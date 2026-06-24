Se aceleró la colocación de deuda en dólares de empresas: por qué es clave para que el BCRA compre más divisas

malas medidas, bolsa de comercio, economía, ahorros, poder adquisitivo, crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado financiero argentino registró un aumento en la emisión de deuda en dólares por parte de empresas en los últimos meses, una tendencia que se prevé continuará en las próximas semanas junto con la salida de provincias al mercado internacional. Este movimiento podría contribuir a revertir la desaceleración en la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el mercado de cambios.

De acuerdo con la consultora Invecq, luego de un freno en las emisiones de Obligaciones Negociables (ONs) en febrero y marzo, el mercado recuperó dinamismo a partir de abril. Y durante la primera parte de mayo, las colocaciones superaron los USD 1.600 millones, cifra que ya sobrepasó todo lo emitido en abril, lo que reflejó una mejora en las condiciones financieras locales. Entre las operaciones más relevantes, la Ciudad de Buenos Aires realizó una colocación por USD 500 millones, equivalente al 33% del total emitido ese mes.

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Las emisiones de ONs se concentraron principalmente en empresas de energía, que representaron el 47% del total. El sector de servicios financieros capturó, por su parte, el 11 por ciento. El resto correspondió a compañías del agro, servicios no financieros e industria.

Entre las colocaciones más destacadas, Arcor emitió deuda en dólares a tres años con una tasa del 5,25% anual en el mercado local, que implicó un riesgo país implícito inferior a los 300 puntos básicos (p.b). Mercado Pago lanzó una ON con vencimiento en septiembre a tasa 0 por ciento. Pampa Energía concretó una colocación por USD 500 millones a 18 meses con una tasa anual del 7,775 por ciento.

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En lo que va de junio las colocaciones de Obligaciones Negociables suman USD 1.110 millones.

Los datos de Romano Group respaldan esta tendencia. Según la consultora, en mayo las empresas emitieron deuda por USD 1.630 millones y los sub-soberanos sumaron otros USD 500 millones, totalizando 2.130 millones de dólares. En lo que va de junio, el sector privado ya colocó 1.110 millones de dólares.

La dinámica muestra señales de continuidad en las próximas semanas. Recientemente, la Legislatura de San Juan autorizó al gobierno provincial a buscar financiamiento en los mercados internacionales por hasta USD 600 millones, lo que podría convertirse en una nueva fuente para que el BCRA continúe sumando reservas.

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Por otro lado, la empresa Juramento, dedicada a la producción de carne premium en el norte del país, anunció una nueva emisión de deuda en dólares destinada a inversores interesados en respaldar su crecimiento a largo plazo. Esta colocación tendrá vencimiento bullet a 24 meses, con pago semestral de intereses, y el período de licitación se fijó entre el 17 y el 23 de junio.

Lo que restaba

Los dólares que faltan liquidar en el mercado de cambios resultan claves para que el BCRA puedan acelerar el ritmo de compra de reservas internacional. El último dato oficial disponible pertenece a una presentación del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, que mostró que la emisión total de bonos corporativos en dólares alcanzó los USD 9.900 millones desde el 25 de octubre. Y de ese monto, USD 6.800 millones se liquidaron, mientras que USD 3.200 millones permanecieron pendientes de liquidación en el mercado de cambios.

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Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del BCRA sobre la cantidad de dólares que aún restaban por girarse de colocaciones de ONs de empresas o emisiones en el mercado internacional de provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aseguraron no tener información al cierre de esta nota.

La baja en el ritmo de compras por parte del BCRA no sorprende. Antes de que se cumpliera la meta de compra de reservas de USD 10.000 millones que se fijo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había anticipado de que era muy difícil que se mantenga en los meses que restan del año por eso ubicó la meta máxima en 17.000 millones de dólares.

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En la tercera semana de junio, el Central redujo la velocidad de adquisición en el mercado de cambios. El lunes fue feriado, el martes adquirió USD 79 millones, el miércoles USD 34 millones, el jueves USD 70 millones y el viernes USD 50 millones, lo que arrojó un promedio diario semanal de USD 58 millones, mientras que este lunes bajó a USD 20 millones de dólares. Este ritmo se ubicó por debajo del promedio de abril y mayo, cuando las compras diarias superaron los USD 100 millones, en sintonía con la liquidación de la cosecha gruesa.

La consultora Analytica explicó que el menor ritmo de compras del BCRA respondió a un mercado de cambios más demandante y a la desaceleración de la liquidación de granos. La caída de los precios internacionales del sector agropecuario en las últimas semanas afectó la oferta de divisas, lo que dejó menos margen para que el Central interviniera. No obstante, la desaceleración de las compras se mantuvo dentro de lo previsible para el semestre, debido a la reducción estacional de la oferta del sector agropecuario.

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