Homenaje a Kirchner: el Frente de Todos se mostrará unido en un acto donde Alberto Fernández será el único orador

Alberto Fernández será el único orador en el acto en homenaje a Néstor Kirchner

El presidente Alberto Fernández será el único orador de un acto multitudinario para homenajear a Néstor Kirchner a once años de su fallecimiento . Se llevará a cabo en la cancha de Deportivo Morón, a partir de las 17, y contará con la presencia de toda la plana mayor del Frente de Todos. Menos una figura clave que aún no se sabe donde pasará el día: Cristina Kirchner.

Habitualmente la Vicepresidenta suele refugiarse en su casa de El Calafate cuando llega esta fecha, pero desde su entorno, hasta anoche, no habían confirmado si iba a viajar al sur o no.

El que estará presente con seguridad será Máximo Kirchner, quien estuvo a cargo de la organización junto a Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, referentes del Movimiento Evita.

La Cámpora y el Evita compartieron la organización del acto en una muestra de que las tensiones que existen entre los dos espacios están, por el momento, diluidas. Ambos dirigentes acordaron que el Presidente sea el único que hable en el acto para evitar problemas de cartelera y el acto termine siendo una nueva muestra de unidad de la coalición.

Será la primera vez que todos los participantes de la coalición se encuentran en un acto después de la derrota en las PASO (Presidencia)

Quieren sepultar la imagen que quedó en los actos por el Día de la Lealtad. El 17 de octubre el kirchnerismo marchó a la Plaza de Mayo luego de la convocatoria del Presidente. Pero no hubo paz para el Gobierno. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el ex vicepresidente Amado Boudou, cuestionaron la gestión de Fernández y pidieron no acordar con el FMI .

El día después la CGT llevó adelante una movilización masiva por la calles porteñas y tuvo su propio festejo. El peronismo volvió a mostrarse por separado en una fecha histórica. Con el acto de hoy tratarán de borrar los gestos del pasado reciente.

Entre las convocatorias que circularon una de ellas lleva el sello del discurso de La Cámpora. Aparece la cara de Néstor Kirchner y la frase “Primero se crece y después se paga”, en referencia a la deuda que Argentina mantiene con el FMI. La postura es clara. La agrupación ultra K cuestiona el acuerdo que busca el Gobierno con el Fondo para poder pagar la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri.

Uno de los flyer que giraban por las redes sociales y que llevan el sello de La Cámpora

Tanto La Cámpora como el Evita movilizarán a Morón, donde gobierna el intendente de Nuevo Encuentro, Lucas Ghi, agrupación que también se hará presente. El espacio político es liderado por el ex jefe comunal local Martín Sabatella.

Ayer por la tarde Ghi, en su rol de anfitrión, avanzaba con las negociaciones para armar el rompecabezas de presentes y las caras visibles de la marquesina política. Los organizadores advierten que habrá más de cien dirigentes arriba del escenario. Todos se quieren mostrar y salir en la foto.

Al acto asistirá todo el gabinete nacional y el de la provincia de Buenos Aires; los gobernadores del PJ; intendentes del conurbano bonaerense; los principales dirigentes de la CGT y los líderes de los movimientos sociales presentes. También estará presente el presidente de la Cámara de Diputados y accionista de la coalición, Sergio Massa.

La Cámpora es una de las agrupaciones que organizó el acto de este miércoles en Morón

La Cámpora, el Movimiento Evita, Barrio de Pie y los intendentes serán los únicos que movilizarán gente para llenar el estadio de Deportivo Morón. Cada espacio tendrá asignada una tribuna. El Presidente pidió movilizar a las agrupaciones para el homenaje a Kirchner para darle un marco popular y que no quede acotado a los nombres propios de la dirigencia política.

La CGT no moverá a toda su tropa, tal como lo hizo el último 18 de octubre. Lo arreglaron mediante un llamado el “Chino” Navarro y el titular de la central obrera, Héctor Daer, con el fin de evitar conflictos. ¿El motivo? No hay una buena relación entre La Cámpora y los sindicatos, y quieren evitar problemas que pueda opacar la imagen de poder territorial que buscan construir en el acto.

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro fueron los encargados de gestionar la presencia de los gobernadores. Hasta el momento los mandatarios confirmados para asistir al acto son: Axel Kicillof (Buenos Aires), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Infrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Uñac (San Juan).

El Movimiento Evita estuvo a cargo de la organización del acto y será uno de los espacios que va movilizar gente

Los mandatarios tendrán una agenda completa en la tarde y noche del miércoles. A las 15 serán recibidos en la Casa Rosada por Manzur y De Pedro para firmar un convenio para garantizar que el congelamiento de precios, que es la principal herramienta electoral que tiene el Gobierno en el sprint final de la campaña, se cumpla en todo el país.

Desde Balcarce 50 se dirigirán a Morón y por la noche serán recibidos por Alberto Fernández en una cena que el Presidente organizó en la Quinta de Olivos. El peronismo intentará mostrar cohesión en la estructura política después de la derrota electoral. Luego de las PASO nunca se habían juntando todos los sectores de la coalición.

El acto podría transformarse también en el escenario donde se crucen el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, y el bonaerense, Sergio Berni, quienes este lunes quedaron envueltos en un cruce polémico en las redes sociales. El funcionario del gobierno de Kicillof embistió con dureza contra Fernández luego de que este dijera que ni él ni el Presidente necesitaban la aprobación de Berni.

Los dirigentes de la CGT estarán presentes en el acto pero no movilizarán a la militancia (NA)

El comentario se debió a la crítica del ministro bonaerense respecto a la postura de Alberto y Aníbal Fernández sobre la intervención del gobierno nacional en el conflicto mapuche. “Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”, respondió Berni.

Y luego aludió al cruce que el ministro nacional tuvo con el dibujante Nik. “Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?”, escribió en sus redes sociales.

Cerca de Berni dijeron que intentarán llegar al acto en Morón pero que depende de que no haya demoras en una recorrida por el interior bonaerense que encararán desde temprano. La presencia de Fernández aún no está confirmada, aunque resultaría extraño que no asista, debido a la relación personal que tenía con el ex presidente.

SEGUIR LEYENDO: