Kicillof: “Se preocupan por viajes egresados los mismos que no se preocupaban por paraísos fiscales”

Luego de la polémica generada tras el anuncio de otorgar viajes de egresados gratis a 220 mil alumnos bonaerenses que cursan el último año del colegio secundario, el gobernador Axel Kicillof defendió su iniciativa y respondió a los ataques realizados por la oposición. “Están preocupados los mismos a los que no les preocupaban los paraísos fiscales” , advirtió.

En declaraciones realizadas a AM 750, el mandatario provincial admitió que había escuchado algunas objeciones. Sin embargo, optó por detallar los beneficios que traerá en el sector turístico, uno de los más golpeados por la pandemia de coronavirus.

“Escuché algunas objeciones. Se preocupan por los viajes de egresados los mismos que no les preocupaban los paraísos fiscales. Nosotros preferimos que (la reactivación del sector) sea dando trabajo que un subsidio directo. Va directo a las empresas de transporte, de hotelerías, de servicios” , señaló Kicillof.

”El propósito de la medida sobre los viajes de egresados, que generó mucha polémica, es generar trabajo y actividad. Esto mueve la economía de las ciudades y los pueblos. Es una medida encaminada a apuntalar a los sectores más afectados” , ponderó el gobernador al defender la medida oficial.

Kicillof puso como ejemplo que “los que vayan de viaje van a gastar ese dinero en sectores de la provincia que estuvieron afectados; mueve la economía de los pueblos”.

De acuerdo a lo anunciados por Axel Kicillof el gobierno bonaerense regalará los viajes no solo a los alumnos de escuelas públicas sino también privadas: “Se trata de un beneficio para 220.000 pibas y pibes a los que les debemos un aporte desde el Estado”.

El gobernador bonaerense dijo apenas el 5% de las escuelas de su distrito no tienen subvención del Estado provincial y que en ese caso los alumnos optan por destinos en el exterior

Esta mañana, en diálogo con CNN Radio, el titular de la cartera educativa nacional, Jaime Perczyk, avaló la propuesta del mandatario bonaerense y dijo que se trata de una decisión que le ayudará a finalizar un ciclo a chicos que atravesaron “dos años muy difíciles”. Consideró, además, que no se trata de una idea movida por la campaña electoral sino de “una propuesta política” que se va a financiar con el presupuesto educativo de la Provincia.

“Los verbos son acciones, pensamientos y sentimientos. El verbo no es regalar. No se está regalando. Es garantizar algo que tienen algunos que los demás no tienen. Hay una posibilidad de tener una experiencia de finalización de la escuela que no es el viaje de egresados que yo hice a algún lugar y donde hacíamos los que generalmente se describe que hacíamos. Hay una experiencia educativa de finalizar un ciclo y esto no va a pasar durante la campaña”, expresó el ministro.

Para Kicillof, las críticas al respecto se deben a que “hay una visión porteño centrista que no comprende la situación de la Provincia”. Y puso como ejemplo que en su distrito las escuelas públicas representan el 74% con una matrícula que llega a 150 mil chicos. “Hay 70 mil privadas que con subvención, que son escuelas parroquiales que tienen cuotas bajas y los gastos vcinulados a salarios corren por cuenta del estado provincial. Solamente un 5% de los alumnos van al sector privado sin subvención, que es un grupo muy pequeño y hacen su viaje de egresados en otros destinos”, dijo en alusión a que la mayoría opta viajar fuera del país.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue la más se indignó con la iniciativa: “Es una política electoralista e indigna para el conjunto de ciudadanos del país que un gobernador haga esto antes de una elección. Son las razones por las que decidimos llevar adelante denuncias por el uso electoral del dinero. Es una decisión demagógica e inconducente, de mal uso de los dineros públicos. Es algo inexplicable”, dijo en diálogo con radio Mitre.

Los viajes gratis serán de 4 días y 3 noches o de 3 días y 2 noches, pudiendo contratar adicionales libremente por fuera del programa (o sea más días, excursiones o salidas de todo tipo)

El programa bonaerense ofrece viajes y paquetes de hasta 30.000 pesos por estudiante para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses.

Desde el Gobierno provincial se precisó que las agencias estudiantiles que estén registradas según la Ley Nº 25.599 podrán inscribirse en el registro y, luego, ofrecer los paquetes con todo incluido: alojamiento, traslados, comida y seguros

.Así, cada grupo de alumnos podrá contratar la agencia que desee libremente con viajes que serán de 4 días y 3 noches o de 3 días y 2 noches, “pudiendo contratar adicionales libremente por fuera del programa” (o sea más días, excursiones o salidas de todo tipo).

Entre los objetivos del programa se destacaron que se acompaña la reactivación e impulsa el turismo contra-estación; desarrolla nuevos destinos para el público joven; fortalece la identidad bonaerense y la revinculación social y afectiva de los jóvenes bonaerenses.