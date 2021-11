“La credibilidad está rota”: la defensa de Macri pidió el apartamiento del juez de la causa ARA San Juan

Mauricio Macri en Dolores (Franco Fafasuli)

Con abiertas quejas de las querellas, la Cámara Federal de Mar del Plata escuchó este viernes los argumentos de la defensa del ex presidente Mauricio Macri para apartar al juez de Dolores Martín Bava de la causa en la que está acusado de haber espiado a los familiares del ARA San Juan. El juez Bava había hecho saber que quería estar presente en la audiencia y hasta había viajado a Mar del Plata, pero sus superiores le dijeron que no hacía falta su participación. Eso indignó a los abogados querellantes que vieron en esa prohibición un mal augurio. “La credibilidad del magistrado está rota y debe ser apartado”, dijo el abogado Pablo Lanusse, defensor de Macri, según indicaron a Infobae fuentes judiciales que reconstruyeron la audiencia.

Para Macri -que no estuvo presente-, Bava es un juez “parcial” que actuó movido por los tiempos políticos . Es más, en la audiencia en la que finalmente fue indagado, Macri negó los cargos pero le aclaró que dejaba un escrito porque no quería hacerle perder tiempo para no demorarlo en su intento de procesarlo antes del 14. El 14 es el próximo domingo, día de las elecciones. Hasta el día de hoy, Mauricio Macri no fue procesado.

En una audiencia ante los camaristas que duró cerca de una hora, el defensor de Macri explicó por qué reclamaba la remoción de Bava. No solo habló de temor de parcialidad y prejuzgamiento, como ya había dicho -por escrito- en su recusación anterior. Esta vez, aseguró que la conducta del juez volvió a quedar cuestionada a partir de lo que sucedió el 28 de octubre, cuando Macri se presentó por primera vez en Dolores.

Lanusse aseguró que no hacía falta reproducir el video de la audiencia del 28 de noviembre pasado porque, según obra en la causa, todos los jueces ya lo habían visto. En ese registro audiovisual, sostiene la defensa de Macri, quedó claro que el juez había asumido la responsabilidad de no haber consulado al presidente de la Nación Alberto Fernández sobre el pedido para levantar el secreto de Estado a Macri frente a la indagatoria que se avecinaba y cuando desde hacía tres semanas había dado ya su opinión la interventora de la AFI y denunciante Cristina Caamaño.

Sin embargo, argumentó la defensa, en la transcripción del acta se sostiene que la audiencia se levantó a pedido de la defensa, lo cual -subrayó- era “falaz”. La defensa también aludió al decreto y oficio librado al Poder Ejecutivo Nacional al día siguiente de la frustrada indagatoria y la fijación de la audiencia para el 3 de noviembre, día en que finalmente se concretó. Lanusse hizo hincapié en el texto del oficio enviado a Presidencia y en donde se aludía, dijo, a futuros “infundados” planteos nulificantes.

El abogado de Macri, Pablo Lanusse

“No se planteó nada y ¿el juez ya sabe que van a hacer infundados?”, razonó Lanusse ante los camaristas “Para esta defensa, la credibilidad del magistrado está rota. Y se ha acreditado la parcialidad y la funcionalidad con la que actuó en función del cronograma electoral” . La defensa, según pudo reconstruir Infobae, sostuvo entonces que “para el bien de la búsqueda de la verdad en la causa y la credibilidad de la justicia toda, se hace imperioso el apartamiento” del juez.

El juez Bava ya ha rechazado esas aseveraciones y sostuvo que no tiene ningún interés personal en la causa. E incluso había viajado a Mar del Plata porque quería estar presente en la audiencia para poder contestar. La Cámara Federal le hizo saber que su respuesta ya obraba en el incidente y que no hacía falta de su presencia. Es que, en rigor, la presencia del juez recusado no tiene antecedentes en la práctica tribunalicia. Además, el juez no es un “acusado” en este tipo de incidentes, se explicó.

Las querellas solo pudieron estar presentes como observadores. Habían querido hablar también, pero la Cámara Federal de Mar del Plata ya les había rechazado ese pedido. Fue por eso que escucharon en silencio las palabras de Lanusse ante la Cámara Federal aunque sí hablaron con los periodistas que hacían guardia en la puerta para contar su opinión de lo que habían visto.

“Le impiden a Bava ejercer su derecho de defensa -dijo la abogada querellante Valeria Carrera en diálogo con C5N-. Están vulnerando los derechos del juez Bava. No sé a qué le temen. ¿Le temen a la palabra? ¿A la verdad? No se de qué lado está la Cámara Federal de Mar del Plata”. Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y abogado, afirmó que resolución del tribunal que se tomará varios días para analizar y subrayó que más allá de que se acepte la recusación otro juez seguirá avanzando con la causa.

Lo que está claro que si la defensa logra tener éxito en su jugada de apartamiento, la indagatoria de Macri y la definición sobre su situación procesal quedará en la nada. Es que si el juez es apartado, todo se retrocede hasta el momento en la que la defensa hizo su cuestionamiento.

La definición sobre la continuación o no en el expediente del juez Bava está en manos de los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín. Los dos primeros ya habían rechazado una primera recusación de Macri para Bava por parcialidad y prejuzgamiento, pero le habían encomendado al juez a guardar “mesura” y “adecuada compostura” al resolver “en causas judiciales”.

El juez Martín Bava

El eje en discusión en aquel momento fueron los términos del llamado a indagatoria de Macri, firmado el 1 de octubre, en la misma resolución en la que se dictó el procesamiento de los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y se aludió las conclusiones de la comisión especial del Congreso que controla organismos y actividades de inteligencia.

“Atendiendo el estilo imperativo y ‘poco moderado’ utilizado por el ‘a-quo’ (juez) al exponer sus fundamentos y argumentaciones, todo ello nos permite, en función de los poderes ordenadores del proceso de que nos encontramos investidos, exhortar al Juez Bava, para que en lo sucesivo guarde la mesura y adecuada compostura al resolver causas judiciales, en particular cuando ellas detentan repercusión social, evitando así incurrir en expresiones de aquella naturaleza como las advertidas en la resolución en estudio, sorteando así la posible generación de equívocos que lleven a planteos generadores de innecesarios dispendios jurisdiccionales”, sostuvo la Cámara Federal de Mar del Plata.

Pero aquel planteo de recusación se renovó luego de la audiencia del 28 de noviembre. Y a diferencia de la vez pasada, esta vez los camaristas habilitaron la producción de prueba. Ahora, tendrán que resolver sobre la continuidad de Bava al frente del expediente.

Ex combatiente de Malvinas, Bava, de 58 años, está al frente del juzgado federal de Dolores de manera transitoria. Es que ese juzgado lo comandaba Alejo Ramos Padilla quien ganó el concurso para ser el juez federal de La Plata con competencia electoral a donde se fue en febrero pasado. En rigor, Bava es juez federal de Azul, en un juzgado que tiene solo competencia civil y comercial.

La militancia de Juntos por el Cambio acompañó a Macri a Dolores

En el juzgado federal de Dolores hay tres causas de alta repercusión política que tiene en la mira a los servicios de inteligencia: la causa D’Alessio, el presunto espionaje desde las bases AMBA y la vigilancia a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Un detalle: como las causas son conexas, si el juez es apartado de una, es apartado de todas.

El 1 de octubre pasado, Bava llamó a indagatoria a Macri luego de procesar a los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de directivos y agentes de la base de Mar del Plata, por seis hechos en donde se reportaron seguimientos, fotografías y reportes de actividades de familiares que pedían la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 y hallado recién un año y dos días después en un lugar del Océano Atlántico cerca a donde fue su última ubicación.

Para Bava, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”. En ese contexto, llamó a Macri a indagatoria y le prohibió la salida del país.

Tras la recusación que ahora está en estudio de la Cámara Federal, el juez habilitó las testimoniales que solicitó Macri, como la de Oscar Aguad o las de la interventora de la AFI Cristina Caamaño -denunciante en el proceso-. También autorizó su salida del país entre el 15 y el 25 de noviembre a Arabia Saudita, pese a la queja de los querellantes. Ahora, corre el reloj para definir si se lo procesa, se lo sobresee o se le dicta la falta de mérito. Todo hace prever que el juez esperaría a saber si es convalidado al frente de la causa.

