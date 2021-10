Elecciones 2021: tras no presentarse a declarar, Macri se mostró con Vidal y volvió a involucrarse en la campaña

Mauricio Macri volvió a involucrarse en la campaña electoral

Luego de ocupar las primeras horas tras su retorno al país en reuniones con sus sus abogados en las que definió no presentarse la indagatoria en el marco de la causa que investiga el presunto espionaje a las víctimas del ARA San Juan, Mauricio Macri se hizo un espacio en su agenda y este jueves volvió a involucrarse en la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 14 de noviembre.

El ex presidente reapareció públicamente en un acto de Juntos por el Cambio en el que acompañó a la candidata a legisladora de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal. Ambos encabezaron un encuentro con 150 voluntarios y militantes de la coalición opositora en la sede Palacio Noel del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, en el barrio porteño de Recoleta.

La reunión tuvo como fin intercambiar ideas sobre la actualidad política y social que vive la ciudad y el país, y “sirvió como una suerte de arenga en el sprint final de la campaña”, señalaron desde JxC.

En ese sentido se expresó este mediodía Vidal: “Tenemos que tener la firmeza de los valores, la gente nos pide trabajo, quieren que sus hijos vayan a la escuela a aprender y no que los adoctrinen, quiere que los delincuentes estén presos y políticos decentes, volver a tener un país que se pone de pie en base a su esfuerzo, por eso el 14 de Noviembre tenemos la oportunidad de decirle basta al kirchnerismo y sus atropellos”.

El ex presidente se mostró junto a María Eugenia Vidal

Macri regresó al país el martes pasado. Estuvo de viaje por Miami, donde presentó su libro, y en Qatar para cumplir con sus actividades como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Mientras se encontraba en el exterior, el juez Martín Bava, subrogante del juzgado de Alejo Ramos Padilla, le prohibió el 1° de octubre la salida del país y lo llamó a declaración indagatoria en la causa donde el ex jefe de Estado está acusado de haber espiado a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Finalmente, consiguió que el magistrado aceptara fijar una nueva audiencia para el 20 de octubre.

Sin embargo, Macri, tras reunirse con sus abogados, solicitó la postergación de esa audiencia prevista para ayer, acusó al juez Bava de “prejuzgamiento” y “temor de parcialidad” y por lo tanto pidió su apartamiento.

“Son dos las causales que justifican este planteo de recusación que ponen en crisis la garantía de ser oído y juzgado por un juez imparcial -quien además es manifiestamente incompetente-, y ellas son el prejuzgamiento y el temor fundado de parcialidad que genera la actuación del Sr. Juez recusado en la persona del Ing. Mauricio Macri, quien se encargara de anticiparlo en su escrito de presentación en estas actuaciones” afirmó la defensa en el escrito al que accedió Infobae.

A criterio del letrado defensor Pablo Lanusse, “se encuentran rotas en cabeza del Sr. Juez recusado las condiciones esenciales que distinguen al juez imparcial frente al caso concreto: el equilibrio, la templanza, la ecuanimidad, la limitación jurisdiccional y la distancia anímica de no involucramiento personal, lo que se proyecta en perjuicio de mi ahijado procesal”.

El evento donde estuvieron los dirigentes fue en Recoleta

Mientras tanto, una de las querellas pidió la detención de Macri para que Bava lo lleve a declarar por la fuerza pública. ”La burla nuevamente afectando a las víctimas que represento, es también una muestra evidente del desprecio por las instituciones; en este caso Poder Judicial y especialmente el destrato y maltrato al juez subrogante doctor Bava”, señaló la presentación de la abogada Valeria Carreras que hizo esta mañana.

“Si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención prevista en el artículo 288 del Código Procesal Penal de la Nación, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo, que no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia”, decía la presentación.

En la causa judicial que involucra al ex mandatario, Bava busca determinar si desde el gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas del Ara San Juan a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018.

La denuncia había sido motorizada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y en la misma resolución en la que fue llamado a indagatoria Macri fueron procesados los ex directivos de la AFI Arribas y Majdalani, junto con un grupo de autoridades y espías del organismo.

