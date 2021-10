Patricia Bullrich le pidió al juez de Dolores que espere que Macri vuelva al país para indagarlo

Patricia Bullrich, la titular del PRO

Patricia Bullrich, en calidad de presidenta del Pro, le envío hoy una carta al juez Martín Bava que citó a indagatoria a Mauricio Macri para mañana le hizo saber que le expresidente volver a a fin de mes. Y le solicitó que evite “cualquier decisión apresurada” que aumente el estrépito mediático”.

“En mi carácter de presidenta del PRO vengo a comunicar a usted, tal como era de público y notorio conocimiento a la fecha de su resolución, que el ingeniero Macri se encuentra fuera del país cumpliendo con compromisos internacionales previendo su regreso para fines del corriente”, señaló la nota enviada al juzgado.

“Confío en que el señor juez sabrá comprender la situación que se ha generado con esta inminente convocatoria y que tendrá presente la permanente vocación de respeto y sometimiento a las instituciones republicanas que asume el ex presidente Mauricio Macri garantizando los derechos y garantías que lo amparan evitándose cualquier decisión apresurada que solo aumente el estrépito mediático que ya se ha generado con su intempestiva citación”, agregó la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.

La nota de Bullrich llega en momentos en que el juez de Dolores espera mañana al ex presidente en tribunales para interrogarlo como sospechoso de espionaje a familiares de las víctimas del Ara San Juan. Una serie de diligencias sobre sus domicilios para notificarlo hacen temer a sectores de Cambiemos que el juez pueda llegar a dictar medidas más resonantes como una orden de detención.

Bava es el juez que quedó a cargo interinamente del juzgado de Dolores luego de que Alejo Ramos Padilla se convirtiera en juez electoral de la provincia de Buenos Aires y mientras el concurso para nombrar a un reemplazante está abierto. El viernes pasado, llamó a indagatoria a Macri y dispuso que no podía salir del país, en una resolución tomada cuando el exjefe de Estados ya estaba en el exterior. No fijó la audiencia vía zoom.

A Macri lo esperan mañana, jueves 7 de octubre, pero no asistirá. . En su entorno dicen que nunca fue notificado de la citación. “Todo el mundo sabe que Macri se mueve entre su domicilio de Acassuso y la quinta familiar Los Abrojos, sin embargo el juez nunca envió la notificación a estas direcciones”, dicen.

La imputación sostiene que Macri, en su rol de ex jefe de Estado, estuvo al tanto de los movimientos que hacían familiares de las víctimas del Ara San Juan, a través de reportes de Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, que los espías habían sido puestos al servicio de anticipar cuáles serían los reclamos que iban a presentar ante el entonces presidente Mauricio Macri. En la causa ya fueron procesados los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de autoridades y espías de la central.

Cuando se conocía la nota de Bullrich enviada al juzgado, al mismo tiempo se confirmaba que Mauricio Macri pasará gran parte del primer semestre del próximo año en los Estados Unidos, más precisamente en el estado de La Florida. Es que el ex jefe de Estado aceptó una propuesta de “The Adam Smith Center for Economic Freedom” (Florida International University) para participar de una cátedra en su carácter de ex presidente.

