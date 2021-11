Mario Pergolini: “El país no tiene solución”

Mario Pergolini (Adrián Escandar)

El empresario de medios y conductor de radio y televisión, Mario Pergolini, analizó la realidad que atraviesa el país y lamentó que en este contexto “no tiene solución”. El expresidente de Boca Juniors puso el foco en la educación y el avance de las tecnologías.

“El país está raramente complicado”, expresó Pergolini en diálogo con Luis Novaresio, por A24. Desmotivado por la dirigencia de los últimos años, admitió que aprendió a “no darle bola a la política como un hecho trascendental”. “No creo que la política grande sea realmente transformadora, las políticas de base son mucho más transformadoras”, comparó y sentenció que “un país que se detiene, que un año trabaja, y al otro hay elecciones, que un año trabaja, y otro de elecciones, no muestra una política seria, no hay forma de llevarla para adelante”.

Opinó que en Argentina “tenemos problemas desde hace 70 años y algunos se nos están agravando”. “No salimos de esta encrucijada de quiénes somos”, agregó. Como ejemplo de la dramática situación, dijo que “la mayoría de los chicos están hablando hoy en día con un vocabulario de 200 palabras”. “Va a ser complicado para tener clientes, para tener profesionales...”. Y profundizó que el nivel de deserción escolar roda “el 50%”: “Ahí creo que le estamos pifiando fuerte”.

“El país no tiene solución, así no tiene solución” , lamentó el empresario de medios. “Estamos enfrascados en discutir lo que ya no hay que discutir, si seguimos condicionados a arreglar un Estado deficitario que nos trae otros problemas”, agregó. “Ahora los vientos han cambiado en la región, los otros países han solucionado sus problemas con la inflación, hay formas de hacerlo. Seguro que no va a ser un tránsito agradable, pero no hay nadie dispuesto”, analizó.

“Necesitamos una reestructuración sobre cómo vamos a educar a estas generaciones, el mundo está cambiando como nunca y seguimos hablando ‘como dijo el General (Perón)’” , continuó. Ante la pregunta de Novaresio sobre su inclinación política, Pergolini aclaró que no es “antiperonista”, pero “tampoco radical”: “Veo las boletas y me es difícil...”.

“El mundo está cambiando como nunca: hace dos años atrás, el 2% de todo el país pagaba con QR; hoy lo hace el 63%. Estamos consumiendo a niveles que nunca habíamos consumido entretenimiento, tutoriales, noticias; los algoritmos están modificando cómo estudiamos, cómo vivimos, qué compramos. Y nosotros no nos estamos metiendo en ese mundo... nos vamos a quedar afuera, eh”, advirtió el conductor de radio y televisión.

Sobre Alberto Fernández dijo que el presidente “parece una persona con la que se puede charlar”. “Después tengo mi forma de pensar con respecto a si era el presidente para este momento”, sostuvo. “El peronismo es muy anacrónico, si seguimos pensando que nuestro líder intelectual y político siguen siendo las palabras de Perón... ni Xi Jinping está hablando de Mao todo el día”, ironizó.

Pese a su visión crítica de Argentina, admitió que “no es tan fácil irse del país”. “Siempre tuve empresas -desde los veintipico de años-, con todos los problemas que significan y la verdad que me he podido desarrollar, no se si me hubiera ido mejor en otro lado”, reconoció. Pergolini explicó tampoco es fácil dejar Argentina porque “no es solo que te vaya bien (en el exterior) con la billetera, es dejar un montón de cosas”. No obstante, manifestó que “alienta” a sus hijos a “que vayan a ver el mundo y tengan experiencias”.

Marcelo Tinelli y la televisión

Por último, Pergolini habló de Marcelo Tinelli, con quien ha mantenido una histórica rivalidad. “No le va como le fue en otras épocas”, creo que no hay que quedarse aferrado a un lugar durante mucho tiempo”, opinó. “Es una persona exitosa”, pero “ya no es el número uno”.

“Para mí el uno es un pibe que está en Twitch haciendo el triple de rating que nosotros ahora, ¿Eso es éxito? capaz que no porque ese pibe camina por la calle y nadie lo conoce, hoy el éxito corresponde a si estás llegando a las audiencias que querés, al público que vos querés tener. En la tele no se quien es el numero uno porque no veo tele”, sentenció.

