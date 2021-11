ARA San Juan: autorizaron a Macri a viajar a Arabia Saudita entre el 15 y el 25 de noviembre

Mauricio Macri (Foto: Franco Fafasuli)

.El juez federal de Dolores Martín Bava autorizó hoy al ex presidente Mauricio Macri a viajar a Arabia Saudita, a raíz de una invitación del príncipe de ese país, entre el 15 y el 25 de noviembre, confirmaron a Infobae fuentes judiciales. El planteo había sido solicitado por su defensa, cuando existe una prohibición de salida del país que firmó el magistrado de Dolores el mismo día que llamó a Macri a indagatoria por el espionaje a los familiares de las víctimas del Ara San Juan y que fue apelado ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Las querellas habían pedido que no se lo autorizara porque podía fugarse e incluso habían solicitado su detención.

En el escrito al que accedió Infobae, el juez afirmó: “una vez analizadas las posturas de las partes, lo resuelto recientemente -04/11/20211 - por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ante similares planteos de las personas co-imputadas, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en donde ya fijó su criterio sobre el tema, al que me remito por cuestiones de brevedad y por ya haberlo analizado el Ministerio Público en su dictamen, y teniendo en consideración el estado actual de la investigación entiendo que debe hacerse lugar a la autorización de salida del país solicitada por el imputado Mauricio Macri, a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario”.

El juez de todas maneras dispuso que la defensa de Macri tendrá que aportar por estas horas “las constancias correspondientes que acrediten fehacientemente la invitación del Príncipe de Arabia Saudita que motiva su petición, informe el motivo del viaje, precise el lugar en el que se alojará y el itinerario de viaje, como así también acompañe copia de los pasajes de ida y regreso a nuestro país”.

Recién cuando todo eso sea presentado se procederá a informar a la Dirección Nacional de Migraciones y a expedir un certificado para ser presentado por el imputado ante las autoridades que pudieren requerirlo. Aclaró además que también quedará supeditado a “las distintas medidas sanitarias que en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional se adopten (en particular, respecto el régimen de ingreso y egreso del país, entre otras)” por el COVID.

Además, tal como lo solicitó el fiscal Juan Pablo Curi, la defensa deberá acreditar el regreso del ex presidente a la Argentina “dentro de las 48 horas” posteriores a su retorno, según el oficio firmado por Bava.

Familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan (EFE/ Mauricio Arduin/Archivo)

Macri fue finalmente indagado el miércoles pasado por el juez Bava, acusado de haber espiado en seis hechos a los familiares de las víctimas del Ara San Juan entre fines de 2017 y fines de 2018. La acusación sostiene que se buscó así controlar los daños que podían generar los reclamos ante “la opinión pública” y que se enmarcó en “un plan sistemático de espionaje ilegal” del que funcionó durante el macrismo. Por la causa ya están procesados Arribas, Majdalani y otros directivos y agentes de la AFI.

Cuando le tocó declarar, Macri entregó un escrito en donde acusó al juez de parcial y aseguró que nunca espió a familiares, aseguró que la imputación es desconocer cómo se maneja la seguridad presidencial y solicitó una serie de declaraciones testimoniales. Además, le dijo al juez que no quería hacerlo perder tiempo porque él estaba apurado para procesarlo antes del 14 de noviembre, día de las elecciones legislativas.

juez Martín Bava (Franco Fafasuli)

Bava hizo lugar ayer, jueves, a parte de las medidas solicitadas. Habilitó interrogar como testigos a la denunciante e interventora de la AFI Cristina Caamaño o al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros, pero no habilitó el desfile de testimoniales para los ex directivos de la central de espías desde el 2001 hasta ahora. Esas declaraciones, fijadas para los próximos días, hacen especular que no habría una definición sobre la situación procesal de Macri para el día de las elecciones.

Ahora, el juez también hizo lugar al pedido de la defensa para viajar al exterior. La decisión parece un golpe a las querellas que pretendían que se le impidiera viajar. Incluso, el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del Ara San Juan, había solicitado que se lo detuviera porque Arabia Saudita y Argentina no tienen un convenio de cooperación de extradición y Macri tenía el “poderío político y económico” para fugarse.

La conducta del juez está siendo observada por la Cámara Federal de Mar del Plata, a quien ya habían instado a guardar mesura. El viernes próximo realizará una audiencia para que la defensa de Macri argumente por qué quieren su apartamiento. A diferencia de la vez pasada, esta vez los camaristas habilitaron la producción de prueba, incluso verán el video de la audiencia que se sustanció el jueves 28 de octubre y que se suspendió cuando se advirtió que no se había solicitado al presidente de la Nación Alberto Fernández la autorización para relevar del secreto de Estado a su antecesor Mauricio Macri, en el marco de una causa que analiza la violación de la ley de Inteligencia.

Un dato: ayer la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el pedido de las querellas para hablar en esa audiencia porque en un trámite de recusación -dijeron- el caso está supeditado a la parte que pide el apartamiento del juez y el propio magistrado. Si, habilitaron a que estén presentes, pero sólo como observadores, según la resolución a la que accedió Infobae.

Seguir leyendo