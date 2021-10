Miguel Ángel Pichetto: “Un ex presidente sólo tendría que poder ser juzgado por la Corte Suprema”

Miguel Angel Pichetto (Maximiliano Luna)

El titular de la AGN, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que la citación a indagatoria de Mauricio Macri se enmarca en la campaña electoral y propuso que para resolver el “problema de la politización de la Justicia” los ex mandatarios solo deberían poder ser juzgados por la Corte Suprema.

Según el ex candidato a vicepresidente, la investigación sobre presuntas prácticas de espionaje forman parte de una estrategia electoral del oficialismo: “Reparto de heladeras, doy subsidios, proceso a Macri”.

Como solución, el ex senador propuso que un presidente o ex presidente únicamente debería ser juzgado ante el máximo tribunal. “Yo cambiaría todo el sistema legal y constitucional. Un ex presidente podría ser juzgado por la Corte con el Procurador General a cargo de la acusación y con un defensor privado. No lo pondría nunca al alcance de un juez o un fiscal de primera instancia ”, resumió en el programa de Romina Mangel, por Radio Millenium.

Por otro lado, Pichetto opinó sobre el resultado de las PASO y señaló que el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue “el verdadero perdedor de las elecciones y pasó agachado”.

Pichetto y Mauricio Macri

“La perdió con su método: una mezcla de soviético con cubano. Control social con médicos cubanos, todo el mundo a la casa, el ‘quedate en casa’ mientras te fundís y no tenés laburo... Y encima quería prolongar la cuarentena”, dijo.

Además, afirmó que uno de los errores más importantes del oficialismo de cara a las elecciones fue haber puesto al ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, en la boleta junto a Victoria Tolosa Paz.

“Pusieron la cara de la pérdida de las libertades, del derecho a trabajar y a vivir. Letal el error que cometieron. Yo jamás hubiera puesto al ministro que estuvo al frente de todas las limitaciones de la pandemia” , remarcó. Y agregó: “No sé si se va a poder revertir la elección, el conurbano es muy duro”.

Además, calificó la llegada del tucumano Juan Manzur al Gabinete como un intento de “reestablecer el vínculo con los gobernadores” debido a que Alberto Fernández “sólo gobernó para el AMBA”.

Para Pichetto, Juntos por el Cambio tiene posibilidades de mejorar todavía más el resultado electoral en noviembre pero aclaró que “no hay que subestimar al oficialismo”.

