Axel Kicillof hace equilibrio entre Sergio Massa y La Cámpora para la creación de dos nuevos ministerios

Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner

En medio del relanzamiento de la gestión que Axel Kicillof busca marcar luego de las elecciones legislativas 2021, el gobernador viene trabajando en algunos cambios -no forzados- dentro de su gabinete y su esquema de trabajo. “Tenemos ideas para llevar adelante”, aseguran desde la gobernación. Esas ideas son darle forma a un ministerio de Medio Ambiente provincial y emancipar el área de Cultura del ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y volver a darle rango ministerial. Hay factores políticos detrás, aunque cerca del mandatario aseguran que “no hay que pensar en nombres”.

El miércoles último, el mandatario juntó a casi todos los intendentes oficialistas en un almuerzo en la gobernación bonaerense. Hasta La Plata viajaron jefes comunales del conurbano y del interior. Si bien, algunos de ellos, buscaban tener certezas sobre cuál será la suerte de la ley que limita las reelecciones indefinidas, el gobernador solo puso sobre la mesa un temario de gestión a futuro. El reimpulso que tuvo su gabinete luego de las PASO, que incluyó los cambios en la jefatura ministerial y en el ministerio de Infraestructura, empezaron a tener resultados visibles, según algunos intendentes. Notan mayor celeridad en la ejecución. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, un intendente de la Segunda sección electoral explicó que eso sucede porque “las restricciones han terminado y estamos enfocados en la gestión sin pandemia casi al 100%”. Kicillof, en tanto, abona la teoría de celeridad en la gestión de los últimos meses.

En ese marco, el mandatario quiere ir más a fondo y concretar hacia 2022 la puesta en marcha de dos ministerios. No será sencillo. Primero tiene que conseguir la voluntad de la oposición para que se modifique en la Legislatura la Ley de Ministerios. Sin ello, cualquier intento es esteril.

En el Ejecutivo bonaerense aseguran que la oposición primero “debe unificar personería”, es decir, poner interlocutores claros. Hoy, en la gobernación no tienen definido aún con quién negociar. Las conversaciones vienen dándose tanto con la UCR a través del Foro de Intendentes radicales, aunque también con el PRO.

Insaurralde, Kirchner, Kicillof, Magario, Mendoza y Vila en la reunión con los intendentes bonaerenses

Pero más allá de la interlocución o negociación que el gobierno bonaerense pueda alcanzar con la oposición, lo que también deberá resolver Kicillof es quién conduciría los ministerios si se crearan.

Políticamente, un sector del FdT intepreta que hay una deuda -ya transformada en demanda- de Kicillof con el Frente Renovador (FR) de Sergio Massa. Ni en el armado inicial del gabinete luego de la victoria de 2019, ni con los cambios suscitados tras de la derrota en las PASO, el espacio del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación tuvo lugar. Un diputado bonaerense de ese espacio le dijo a Infobae que “en la provincia de Buenos Aires, la alianza electoral del Frente de Todos no se tradujo en una alianza de gobierno, tal como funciona en el gobierno nacional”. Según supo este medio, hubo algunas conversaciones entre Kicillof y Massa por este tema que aún deben continuar. Massa pidió ser parte activa de la nueva era de gestión.

El ex ministro de Economía le habría ofrecido al líder del FR lugares en el eventual Ministerio de Ambiente, un área que anteriormente también se le había ofrecido al jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien rechazó el ofrecimiento.

En lo que hace a Cultura, tendrá un rango de mayor peso al que ahora tiene bajo el área que conduce el ministro de Producción, Augusto Costa. Hasta ahora, está repartida entre la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural, que administra Nicolas Wainszelbaum, la Subsecretaría de Políticas Culturales que ocupa Victoria Onetto y la Subsecretaría de Promoción Sociocultural a cargo de Lorena Riesgo.

Aún no hay fecha específica para estos avances que el mandatario ya tiene diseñados y del que por ahora no se adelantan nombres. Sin embargo, para ocupar la conducción de Cultura, la figura que más se repite es la de la saliente diputada provincial y ex decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Florencia Saintout, quien ha sido candidata a intendenta de La Plata, respaldada por la estructura de La Cámpora.

