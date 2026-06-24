Economía

El consumo masivo se estabilizó en mayo, pero acumula una baja de 3% en lo que va de 2026

En un escenario económico marcado por contrastes, farmacias y el comercio digital mostraron señales positivas mientras otros canales enfrentaron retrocesos

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Los supermercados registraron la mayor caída entre todos los canales relevados en mayo, con un retroceso de 4,2% interanual en volumen. (Getty)
Los supermercados registraron la mayor caída entre todos los canales relevados en mayo, con un retroceso de 4,2% interanual en volumen. (Getty)

El consumo masivo cayó 1,6% interanual en mayo en la suma de todos los canales considerados y mostró un tenue avance de 0,1% frente al mes anterior, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año arrojó un rojo de 3 por ciento.

Los datos se desprenden del último informe de Scentia. Durante el quinto mes del año, el consumo masivo siguió por debajo del nivel de un año antes, aunque con una caída menos intensa que en el mes previo. Según reporte, las subas se concentraron en farmacias y comercio electrónico, mientras supermercados, mayoristas, autoservicios independientes y kioscos y almacenes de barrio continuaron con bajas.

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El arranque del informe resumió esa dinámica con una definición breve: “Si bien mantiene el signo negativo, es marcada la desaceleración respecto al mes anterior”. A continuación, el trabajo agregó: “De esta manera, el acumulado al 5to mes del año es -3%”.

Qué canales amortiguaron la caída del consumo

El detalle por canales mostró desempeños dispares. Los mayores retrocesos interanuales correspondieron a supermercados y mayoristas, mientras farmacias y comercio electrónico cerraron el mes con cifras positivas.

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Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con un producto en pantalla y una tarjeta de crédito, con una laptop y una taza de café en el fondo.
El comercio electrónico fue el canal de mayor expansión en mayo, con un alza de 29,9% interanual, y acumula un crecimiento de 33,5% en lo que va de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En detalle, los supermercados registraron una baja de 4,2% frente a mayo de 2025. En mayoristas, la caída fue de 1,6 por ciento. En autoservicios independientes, el descenso fue de 1,3 por ciento. En kioscos y almacenes de barrio, el análisis marcó una retracción de 0,8 por ciento. Por el contrario, las farmacias crecieron 2,3% interanual y el comercio electrónico avanzó 29,9 por ciento.

“Farmacias positivas al igual que la venta e-commerce y una retracción más suave en Autoservicios y K+T (kioskos y almacenes de barrio), impactan en mayor medida en este resultado mensual”, destacaron desde la consultora. Esa combinación explicó parte de la moderación de la caída general

La desaceleración de precios detrás de la mejora mensual

La explicación del documento puso el foco en los precios. Scentia sostuvo que una menor presión inflacionaria podría empezar a revertir lo ocurrido en los primeros meses del año con el consumo masivo.

“Como anticipamos en el anterior envío, con una desaceleración en el IPC, era probable que esa mejora en el índice de precios comenzará a revertir lo sucedido en los primeros meses del año con el consumo masivo”, detalló el reporte.

Qué pasó con cada categoría de productos

El informe también desagregó el comportamiento por canastas de productos para el total de canales. En mayo, las bebidas con alcohol registraron una suba interanual de 4,1% y las bebidas sin alcohol avanzaron 3,3 por ciento. La alimentación mostró un leve crecimiento de 0,9 por ciento.

En el otro extremo, limpieza de ropa y hogar cayó 8,2%, perecederos bajó 6,5% y desayuno y merienda retrocedió 5,4 por ciento. Higiene y cosmética e impulsivos registraron descensos de 1,0% y 1,5%, respectivamente.

Un hombre en el pasillo de bebidas alcohólicas de un supermercado (Freepik)
Las bebidas con alcohol fueron la única categoría que cerró en terreno positivo en el acumulado de los primeros cinco meses del año, con una suba de 1,5 por ciento. (Freepik)

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las bebidas con alcohol fueron la única categoría con variación positiva, con un alza de 1,5 por ciento. El resto de los rubros cerró en terreno negativo, con limpieza de ropa y hogar como el más golpeado, con una baja de 7,3%, seguido por perecederos con -5,6% y desayuno y merienda con -4,9 por ciento.

Ahora bien, más allá de la comparación interanual, el informe incluyó un indicador de nivel absoluto. Tomando enero de 2023 como base 100, el consumo masivo de mayo de 2026 se ubicó en 84,8 puntos, lo que implica que el volumen total de ventas se encuentra casi 16 puntos por debajo de ese punto de partida. La serie muestra que el pico se alcanzó en diciembre de 2023 (primer mes del gobierno de Milei), cuando el índice llegó a 111, y desde entonces la tendencia fue descendente.

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