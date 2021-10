Se profundiza la crisis de la obra social de los judiciales: afiliados vip, la vinculación Ginés y una licitación bajo la lupa

Mientras estuvo a cargo de la Obra Social de los Judiciales, Juan Carlos Maqueda puso al frente a un hombre de confianza de Ginés González García.

En los últimos dos años hubo numerosas quejas públicas expresadas por comunicados de las tres listas de la Asociación de Magistrados, el gremio de los judiciales, y numerosos jueces y juezas y empleados que hicieron llegar sus reclamos a la Corte y a los medios de comunicación.

El último jueves, mientras el titular del gremio de los judiciales Julio Piumato organizaba un acto frente al Palacio de Tribunales contra la Obra Social, puertas adentro se celebraba por zoom el acuerdo semanal de los jueces. Había llegado ya un informe del Consejo de la Magistratura sobre las irregularidades en la contratación de una empresa de emergencias con sede en Córdoba, sin patrimonio, pero que prestó el servicio a los afiliados durante una década, con la sola firma de Aldo Tonón, el director de la Obra Social. Juan Carlos Maqueda, a cargo del organismo, desde el 2008, exigió que no se hablara del tema.

En 2008, el juez cordobés llamó al ex ministro de salud Ginés Gonzalez García y le pidió que le mandara alguien de su confianza para ponerse al frente de la obra social. Ginés envió a Tonón, actual presidente de un directorio que nunca se terminó de integrar (salvo por la esporádica presencia de la ex secretaria de Maqueda desde sus años en el Congreso, Marta Herrera Alem, hoy jubilada).

Ginés tuvo y tiene una participación importante en todo lo que sucedió en la Obra Social, con una profunda amistad con Maqueda, a quien llama “Patito”. Eso se refleja también en la idea de afiliados “VIP” de la Obra Social de los Judiciales. Mientras la mayoría de los afiliados no lograban satisfacciones, había muchos que tenían trato preferencial si hablaban con Maqueda. Así nacieron los “afiliados vip”, que no sólo eran atendidos rápidamente, sin formalidades, sino que además tenían acceso a prestaciones que se negaban a otros o, en algunos casos eran afiliados sin tener derecho a serlo. De eso se encargaba el personal de la vocalía de Maqueda, especialmente su secretaria “Maribe”. Tras esa gestión “Maribe” logró que Maqueda designara a su esposo Andrés Sacchi como director de informática en la Corte.

Otro capítulo de este escándalo tiene que ver con el control económico. La Obra social maneja mucho dinero y Maqueda logró ubicar allí a su sobrina María Guadalupe Burgos y a Federico Morando, yerno de su secretaria, además de dos hijas de sus ordenanzas, el hijo de su chofer y varios más. Las investigaciones van descubriendo que había una administración paralela, desconocida para la Corte, con una participación de personas vinculadas a Maqueda y contratos de locación de servicios, que escapan al control de la Corte. En el informe presentado por el contador Daniel Marchi se dice claramente que hay balances firmados por personas que no son de la Corte.

No quedan ahí las irregularidades detectadas, los servicios de emergencia son contratados por licitaciones, y los correspondientes al interior del país los ganó siempre la empresa “Emergencia Médica Integral S.A.”. Ya es llamativo que la misma empresa gane una licitación durante diez años, lo que no ocurre en ningún otro ámbito. Pero ahora, destapó el escándalo el dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones del Consejo de la Magistratura, que señaló que esa empresa es totalmente insolvente y no cumple con los requisitos mínimos. En el pliego se requiere un patrimonio mínimo equivalente a 24 meses de prestación del servicio. Llamativamente, ese piso fue reducido a 12 meses para que esa firma pudiera entrar y tampoco cumplió con ese requisito. El dictamen generó preocupación en Maqueda y Tonón, y ordenaron que no se publique, lo que fue denunciado por el gremio de los judiciales. Pero ahora quedan en una opción de hierro: o prorrogan el contrato para una empresa insolvente, o hacen caer la licitación, con mayor escándalo; en ambos casos los fiscales van a investigar.

Julio Piumato denunció incumplimientos en el servicio de ambulancias de la Obra Social de los Judiciales

En Córdoba el escándalo es aún mayor y se han distribuido notas denunciando estos hechos, al punto tal que Maqueda no pudo aparecer por los Tribunales cordobeses y tuvo que ocultarse en su última visita a la ciudad, porque teme el “escrache” de los judiciales.

El estatuto disponía que “funcionará bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que podrá designar a un Ministro Integrante del Tribunal para dichas funciones” (acordada 5/2008, publicada en la página web de la Corte). La OSPJN estuvo a cargo de Maqueda conforme él mismo reconoció en una nota enviada a sus colegas el 31 de agosto, en la que comunicaba que dejaba de hacerse cargo de la obra social a partir del 1 de setiembre de 2021. Todos los ministros de la Corte tomaron distancia de este tema.

Maqueda insistió en nombrar a otra persona al lado de Tonón, a quien respalda a pesar de todas las quejas. Así surgió el nombre de Mariano Althabe, a quien nadie conoce. Según el currículum que circuló en los medios, es una persona recomendada por intendentes del conurbano bonaerense, algo por demás llamativo en la Corte.

Por otra parte, designaron un cuerpo de auditores formado por seis personas, todas vinculadas al juez cordobés.

