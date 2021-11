Despegar acusó al Gobierno de falta de previsibilidad y aseguró que la medida del BCRA impactará de lleno en el Black Friday

“En estos momentos estamos readecuando todas las propuestas que teníamos listas para el Black Friday", dijo la agencia online

Muy rápido comenzaron a llegar las repercusiones de la medida del Banco Central que les prohibió a las tarjetas de crédito vender pasajes al exterior en cuotas. En un duro comunicado, Despegar, la agencia de turismo online más grande del país y una de las más grandes de la región, acusó al Gobierno de falta de previsibilidad y aseguró que la medida del BCRA impactará de lleno en el Black Friday.

“ Estamos evaluando el nuevo escenario a pocas horas de un evento clave como el Black Friday, que es tan importante para la industria, y que se ve impactado de lleno por esta noticia ”, detalló el unicornio argentino.

“En estos momentos estamos readecuando todas las propuestas que teníamos listas para el Black Friday y realizando los cambios necesarios para poder mantener las mejores ofertas posibles que venimos trabajando a lo largo de los últimos meses”, agregaron.

El breve comunicado cierra con una crítico a las políticas oficiales: “Creemos que la falta de previsibilidad y de reglas claras no colabora con la recuperación del sector en particular, ni de la economía en general”.

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo salió a repudiar la reglamentación del BCRA. “Es una medida que impacta directamente sobre nuestro sector golpeando especialmente a las agencias más pequeñas”, dijeron en un comunicado.

FAEVYT, Federación que representa a las más de 5.000 agencias de viajes argentinas, repudió la medida anunciada por el Banco Central a partir de la cual las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras de pasajes al exterior y demás servicios turísticos.

Personas hacen hoy fila en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires (Argentina). Argentina oficializa este lunes la apertura total de sus fronteras para el turismo internacional, una medida celebrada por los operadores del país suramericano, que durante el 2020 perdió más de 3.000 millones de dólares procedentes del turismo por la pandemia. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

“En medio de la peor crisis que ha atravesado la industria turística en su historia de la que está siendo tan difícil salir adelante, y cuando pensábamos que ya no podía pasar nada más, nos encontramos con una decisión del Banco Central que impacta de lleno sobre las agencias de viajes y turismo. Una vez más, ante la incapacidad de generar medidas serias, las mismas decisiones de siempre tomadas de forma inconsulta y, claramente, como un parche que no hará más que perjudicar a la industria turística, motor de la economía argentina, y a los ciudadanos que quieren o deben viajar. Nuestro equipo legal ya está evaluando accionar por vía judicial frente a semejante discriminación (una medida solo contra el turismo) que podrá, incluso, traer como consecuencia medidas idénticas de otros países hacia el nuestro”, afirmaron desde FAEVYT

“Nuevamente un ataque sobre los consumidores de viajes y las empresas, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas que aún no han podido recuperarse de las consecuencias económicas del COVID-19 y ahora reciben otro impacto sobre sus negocios que son, ni más ni menos, que su fuente de subsistencia. Una medida intempestiva e inédita, que va contra toda lógica. Es de destacar que el 65% del valor de los servicios turísticos en el exterior se lo queda el Estado en una sola cuota, se siguen mermando las oportunidades de una industria que no hace más que poner el hombro y traccionar empleo genuino a lo largo y ancho de toda la Argentina”, cerró el comunicado.

La medida del BCRA

Por medio de la comunicación A7407, esta tarde el Banco Central prohibió a las tarjetas de crédito vender pasajes, hoteles o cualquier otro servicio turístico en el extranjero en cuotas a partir de mañana, según una determinación tomada hoy por el directorio de la entidad. Por tal motivo, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el “pago mínimo” de los resúmenes.

Según destacó este medio, la resolución prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a las emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas digitales o agencias de viajes.

Miguel Pesce, presidente del Banco Central

La medida llega en un momento crítico para las reservas de la autoridad monetaria y es una muestra más, de tantas restricciones de los últimos meses, de que en el Central hay cada vez menos dólares. Además, llega un día antes de Black Friday, la jornada de descuento en la que los pasajes al exterior (y los gastos en dólares, claro) prometían ser protagonistas una vez más, y sobre todo luego de casi dos años de restricciones para volar en medio de la pandemia. La apertura de fronteras en todo el mundo hacía prever una fuerte jornada de ventas de pasajes al exterior, tal como señaló Infobae.

“Establecer con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.). ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”, señaló la norma del Central conocida hoy.

En la previa, la empresa que cotiza en Wall Street y tiene un market cap de USD 816 millones destacó el Black Friday como una gran oportunidad para los consumidores. “Cada año el Black Friday es una oportunidad imperdible para quienes están pensando en sus vacaciones de verano. Desde Despegar ofrecemos beneficios exclusivos para que los viajeros puedan recorrer el mundo y reencontrarse con la pasión por viajar. Nuestra prioridad es siempre brindarles la mejor experiencia posible”, señaló días atrás Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Noticia en desarrollo