El ministro de Seguridad de Chubut criticó al Presidente por la carta sobre los mapuches: “Gobiernan mirándose el ombligo”

La crítica del ministro de Seguridad de Chubut al Presidente tras la carta por los mapuches: “Gobiernan mirándose el ombligo”

Alberto Fernández le envió este jueves una carta a Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro, para informarle que enviará gendarmes por contener la escalada de violencia generada por grupos autodenominados mapuches. No obstante, el Presidente planteó que no es responsabilidad del Ejecutivo nacional reforzar la seguridad de la región. Ante este comunicado, el ministro de Seguridad de Chubut apuntó contra el mandatario. “Gobiernan mirándose el ombligo” , manifestó.

“Para la Capital si. Para el conurbano también. ¿Pero para la Patagonia no? Así gobiernan, mirándose el ombligo”, comentó a través de su cuenta en Twitter el titular de la cartera de Seguridad en la provincia gobernada por Mariano Arcioni.

En el texto de la carta, el Jefe de Estado aclaró: “He decidido asistir a la provincia a su cargo con efectivos de Gendarmería que patrullarán la zona en cuestión. No obstante, es imperioso aclarar que no es una función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad en la región”.

Justamente a modo de réplica por los dichos de Alberto Fernández, Massoni completó: “En Chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. ¡Acá los combatimos y los llevamos ante la justicia!” .

El tuit del ministro de Seguridad de Chubut tras la carta de Alberto Fernández

En la misiva, además, el Presidente aconsejó que, para prevenir futuros incidentes, la provincia patagónica forme “un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

Más temprano, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó que la decisión de reforzar la seguridad en Río Negro con el redespliegue de fuerzas federales tras el ataque al Club andino Piltriquitrón, en El Bolsón, fue adoptada por “solidaridad” con la gobernadora Arabela Carreras y para “colaborar” con la provincia.

“La posición que asumimos en el día de ayer, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. Y lo estamos haciendo en este momento. Pero la escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación hacerlo. No señora, no es nuestra obligación”, contestó hoy Fernández a la mandataria provincial, en declaraciones a radio del Plata.

Al conocerse la intervención del Gobierno argentino en favor de Facundo Jones Huala en la audiencia en la que se debatía su pedido de libertad condicional, el ministro de Seguridad de Chubut también advirtió ayer que ningún “delincuente y terrorista como este” va a poder “pisar un centímetro de la provincia”. Además, durante un acto oficial, el funcionario lanzó duras críticas a la gestión de Alberto Fernández por el rol del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, en la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco.

Facundo Jones Huala

Durante la presentación de integrantes para la División de Seguridad Rural, Massoni expresó: “No quiero dejar pasar una cuestión que se está viviendo y que la verdad que me indigna como ministro de Seguridad de la provincia de Chubut”.

Ayer, Massoni también había realizado un tuit en ese sentido. “Huala dice ‘no soy argentino’, el Gobierno argentino lo protege, Cabandie pide que dialoguemos con estos delincuentes… Sepan que en Chubut este terrorista no entrará y acá con los delincuentes no se dialoga ¡Se los lleva a la Justicia! No hay lugar en nuestra provincia para los violentos”, posteó en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO