El riesgo de una derrota en electoral inquieta a un grupo de intendentes que ponen la lupa en el rol de Máximo Kirchner

“Teníamos la agenda equivocada, discutimos cuestiones internas en lugar de escuchar a la gente y ahí están los resultados”. La frase pertenece a un intendente peronista y es coincidente con la posición que días atrás hizo pública el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk. Algunos intendentes del conurbano bonaerense -donde se define la elección en la provincia de Buenos Aires- ven con preocupación lo que puede ser el resultado de las elecciones generales y advierten que si la derrota del Frente de Todos se ratifica lo que se pondrá en cuestionamiento será la conducción política.

La figura que emerge indefectiblemente como punto de tensión es la del presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner. Algunos intendentes del conurbano sostienen que el líder de La Cámpora fue quien articuló la estrategia electoral para la provincia de Buenos Aires donde los resultados fueron magros.

Los intendentes del Frente de Todos en el conurbano no están todos en la misma sintonía . Kirchner contó y cuenta con algunos aliados con los que viene traccionando su propio despliegue bonaerense. El más importante es el ahora Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde. La llegada de Insaurralde a la mesa ministerial del gobierno de Axel Kicillof y de Leonardo Nardini al ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense están dentro de ese combo.

Al menos, así lo advirtió ante la consulta de Infobae otro intendente de la Primera sección electoral que al ser consultado por los movimientos en el gabinete bonaerense contestó: “Esto es todo de Máximo y Cristina, no es de los intendentes. A mí nadie me llamó”.

Kicillof toma juramento a los nuevos ministros

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, fue el más enfático y quien se animó a romper el off the record luego de la derrota. Dijo que el resultado es irreversible, que el gobernador “casi no hizo campaña”, y que “lo que Cristina y Máximo Kirchner se dieron cuenta es que si no se intentaba un cambio de timón, se le venía una rebeldía de los intendentes del GBA”. Algunos intendentes todavía no descartan “esa rebeldía”.

El diputado nacional por lo pronto se mantiene activo. Este viernes cerró el “Encuentro de la Militancia por la solidaridad y el Trabajo” en Ensenada y el sábado estuvo junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, reunido con trabajadores de la fábrica calzado Boris que fue afectada por el voraz incendio del parque industrial de Bernal.

En Ensenada, al cerrar el acto, Kirchner dejó un mensaje entrelíneas a la dirigencia. “Hubo un sector de la clase política incapaz de levantar la voz durante el gobierno de Macri cuando arremetía contra el pueblo y veíamos la caída del poder adquisitivo del pueblo trabajador . Un sector que tampoco supo resolver en el seno de la política para qué lado debe ir la Argentina para que su pueblo logre mejores condiciones de vida”.

En La Cámpora e incluso en el Ejecutivo provincial todavía no olvidan algunos acuerdos políticos que un sector del peronismo tejió con María Eugenia Vidal cuando era gobernadora para aprobar algunas leyes como por ejemplo la modificación al régimen jubilatorio para trabajadores del Banco Provincia o los votos que se necesitaron para sancionar lo que fue la ley del fin de reelecciones indefinidas, que ahora los propios intendentes buscan tumbar.

El viernes último, en el marco de la Fiesta Nacional de la Flor, Sujarchuk le dijo a Kicillof que los intendentes quieren la reelección. Durante una entrevista concedida a Infobae antes de las PASO, el gobernador dijo que “es una ley se votó en el período de Vidal y tuvo apoyo de varios dirigentes que hoy están dentro del Frente de Todos”, y que “hoy es una ley de la Legislatura. En lo que toca al Poder Ejecutivo no tengo intervención directa”, aunque advirtió que “es un debate que hay que dar”.

Luego de las críticas del intendente Sujarchuk, Kicillof estuvo en Escobar

Hay un intendente de la Tercera sección electoral que políticamente se mantiene en silencio y no viene participando de las reuniones que el Frente de Todos mantuvo para ordenar su esquema luego de las PASO: Fernando Gray, de Esteban Echeverría. El jefe comunal fue quien se opuso públicamente al desembarco de Kirchner en la conducción del PJ bonaerense y ese vínculo, que también incluye a otros dirigentes, del FdT no se recompuso. Gray jugó dentro del Frente de Todos que ganó la elección en los tres tamos.

Esta semana que pasó, el jefe comunal de Esteban Echeverría, mantuvo un encuentro con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, quien además es intendente en uso de licencia de Hurlingham y quedó al límite de la ruptura con La Cámpora en su distrito durante el cierre de listas. Fue cuando el número dos de PAMI y también concejal en uso de licencia, Martín Rodríguez, presentó una lista a concejales pese al acuerdo inicial de que no iba a haber internas en los distritos donde gobernaba el Frente de Todos.

Gray y Zabaleta se sacaron una foto con huevos de gallinas araucanas en la mano y un epígrafe sugerente que partió desde Esteban Echeverría: “recorrieron una granja donde se producen huevos que se destacan por su tamaño y son únicos en el conurbano”. Rápido de reflejos, Kirchner subió a Zabaleta al escenario en el acto en Ensenada.

Gray espera un fallo de la Corte Suprema para impugnar el modo de elección de Kirchner al frente del PJ bonaerense, ya que agotadas todas las instancias sin resoluciones determinantes a su favor, el jefe comunal recurrió al máximo tribunal. Una derrota electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires el próximo 14 de noviembre podría acelerar los tiempos desde lo político y plantear un nuevo escenario para lo que será la elección de 2023.

