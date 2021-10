Martín Insaurralde defendió la propuesta de regalar viajes de egresados: “La provincia invierte para acelerar la reactivación de la economía”

Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires

El flamante jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, defendió este lunes la iniciativa del gobernador Axel Kicillof de subsidiar viajes de egresados en la provincia de Buenos Aires, al señalar que, de esta forma, se está “invierto para acelerar la reactivación de la economía”.

El funcionario, que asumió tras la derrota del oficialismo en reemplazo de Carlos Bianco, se sumó de esta manera a varios dirigentes del Frente de Todos que respaldaron la medida, cuestionada por los principales referentes de la oposición.

“Queremos que los estudiantes de la Provincia tengan todos la oportunidad de realizar su viaje de egresados y que, a la vez, esto sea un impulso para la reactivación del sector turístico bonaerense. Muy importantes las medidas anunciadas por Kicillof”, destacó.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex intendente de Lomas de Zamora resaltó que el subsidio en cuestión “abarca transporte de larga distancia y alojamientos, rubros que vieron afectada su actividad por la pandemia”.

Según lo anunciado por el gobernador, este beneficio forma parte de una serie de políticas destinadas a potenciar al sector turístico y alcanza a cerca de 220 mil alumnos de la provincia de Buenos Aires que egresarán este año del secundario, tanto del sistema público como del privado.

El Estado cubrirá 30 mil pesos por cada uno de ellos para que, a través de la página web del gobierno bonaerense, puedan acceder a distintos paquetes de viajes que se van a realizar después de la temporada, entre febrero, marzo y abril.

El mensaje de Martín Insaurralde en las redes sociales

Además, el mandatario anunció el envío de un proyecto de ley para eximir del pago del impuesto inmobiliario a desde marzo del año pasado hasta septiembre del 2021 a todo el sector hotelero y de alojamiento turístico.

Asimismo, también se lanzó una aplicación para sistema android y apple llamada ReCreo en Buenos Aires. Se trata de una cartelera virtual “para que a través del teléfono se puedan tener todas las propuestas turísticas y culturales” de las diferentes localidades. ”El gobierno de la provincia de Buenos Aires invierte para acompañar al sector productivo y acelerar la reactivación de la economía provincial”, agregó Insaurralde al respecto.

El anuncio de los viajes de egresados había sido cuestionado por varios dirigentes de la oposición, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien opinó que se trata de “una política electoralista e indigna para el conjunto de ciudadanos del país”.

”Son las razones por las que decidimos llevar adelante denuncias por el uso electoral del dinero. Es una decisión demagógica e inconducente, de mal uso de los dineros públicos. Es algo inexplicable”, precisó la ex ministra de Seguridad en diálogo con radio Mitre.

El Estado bonaerense subsidiará a cada estudiante con 30 mil pesos

En la misma línea, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, señaló que “con esa plata podrían haber comprado 150.000 computadoras para que puedan estudiar nuestros jóvenes o podrían haber construido 28 escuelas secundarias”.

El propio Kicillof respondió a las críticas y sostuvo que quienes “están preocupados” por la medida que tomó su administración son “los mismos a los que no les preocupaban los paraísos fiscales”.

“El propósito de la medida sobre los viajes de egresados, que generó mucha polémica, es generar trabajo y actividad. Esto mueve la economía de las ciudades y los pueblos. Es una medida encaminada a apuntalar a los sectores más afectados”, ponderó el gobernador.

A él se les sumaron luego otros miembros del oficialismo, como el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, avaló la propuesta del mandatario bonaerense y dijo que se trata de una decisión que le ayudará a finalizar un ciclo a chicos que atravesaron “dos años muy difíciles”.

“Los verbos son acciones, pensamientos y sentimientos. El verbo no es regalar. No se está regalando. Es garantizar algo que tienen algunos que los demás no tienen. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela que no es el viaje de egresados que yo hice a algún lugar y donde hacíamos los que generalmente se describe que hacíamos. Hay una experiencia educativa de finalizar un ciclo y esto no va a pasar durante la campaña”, expresó el funcionario.

