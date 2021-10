Macri continúa en el exterior y el juez aún no pudo notificarlo de la indagatoria convocada para mañana

El ex presidente Mauricio Macri (Eduardo Parra - Europa Press)

El juez subrogante de Dolores Martín Bava citó a indagatoria para mañana, jueves, al ex presidente Mauricio Macri, como acusado del espionaje sobre familiares de las víctimas del Ara San Juan, en donde perdieron la vida 44 personas. Macri no solo está afuera del país, sino que su regreso está previsto para dentro de un mes. Además, a 24 horas de la citación, Bava aún no pudo notificarlo formalmente de su convocatoria a indagatoria. No obstante, el magistrado sostuvo que está firme la declaración prevista para mañana.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la primera notificación Bava la cursó vía la Cámara Electoral para que le informara cuál era el último domicilio registrado. El lunes, se envió a personal de la Delegación Dolores de la Policía Federal al domicilio en cuestión, pero el portero del edificio les dijo: “El señor Macri ya no reside en este domicilio hace más de un año”.

En ese marco, el juez dispuso oficios a la Dirección Nacional de Migraciones, al Registro Nacional de las Personas, a la Policía Federal Argentina y a NOSIS -vía el Ministerio Público Fiscal- para que en el plazo de 24 horas informara el domicilio del ex presidente.

Hoy, al recibir esos informes, el juez dijo: “Atento a que en dichos registros figuran diferentes domicilios, en distintas localidades del país y siendo algunos de ellos distintos al oportunamente informado por la Cámara Nacional Electoral, líbrese oficio a la PFA Dolores a fin de que en el día de la fecha cumpla con la notificación dispuesta en autos respecto de Mauricio Macri -en los distintos domicilios aportados- a fin de que comparezca a esta sede a prestar declaración indagatoria el próximo 7 de octubre”.

Familiares de las víctimas en el segundo aniversario por el hundimiento del submarino ARA San Juan, en la Base Naval de Mar del Plata (EFE)

El dato llamó la atención en el entorno de Macri, que miraban estos movimientos del juez y no dejaban de apuntar a lo que creen es una indagatoria con fines electorales. No pasó desapercibido el detalle de remarcar sus múltiples domicilios. Y la intención de dejar firme la indagatoria para mañana. Se preguntaban si desde el juzgado de Dolores no se estaba preparando el terreno para declararlo “rebelde”.

“A Cristina Kirchner, cuando había que citarla, la notificaban por la custodia. La Policía Federal custodia a los ex presidentes. Con una notificación en ese sentido, bastaba”, comentaban en tribunales frente a la situación desatada en Dolores.

Más allá de que la noticia del primer llamado a indagatoria a Macri -revelada el viernes por Infobae- tomó estado público desde hace varios días, hasta este miércoles -24 horas antes de la citación- ningún abogado se presentó en los tribunales federales de Dolores para constituirse formalmente en defensor del ex presidente. De esta manera Macri -o sus representantes- no pudieron tener acceso al expediente, no conocen las pruebas de la causa y ni solicitaron una postergación de cara a que el ex jefe de Estado se encuentra en el exterior y su regreso está previsto recién para noviembre.

El juez también citó para mañana a otro macrista: el intendente de Pinamar Martin Yeza por irregularidades con la entrega de Tarjeta Alimentar.

Juzgado Federal de Dolores (Tony Gomez)

Aunque se impulsaron varias denuncias en su contra, el juez de Dolores Bava -que subroga el juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla- firmó la primera citación a indagatoria para Macri, en su rol de ex jefe de Estado, en la causa que investiga si desde el gobierno de Mauricio Macri se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas desde la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, que los espías habían sido puestos al servicio de anticipar cuáles serían los reclamos que iban a presentar ante el entonces presidente Mauricio Macri. En la causa ya fueron procesados los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de autoridades y espías de la central.

“Los cargos más altos de la Agencia Federal de Inteligencia –en el período investigado- fueron quienes llevaron adelante la planificación, la organización y la distribución de la información ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata; la cual llegó a lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional”, afirmó la resolución.

A Macri se le imputan seis hechos, en donde se reportan fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos, infiltraciones en marchas y testimonios. A criterio de Bava, esas diligencias no guardaban relación con la seguridad del presidente sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública frente a los planteos que hacían los familiares de los tripulantes del Ara San Juan buscando respuestas y ayuda para encontrar a sus seres queridos.

