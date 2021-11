Axel Kicillof le pide a la oposición unificar interlocutores para la negociación del Presupuesto 2022

El gobierno bonaerense prepara el envío del Presupuesto y Ley Fiscal 2022 . Según le indicaron a Infobae, lo hará este lunes y el mismo día lo expondrá el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López ante legisladores oficialistas y opositores. Será a las 15 horas en el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense. Más allá del planteamiento formal, la gestión de Axel Kicillof precisa del acompañamiento del bloque opositor para sancionar las dos iniciativas. Por ello, el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, será uno de los negociadores con la oposición.

En La Plata, cerca de Kicillof, esperan que la oposición defina quiénes serán los representantes con quienes acordar el acompañamiento, o no, de la llamada ley de leyes. Sin embargo, también será un punto de partida para las futuras negociaciones por diferentes proyectos con los que el Poder Ejecutivo espera avanzar. Los intendentes del PRO y de la UCR podrían ocupar esas representaciones.

“Que unifiquen personería” , pedían cerca de Kicillof en un llamado a Juntos que, luego de las elecciones, se mantiene en estado de debate sobre el rumbo a seguir. En la gobernación recordaban algunos antecedentes de negociaciones donde el resultado final no era el esperado a los intereses del Poder Ejecutivo, como ocurrió por ejemplo con la Ley Fiscal 2020 que terminó votándose con varias modificaciones impuestas por la oposición, que hizo valer su peso legislativo en el Senado.

El jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde y la vicegobernadora, Verónica Magario

En Juntos, las negociaciones por los cargos legislativos en la provincia de Buenos Aires todavía siguen. Una vez resuelta esa instancia se definirán las voces negociadoras. En el Senado habrá nombres de peso con el recambio legislativo . El presidente del bloque, Roberto Costa, vence mandato el 10 de diciembre. Entonces, si el proyecto del presupuesto se vota luego del recambio legislativo, el titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta no será de la definición final.

Debate en Juntos

Hay varios nombres para presidir el bloque de Juntos en el Senado bonaerense, si es que el bloque es uno solo. Es que todavía corre la posibilidad de que la oposición forme un interbloque, con los legisladores del PRO y de la Coalición Cívica por un lado y la UCR, el monzoísmo y el GEN -que tendrá una senadora provincial- por el otro, imitando lo que fueron las dos listas que fueron a internas el 12 de septiembre cuando se llevaron adelante las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Daniela Reich, Cristian Gribaudo, Nidia Moirano y Alejandro Rabinovich por el PRO son algunos nombres que aparecen, dos de ellos empujados por intendentes (Reich por Diego Valenzuela -Tres de Febrero-, Moirano por Héctor Gay -Bahía Blanca- y Rabinovich por Guillermo Montenegro -Mar del Plata-).

La UCR tiene a David Hirtz, actual senador y ex intendente de Adolfo Alsina como una de las opciones para presidir el bloque. Otro que aparece es Alejandro Celillo, también ex intendente. Celillo ocupa una vicepresidencia de Cámara y no se descarta que sostenga ese cargo dentro del cuerpo legislativo.

El presidente de la UCR bonaerense, Maxi Abad y la vicepresidenta, Erica Revilla

Pero una de las vicepresidencias de la Cámara alta que le corresponde a la oposición sería para otra figura de peso dentro de Juntos: el ex ministro de Gobierno y ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre.

Por fuera del ámbito legislativo, la UCR también trabaja en un acuerdo de gobernabilidad con el Ejecutivo bonaerense, que aún no fue cerrado y que hasta el momento se circunscribe al Presupuesto.

Esta semana que pasó el presidente de foro de intendentes del radicalismo y jefe comunal de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, junto al intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, se reunieron con el Subsecretario de Coordinación de la Gestión -una especie de vicejefe de gabinete bonaerense- Juan Pablo De Jesús. Llegaron a la reunión con un listado de temas a incluir para el Presupuesto bonaerense: puntualmente, darle impulso al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), además de una iniciativa para modificar el modelo para la distribución de fondos que actualmente se hace mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) . Uno de los ítem que pesa en la distribución de fondos tiene que ver con la infraestructura hospitalaria y con la inversión en materia sanitaria producto de la pandemia, en la oposición dicen que quedó desfasado. Algo más complejo de implementar en el corto plazo.

Pero sobre el FIM, Kicillof le aseguró esta semana a los jefes comunales del oficialismo que incluiría en el Presupuesto, lo que fue bien visto por sus pares correligionarios. “Hay que fortalecer la capacidad de los municipios para preparar proyectos y al mismo tiempo creemos que -el FIM- es un instrumento que permite descentralizar una parte importante del ejecución. Yo creo que es muy importante la descentralización de funciones”, dijo tras aquella reunión.

SEGUIR LEYENDO: