Todo listo para el primer debate de Vidal, Santoro, Milei y Bregman, los candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires

Javier Milei, María Eugenia Vidal, Leandro Santoro y Myriam Bregman

Esta noche, a partir de las 22, se llevará adelante el primer debate político de cara a las elecciones legislativas en el programa A Dos Voces, por TN. Los protagonistas serán quienes encabezan las cuatro listas que competirán por la ciudad de Buenos Aires: María Eugenia Vidal, Leandro Santoro, Javier Milei y Myriam Bregman.

La primera en llegar a la alfombra roja fue Myriam Bregman. La candidata del Frente de Izquierda lucía un saco verde que refería a su apoyo a la legalización del aborto y un tapaboca con la leyenda “¿Dónde está Tehuel?”, por el chico de 21 años que desapareció en San Vicente hace siete meses.

Myriam Bregman, del Frente de Izquierda

“A nosotros siempre nos gusta debatir, nos parece que es una buena instancia” , dijo y explicó que se preparó “leyendo todo”.

Algunos minutos después llegó Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, quien sorprendió por haberse maquillado en su casa. Según explicó, tomó esa decisión para evitar las reacciones alérgicas que le producen algunos productos.

También aclaró que se cortó un poco el flequillo porque cuando el pelo le cae sobre los ojos no puede leer. “Si no leo no produzco, y si no produzco no facturo y nadie paga mis cuentas” , ironizó.

Javier Milei, de La Libertad Avanza

Milei explicó que trabajó con muchos economistas amigos que lo ayudaron a preparar algunos de los argumentos que esgrimirá durante la velada.

Luego fue el turno del candidato del Frente de Todos, Leandro Santoro. El legislador cercano a Alberto Fernández aseguró que estudió mucho para preparar las mejores síntesis.

Leandro Santoro, del Frente de Todos

“La idea es que este debate le de elementos a la gente para poder tomar una decisión de manera más reflexiva. Ojalá podamos debatir ideas y no caigamos en las descalificaciones personales ”, dijo.

También reveló que en la previa al debate no habló con el Presidente ni con Cristina Kirchner. Confesó que su principal preocupación es “estar a la altura de la confianza que sus compañeros depositaron en él”.

Por su parte, María Eugenia Vidal dijo que se preparó “escuchando lo que le pasa a la gente” y luego construyendo las propuestas que pretende llevar al Congreso.

“Ojalá podemos hacer un debate como espera la gente, tratando de llegar a algunos acuerdos juntos” , resumió.

Noticia en desarrollo