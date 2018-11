Patriótico, liberal y conservador al mismo tiempo, atento a los vientos de cambio, religioso hasta la médula, el misterio Cash confundió incluso hasta al propio presidente Richard Nixon que no solo lo consideraba uno de los suyos sino que pensaba que lo ayudaría a consolidar su base electoral conservadora del sur. Para eso lo convocó en 1969 a un recital en la Casa Blanca: ese es el tema del capítulo de ReMastered titulado Tricky Dick and the Man in Black. El resultado del recital es descripto en el propio documental como "desastroso" aunque quizás sea una exageración.