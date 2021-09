El Frente de Todos define cómo relanzar la campaña bonaerense: el rol de Tolosa Paz, el peso de los intendentes y los votos a conquistar

Alberto Fernández en José C. Paz

El presidente Alberto Fernández se adelantó e inició este sábado el camino electoral hacia la elección legislativa del 14 de noviembre con una recorrida por el mercado de Dock Sud en el municipio de Avellaneda. Como adelantó Infobae, el Presidente centrará su presencia en el conurbano bonaerense: Primera y Tercera sección electoral. Pero el resto de la dirigencia del Frente de Todos está terminando de definir cómo será, esta vez, el segundo tramo de la campaña luego de la derrota en las PASO.

Es que mientras la crisis política golpeaba la puerta en el Frente de Todos, el vencedor electoral de las Primarias, Diego Santilli, avanzaba por el conurbano con una receta que le dio resultados para la primera parte de la campaña: recorridas. Ahora que el Frente de Todos pareciera que ya atravesó el frente de tormenta, la actividad electoral volverá a iniciarse.

En este esquema, los cambios que se vivieron en el gobierno provincial impactarán también en la toma de decisiones de campaña. Así es que los intendentes de la Primera y Tercera sección electoral del peronismo tendrán poder de decisión . En la primera parte de la campaña se limitaron, sobre todo, a ser anfitriones de recorridas de Victoria Tolosa Paz o actividades de gestión con la presencia de Fernández o de el gobernador Axel Kicillof.

La participación como parte activa se definió esta semana en la reunión de la mesa política que intendentes del FdT armaron para sentarse con el gobernador. Tras evaluar el resultado adverso y ejecutar los cambios, en La Plata se empezó a debatir cómo seguir.

Entre todas las reuniones que ya mantuvo Insaurralde en plano de campaña se destacan las que llevó adelante con el también flamante Jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro. Sobre el encuentro con el tucumano, Insaurralde resaltó que fue para “coordinar acciones entre el gobierno nacional y el provincial que fortalecerán la producción y la generación de empleo”.

También recibió a Victoria Tolosa Paz el viernes temprano. Luego, la candidata se mostró en una recorrida junto al también flamante ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Leonardo Nardini. De a poco, Tolosa Paz, empieza a volver al ruedo.

Victoria Tolosa Paz en el despacho del Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde.

Con la derrota de las PASO, la candidata del Frente de Todos, se había corrido a un segundo plano. Dio una entrevista al otro día de la elección interpretando los motivos de los resultados de aquella jornada y luego, con el vendaval político, evitó la exposición.

Se mantenía a la espera de algunas señales de políticas contundentes. Todavía no las hay y el tema empieza a inquietar. La llegada de Insaurralde al gobierno provincial también buscará ordenar esa cuestión.

Lo que se sabe hasta el momento es que Fernández avanza sobre el conurbano y que el oficialismo buscará los votos allí de gente que no participó de la elección. En la Primera sección electoral (conurbano norte y oeste), la participación fue del 68,02% del electorado y Juntos, en la interna entre Diego Santilli y Facundo Manes, se impuso con el 37,79% (1.098.696 votos). El Frente de Todos consiguió el 33,18% (964.773 votos). Un dato que se mira en los resultados de esa sección es que del total de los votos de Juntos, Santilli se llevó el 67,39% y Manes el 32,60%. Entonces, si el FdT sostiene el nivel de votos que consiguió en las PASO y pudiera “pescar” de la gente que no fue a votar quedaría más cerca de Santilli que -según el oficialismo- no absorverá la totalidad de votos que obtuvo Manes.

Hasta esta semana tampoco había precisiones sobre cuál sería el rol de la Vicepresidenta y electora central del núcleo duro del FdT, Crisitna Kirchner. En las PASO, la ex mandataria hizo algunas incursiones de campaña en la Tercera sección electoral. Una actividad en la Isla Maciel (Avellaneda) y otra en Lomas de Zamora invitada, justamente, por Insaurralde. Luego, fue la oradora central -aunque el acto fuera cerrado por el presidente- del plenario de campaña bonaerense del Frente de Todos que se realizó en el Estadio Ciudad de La Plata. En la campaña de las PASO jugó al factor sorpresa, sumándose a las actividades sobre la hora.

Luego de la derrota, ejecutó a dos bandas . Con una carta, forzó la salida del vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, reveló que había pronosticado una derrota pero que no había sido escuchada y apuró los cambios en el gobierno nacional. También sugirió al gobernador bonaerense que debía mover piezas en su esquema de trabajo. Los cambios de gabinete nacional impactaron en el gobierno provincial y Kicillof tuvo que cambiar al Jefe de Gabinete, Carlos Bianco y al ministro de Infaestructura, Agustín Simone. Una vez concretados los cambios, la vicepresidenta mantuvo el silencio público.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Algunas cosas que irán a cambiar de la elección de las PASO a las generales: la autonomía con la que se manejó Tolosa Paz, sobre todo en su discurso o en plantear temas en la agenda. Eso estará más ordenado. Actos y actividades que tengan más contacto con la gente, algo que ya empezó a hacer el Presidente . En el primer tramo de la campaña y también producto de la situación epidemiológica, las acciones de campaña se vieron acotadas, además de valladas. Algunos dirigentes oficialistas sostienen que eso debe cambiarse.

También se espera que haya anuncios económicos para las próximas semanas, lo que le permitiría a los candidatos contar un temario refrescado para la campaña hacia noviembre. En las PASO se insistió con la agenda sanitaria y una reactivación en índices productivos pero que no llegaron a trasladarse a distintos sectores de la sociedad y el resultado no fue el esperado . El 30 de septiembre, arranca formalmente la campaña; todavía quedan unos días de gracia.

