Tensión en el Congreso: Juntos por el Cambio rechazó tratar 116 decretos y se retiró de una comisión bicameral

Mario Negri encabeza la conferencia de prensa, acompañado por Pablo Tonelli y Luis Naidenoff

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se reunió para tratar alrededor de 116 DNU firmados por el presidente Alberto Fernández que incluyen disposiciones vinculadas con la gestión de la pandemia, aumentos jubilatorios y la suba del mínimo del impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, a poco de comenzar el encuentro, la oposición dejó en claro su rechazo. Así lo habían adelantado los presidentes de bloques de Diputados y Senadores de Juntos por el Cambio y los integrantes de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de la oposición, quienes señalaron “la maniobra del oficialismo de poner en tratamiento de forma exprés 116 decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el Gobierno nacional”.

El primero en tomar la palabra fue el diputado del PRO Pablo Tonelli, quien adelantó que no estaban de acuerdo “con la metodología propuesta”. Según expuso el legislador, la misma “no se ajusta a la legislación vigente tratar 116 decretos de manera conjunta”.

El presidente de la bicameral, Marcos Cleri discute con el diputado del PRO, Pablo Tonelli

Luego de argumentar que los constituyentes habían establecido la bicameral con la intención de lograr un “tratamiento rápido y urgente de los DNU porque están sujeto a una cláusula resolutoria porque puede ser rechazado por las dos cámaras pierde vigencia”, Tonelli apuntó: “Desde nuestro punto de vista, este tratamiento demorado y conjunto de 116 decretos está muy lejos de respetar la norma. Estamos dictaminando a destiempo y sin la oportunidad de dedicarle un tratamiento serio. No convalidamos ni estamos de acuerdo”.

A partir de esto, y bajo la atenta mirada de su compañero de banca Luis Petri., el legislador opositor agregó: “Impugnamos la convocatoria, el tratamiento conjunto, le vamos a dejar un dictamen -al presidente de la Comisión- y después de que terminemos de explicar nuestra posición nos vamos retirar”.

Por su parte, el radical Gustavo Menna, que en la previa había dicho que esto era “una operación de blanqueo porque saben que perdieron la mayoría”, tomó la palabra y dijo que los 116 decretos “es una desmesura y habla a las claras que se ha legislado por decreto”. El diputado radical por Chubut señaló que hubo una delegación de facultades y criticó fuertemente los DNU “que restringieron las libertades de un modo legal y abusivo durante la cuarentena”.

Cuando terminó de hablar Mena, los diputados Petri y Tonelli se levantaron para retirarse, pero el presidente de la bicameral, Marcos Cleri, les pidió “respeto” y los invitó a que se queden mientras exponía la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti.

La legisladora mendocina fue la que se encargó de responder la posición de Juntos por el Cambio y señaló que la oposición “siempre tiende a tener una memoria selectiva. Los diputados Tonelli y Petri también eran parte -en referencia a que eran miembros de la Cámara durante la gestión Cambiemos- cuando el ex presidente de Mauricio Macri firmó el decreto 27/18 mediante el cual en un solo decreto se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 normas con la excusa de desburocratizar. Entonces, la pretendida institucionalidad, la argumentación de las formas, venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación sí es de excepcionalidad... no vamos a permitir que una vez más desde la oposición se señale al oficialismo porque somos nosotros los que cotidianamente atentamos contra la institucionalidad”.

“Cuando ustedes gobernaron la Argentina no había pandemia y claramente en un solo decreto se se cargaron 19 leyes y realizaron 150 modificaciones de leyes”, dijo la senadora mendocina. “Les pido criterio y memoria acabada de todo lo que ha sido la institucionalidad del país para discutir seriamente”, sentenció.

Luego de escuchar, los legisladores de la oposición se retiraron. La comisión siguió avanzando porque el oficialismo cuenta con número suficiente como para poder seguir sesionando y aprobar los 116 decreto.

Rechazo previo

En la previa a la comisión, Juntos por el Cambio hizo una conferencia de prensa para adelantar lo que después iban a hacer sus representantes en la Comisión. Así fue que diputados y senadores rechazaron la decisión del oficialismo “de aprobar de forma exprés 116 decretos de necesidad y urgencia (DNU)” en la Bicameral de Trámite Legislativo y denunciaron irregularidad del procedimiento, al que tildaron de “inconstitucional, y atropello institucional”.

Diputados y senadores de la oposición hicieron una conferencia de prensa antes de retirarse de la comisión bicameral

Mario Negri, presidente del bloque UCR en Diputados, dijo que lo que busca hacer hoy el oficialismo es “sacarle la última gota de jugo a la mayoría automática que tenían en el Senado desde hace 38 años. Metieron todos los decretos de necesidad y urgencia en una misma bolsa y ahora en unos minutos quieren aprobar de un saque los 116 que se acumularon en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Esto es grosero. En esa cantidad de DNU están modificaciones de la ley de migraciones y a la movilidad jubilatoria que hizo que los jubilados paguen el ajuste. Esto es de una gran gravedad institucional que indica que el Gobierno ha perdido las elecciones, por eso procura sacar todo antes del 10 de diciembre, cuando perderá la mayoría en el Senado”.

Por su parte, Luis Naidenoff, titular del bloque de senadores de la UCR, calificó la situación de “escandalosa porque se acumularon durante 8 meses estos 116 decretos por decisión del oficialismo de tener paralizada la Bicameral, a pesar de que el Congreso funcionó y hasta sancionó más de 70 leyes. Están apretando el acelerador porque perdieron las elecciones y ya no tendrán quórum en el Senado”.

Por su parte, Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO de Diputados dijo que la aprobación “es una pésima respuesta del Gobierno al mensaje de las urnas. Si creen que pisoteando institucionalidad, llevándose por delante al Congreso, van a dar una señal de fortaleza política, se equivocan”.

Juan Manuel López, jefe del bloque de la CC, agregó: “Con la poca fuerza que les queda vienen a cubrirse en el Congreso de muchas cosas, desde cómo fue que por decreto suspendieron la movilidad provisional un año o derogaron una agencia de testigos protegido independiente creada por Cambiemos”.