El Frente de Izquierda hizo su mejor elección en 20 años y consiguió cuatro bancas en Diputados

Myriam Bregman, Romina del Plá, Gabriel Solano y Nicolás del Caño miraban los televisores que transmitían el anuncio de los primeros resultados en boca del ministro de Interior, Eduardo De Pedro, apenitas pasadas las nueve de la noche. Un pack de fotógrafos los rodeaban cuando, intempestivamente, el bullicio en el búnker del Frente de Izquierda desapareció como si alguien hubiera apretado el botón de “mute”. Entonces el elegante salón del Hotel Tribeca, en el barrio porteño Congreso, quedó tapizado por el silencio que usualmente trae la expectativa.

“¡Dale Wado!”, gritó Solano entre las risas de los demás. “¿Ansiosos?”, lanzó Bregman, retórica. Y se respondió con ironía: “Naaaah!”. La soltura de “la Rusa” tenía que ver con la confianza: los datos que vibraban en su celular y en los del resto de los candidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores anunciaban resultados históricos .

Los militantes y dirigentes de la izquierda recordarán durante muchos años la jornada de este domingo. Para los más entusiasmados, se trató del mejor resultado electoral para este sector desde la vuelta de la democracia. Para todos ellos, sin matices históricos, el desempeño más notable desde que existe el Frente de Izquierda, construido en 2011 cuando cerraron la alianza el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, la Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Es que por primera vez el FIT tendrá cuatro diputados en el Congreso Nacional , con dos resultados particularmente destacables: el ingreso después de 20 años de un candidato por la Ciudad Autónoma, tal caso de Bregman, y el batacazo del coya Alejandro Vilca, recolector de basura del barrio Alto Comedero, en el conurbano de Jujuy. Además de ellos, consiguieron conservar los dos lugares de la izquierda por la Provincia de Buenos Aires Nicolás del Caño y Romina del Plá, que se pasó el día fiscalizando los votos de La Matanza, partido donde el FIT meterá por primera vez un concejal.

“¿Se va a poner bueno, no?”, lanzó ya pasadas las 22 Bregman, la primera del FIT en hablar ante la prensa con el resultado oficialmente puesto. La candidata porteña superó la barrera de los 7 puntos, lo que le permitía acceder a la banca nacional por el territorio porteño, un objetivo de la izquierda difícil en la previa de conseguir. Pero “La Rusa” lo intuía.

El jujeño Alejandro Vilca dio el batacazo y será diputado nacional

“La devolución en la calle venía siendo muy buena. Mucha gente nos decía en la calle que nos apoya. Y nosotros trabajamos en todos los territorios y acompañamos las demandas, la lucha socioambiental, los reclamos del sector de la cultura que padeció mucho la pandemia, el tema del cannabis, las cuestiones de la juventud y de los no tan jóvenes”, comentó a Infobae Bregman, cuyo análisis le permite considerar que el debate transmitido en TN le significó el reconocimiento directo en “la calle” y evidentemente en las urnas. De hecho, respecto de las PASO el FIT sumó más de dos puntos.

“En esta ciudad mostraban una derecha imparable, la izquierda dio pelea y por primera vez en 20 años estamos conquistando una banca en el Congreso. Lo hicimos, no escondiendo nuestras ideas, no diciendo las palabras, sino participando de todas y cada una de las luchas de esta ciudad, acompañando a las enfermeras, a los trabajadores. Demostramos que la izquierda es consecuente, que no tranza con Larreta. Es una banca que obtuvimos con lucha”, agregó Bregman.

Con el 99,41% de las mesas escrutadas, Myriam Bregman había logrado 141.349 votos, que representan el 7,76% del total de adhesiones. De esa forma, consiguió la última de las bancas en juego, que se la disputó a Juntos (finalmente metió siete y quedó afuera el “lilito” Fernando Sánchez) y a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, que consiguió sumar dos bancas con el 17,03%.

“La derecha está con cuchillo y tenedor tratando de sacar una rebanada a la clase trabajadora. Con esta bancada que estamos conquistando redoblamos nuestro compromiso en defensa de los derechos ambientales, de la juventud, de las mujeres, y para conquistar un gobierno de trabajadores y trabajadoras”, cerró la candidata porteña.

Nicolás del Caño y Romina del Plá lograron entrar como diputados bonaerenses (Twitter @NicolasdelCano)

Los candidatos “del” bonaerenses, Nicolás del Caño y Romina del Plá, cumplieron con la meta de conservar las bancas del FIT de la Provincia. Consiguieron 6,82 puntos (596.110 votos). “Es una elección impresionante. Los porcentajes (del Frente de Izquierda) son enormes en todo el país. Nos coloca en la primera fila de la lucha contra toda esta política de ajuste que estamos padeciendo. Es un mandato para reforzar la organización en cada rincón del país por cada uno de estos reclamos y por todo este programa, empezando por enfrentarnos a fondo y rechazar el acuerdo con el FMI y el pago de toda esa deuda fraudulenta e ilegítima”, remarcó la candidata matancera.

Del Plá se refería a resultados muy buenos para la expectativa del FIT en unidad no sólo en los distritos donde consiguieron colar diputados, sino en otros donde la izquierda construye elección a elección un piso de adherentes cada vez más alto. De hecho, este domingo cosechó más de 1.257.000 votos. Las buenas performances se dieron especialmente en Chubut (8,54%), Neuquén (8,19), Santa Cruz (7,04) y San Juan (5,71). Estos resultados ponen al Frente de Izquierda como tercera fuerza a nivel nacional por encima de los espacios libertarios de derecha.

Para eso, fue trascendental la elección de Alejandro Vilca en Jujuy. Con el 98,31% de las mesas escrutadas, el FIT consiguió 25,15% de los votos, equivalente a 100.137 adhesiones. Para entrar, el hombre que fundó el Partido Socialistas de los Trabajadores en su provincia tenía dos caminos: ganarle al Frente de Todos y quedar en segundo lugar o evitar que Cambia Jujuy, la coalición que domina el gobernador Gerardo Morales no los duplique en cantidad de votos. Si bien Vilca quedó 2.500 votos por debajo de la candidata del FdT, Leila Chaher, logró el objetivo de sumar por encima de la mitad más un voto respecto del oficialismo provincial, que alcanzó el 49,05%.

Los resultados ubican a la Izquierda como tercera fuerza nacional (Télam)

“Es una histórica campaña. Vamos a aportar a esa importante bancada y sobre todo defender la causa del pueblo trabajador. En el Congreso vamos a aportar a la clase obrera. La militancia nos ayudó a hacer una campaña a pulmón”, comentó Vilca, atento a los resultados del conteo definitivo: “No nos podemos confiar, el régimen oligárquico de Morales está acostumbrado a hacer trampa”. Un dirigente importante del FIT nacional comentó a Infobae: “Lo que pasa en Jujuy es que el radicalismo y el peronismo trabajan juntos. Los que seguían a Milagro Sala nos votaron a nosotros. Y ganamos en grandes ciudades, como Palpalá, San Pedro. Hasta en Humahuaca ganamos”.

Bregman también apuntó contra el gobernador jujeño: “Estamos peleando voto a voto en Jujuy, hay mucha creatividad en las trampas electorales. Podemos decir que un compañero recolector de residuos, integrante de la comunidad coya, representante del Jujuy profundo que le pisotean la cabeza, va a estar en el Congreso Nacional. Sabemos que el virrey Morales tiene todas las trampas que se les pueden ocurrir”.

La alegría de la izquierda no quedó solamente para los logros nacionales. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores arrastró la buena elección hacia los juegos provincial y municipal. Por la Ciudad de Buenos Aires ingresarán como legisladores Gabriel Solano y Alejandrina Barry. Y en la provincia de Buenos Aires consiguieron su banca por la Tercera Sección Guillermo Kane y Graciela Calderón.

Del Plá y Solano, por caso, caminaban entre militantes y periodistas exultantes sobre todo por los resultados en los municipios bonaerenses. Al menos al cierre de la jornada, el FIT metía por primera vez en muchos años concejales: Juan Romero por La Matanza (9,68); Lorena Pereyra en Moreno (9,27); Flavia Tessone por Merlo (10,50); Sandra Becerra irá al HCD de Jose C. Paz (9,25); Daniel Heredia en Pringles (19,66%), Norberto Pazos, en Florencio Varela (8,30) y Josefina Esteche, en Morón (8,33).

SEGUIR LEYENDO: