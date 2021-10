Quién es Martín Bava, el juez que citó a indagatoria a Mauricio Macri por espionaje ilegal

Macri, citado a indagatoria (EFE/ Esteban Biba)

Antes de comenzar su carrera judicial, Martín Bava fue protagonista de un hecho trágico e histórico del país. Fue combatiente en la guerra de Malvinas. A los 19 años participó de la guerra y es un hecho que destaca. En su currículum vitae reseña que en 1991 el Congreso de la Nación lo condecoró. Fue con la ley 23.118 que estableció la entrega de un diploma y una medalla de acero “en cuyo anverso lucirán los colores patrios y el nombre y apellido del combatiente”.

Décadas después, Bava protagoniza la causa judicial política del momento. Como juez federal subrogante de Dolores citó a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri bajó la acusación de haber ordenado el espionaje ilegal a familiares de los submarinista del ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 en el mar Argentino, y de haber utilizado los partes de espionaje ilegal que espías producían.

En esa causa fueron procesados los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y Macri está citado para mañana. Pero hasta ahora no puede ser notificado formalmente de la citación. De todas formas el ex presidente no está en el país y regresará a fin de mes, según informó públicamente su abogado, Pablo Lanusse.

De 58 años, porteño, Bava comenzó su carrera judicial a los 26 años. En 1998 ingresó a trabajar a los ya desaparecidos juzgados de Sentencia de la justicia penal nacional. Luego pasó por varios tribunales. Se desempeñó en la Defensoría Oficial, en la justicia federal de Morón y en la de San Martín, donde llegó hasta secretario. Se recibió de abogado en 1991 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

En agosto de 2009 asumió como juez federal. Lo hizo en el juzgado 2 de Azul, que tiene la competencia civil y comercial. Tuvo el rechazo del Colegio de Abogados de Azul. La entidad se presentó en el Senado de la Nación con una nota en la que rechazó el nombramiento de Bava.

Lo hizo al recordar un antecedente de un año anterior. Bava concursaba para el juzgado federal de Dolores -que hoy ocupa como subrogante- y en el examen escrito se sacó un 2, 23 puntos sobre 100. De hecho, el Consejo de la Magistratura de la Nación anuló todo el concurso porque ninguno de los aspirantes lograron más de 40 puntos en el examen.

``Consagrando un proceder incongruente, que se exponencia al verificar que el puntaje más bajo de todos -23 -, fue precisamente el del doctor Martín Bava quien eliminado también en otros concursos anteriores, ahora se propulsa como titular del Juzgado Federal N° 2 de Azul”, sostuvieron en la nota ante el Senado Luis Armando Miralles y Alfredo Victorino Callejo, entonces presidente y secretario del Colegio de Abogados de Azul.

En el concurso para el juzgado de Azul Bava quedó segundo en el orden de mérito. El Colegio de Abogados pedía por Raúl José María Córdoba, tercero en la terna.

Bava lleva más de 10 años en ese juzgado y desde entonces ocupó otros cargos de juez federal por las vacantes que hay en la justicia federal. Subrogó el juzgado 1 de Azul, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y un juzgado de primera instancia de esa ciudad y actualmente el de Dolores. Antes de ser designado magistrado también había sido juez subrogante cuando esa función todavía se le permitía a los secretarios judiciales.

Su paso por esos cargos le valieron a Bava algunas denuncias. Una de ellas fue de Luis Cevasco, ex Fiscal General de la ciudad de Buenos Aires, que denunció a Bava y a los también jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata Roberto Falcone y Mario Alberto Portela por la presunta falsificación de un acta de un juicio oral. La causa está en el Consejo de la Magistratura de la Nación y la tramita el consejero Alberto Lugones.

De bajísimo perfil , Bava asumió a principio de año como subrogante en el juzgado federal de Dolores. Fue ante la partida de su titular, Alejo Ramos Padilla, que asumió en la justicia federal de La Plata.

En ese juzgado están por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan y la causa contra el falso abogado Marcelo D´Alesio, también por espionaje ilegal, en la que entre otros está procesado el fiscal federal Carlos Stornelli.

Pero además de Macri el juez citó a indagatoria a otro funcionario del PRO, el intendente de Pinamar, Martín Yeza. Y también para mañana. Lo convocó en una causa en la que investiga el robo de “Tarjetas Alimentar” de la municipalidad de esa ciudad balnearia.

