Alberto Fernández advirtió por un dictamen de la justicia española para retirar de colegios 34 libros con perspectiva LGTBI

La foto que publicó el presidente argentino con uno de los libros retirados de los establecimientos educativos

Alberto Fernández publicó en sus redes sociales una foto en la que se lo ve a él parado en su despacho leyendo el libro El fin del armario, del periodista argentino Bruno Bimbi. Está acompañado por un texto en clave de consternación. Dice: “ La justicia española, a instancias de abogados de extrema derecha vinculados a VOX, eliminó de las bibliotecas de las escuelas de una ciudad de la Comunidad Valenciana libros que atienden y promueven el respeto a la diversidad, afectando de ese modo derechos de la población LGBT ”.

El presidente argentino se hizo eco de una polémica que envuelve al pueblo español. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón aceptó el viernes 15 de octubre la medida cautelar solicitada por la Asociación Abogados Cristianos: retirar once lotes compuestos por 34 libros de temáticas relacionadas a contenido LGTBI de las bibliotecas de once institutos y centros socioeducativos. La donación provino del departamento de Cultura, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Castellón y se había hecho efectiva dos días antes en el marco de un programa de compra a los comercios locales.

Por eso, el carácter urgente del dictamen, antes de que los libros circulen por los establecimientos educativos. “Alguno de esos libros no solo incluye contenido sexualmente explícito, sino que recurre al constante escarnio de las religiones, no solo la católica, también el islam, el judaísmo y la religión evangélica”, manifestaron desde la Asociación Abogados Cristianos, desde donde también lanzaron una campaña que cuenta con 11.581 firmas de apoyo, destinada a Amparo Marco, alcaldesa de Castellón, y que se llama “Retire inmediatamente estos libros de los colegios”.

Los 34 libros en cuestión (Twitter @veroruiziau)

“No podemos consentir que el Ayuntamiento de Castellón siga usando nuestro dinero para promover el adoctrinamiento y el odio contra los cristianos en los colegios públicos”, expresó la presidenta de la agrupación, Polonia Castellanos, quien a su vez agregó que “ el contenido hace una estereotipación negativa del hecho religioso, incitando al odio contra la religión y sus fieles ”.

Vox, el partido español de ultraderecha, aplaudió la medida de no entregar libros con perspectiva de género en institutos educativos a través de sus redes sociales: “Celebramos esta decisión judicial que obliga al Ayuntamiento de Castellón a retirar de los institutos unos libros que vulneran derechos fundamentales, incluyen contenido sexual explícito y recurren al escarnio de religiones como el cristianismo ”. Por su parte, Luciano Ferrer, portavoz de Vox en el distrito, expresó: “Creemos en la libertad de las personas, para nosotros las personas son lo primero, y es por ello que exigimos que cada uno elija libremente su vida sexual, sin imposiciones ni aleccionamientos, más aún cuando estos se aplican a niños y adolescentes.

Alberto Fernández, después de destacar el libro del periodista argentino (”me han servido de mucho para abrir mi mente”), emitió un mensaje dirigido al avance de los movimientos políticos libertarios a escala global: “ Hoy sucede en España que los ‘libertarios’ discriminan y censuran. Pero quiero decir que repudio todo intento de discriminación y censura en cualquier lugar donde ocurra ”.

"El fin del armario", el libro del periodista argentino Bruno Bimbi

Por su parte, Bimbi le respondió al mandatario argentino con gestos de agradecimiento: “Muchas gracias por tu solidaridad, presidente y compañero Alberto Fernández. Para mí es un orgullo que la Argentina tenga un gobierno como el tuyo, que defiende con valentía la libertad, la igualdad y los derechos de la población LGBT. Esa también es la vida que queremos”. Y expresó su repudio a través de sus redes sociales: “El fin del armario, publicado en seis países, habla sobre la vida de las personas LGBT en el siglo XXI y denuncia los discursos de odio que provocan persecuciones y violencia en todo el mundo. Discursos como los de estas asociaciones fascistas que quieren censurarme”.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Castellón anunciaron que apelarán la medida y que no quitarán las cajas con los libros de los centros educativos a los que ya les ha llegado el envío. “El Ayuntamiento no se los va a llevar, a la espera de la decisión definitiva de la jueza, que no sabemos cuánto puede tardar. En fin, es un atentado contra la libertad y la igualdad”, advirtió la concejala de Cultura, Verónica Ruiz, quien, asimismo, manifestó al diario El País que donar este material “contribuye a la inclusión y el respeto a la diversidad, fomenta la tolerancia y da herramientas al profesorado para trabajar con las diferentes sensibilidades”. “Nos reafirmamos en la adquisición y distribución de estos lotes de libros, comprados bajo criterio técnico, porque estamos en una sociedad democrática y libre, donde tienen que prevalecer la tolerancia y los derechos fundamentales, porque los jóvenes de hoy serán los adultos de mañana”, agregó.

