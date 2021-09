El centro porteño colapsará por una movilización piquetera que reclamará la entrega de alimentos atrasados

El centro porteño colapsará por una nueva movilización

En medio de la turbulencia por las renuncias puestas a disposición del Presidente de los funcionarios que responden a Cristina Kirchner, los movimientos sociales de izquierda, liderados por el Polo Obrero (PO) realizarán una movilización hacia el ministerio de Desarrollo Social que colapsará el centro porteño.

Le reclaman a Juan Zabaleta los alimentos que desde hace dos meses dejaron de recibir esas organizaciones y sus comedores. “Durante la campaña para las elecciones PASO, las mismas que perdieron, el ministro les envió la comida a los intendentes y se la quitó a los demás. Esto no lo vamos a permitir”, le dijo a Infobae Eduardo Belliboni, el referente del PO.

- Hoy también habrá una movilización a Plaza de Mayo en favor de Alberto Fernández, pero protagonizada por los movimientos sociales afines al Frente de Todos. ¿No evaluaron suspender la marcha para evitar cualquier posibilidad de conflicto o enfrentamiento?

- Salimos porque el hambre no puede esperar más, en la pelea del gobierno ambos bandos son ajustadores y quieren un acuerdo con el FMI. Eso nos va a llevar a una catástrofe social más aguda aún. El Movimiento Evita moviliza a las tres de la tarde, nosotros para esa hora ya desconcentramos. No nos vamos a cruzar.

Belliboni se mostró muy duro con las escenas de “pugilato entre los socios del frente gobernante”. “Mientras ellos se pelean por los cargos, el enorme ajuste que aplica el gobierno nacional y que sufrimos los trabajadores y trabajadoras no tiene fin y está llevando a millones a una bronca popular que no se aguanta más y eso se manifestará en las calles”, entendió.

- Y el centro porteño volverá a ser un infierno.

- Le quieren hacer creer a la gente que la crisis la adelantamos las organizaciones piqueteras. Eso no es verdad. La ayuda social es absolutamente insuficiente. En los barrios populares el hambre y la desocupación está generando una bronca enorme. Esta situación, que crearon ellos, no nosotros, hoy tenés presión electoral, crisis de gabinete con un golpe palaciego y como frutilla del postre la movilización Popular por reclamos pendientes. La movilización va a ser muy, muy numerosa. No es por una cuestión política, pero sí, los alrededores del ministerio de Desarrollo Social se van a ver desbordados.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, afirma que el Gobierno no respondió a ninguno de los puntos de reclamo

La marcha partirá a las 10 de la mañana desde las avenidas Independencia y 9 de Julio, y finalizará en el histórico edificio ubicado la Avenida 9 de Julio al 1900. Se replicará en todo el país.

“La bronca popular contra el ajuste sale a la calle”, es el slogan de la convocatoria que se potenció con la derrota electoral del gobierno sufrida el domingo pasado y la crisis de gabinete de ayer.

El Frente Piquetero, que encarna la segunda gran movilización desde la llegada del intendente en uso de licencia de Hurlingham a la cartera de Desarrollo Social, está formado por unas cuarenta organizaciones. Además, el Polo Obrero destacan, MTR Votamos Luchar, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), CUBA MTR, Movimiento Argentina Rebelde (MAR), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Teresa Vive, MTR 12 de Abril, Mujeres en Lucha, MST Teresa Vive y Frente de la Resistencia.

Con la concentración también le pedirán al Gobierno el aumento en los montos de los planes sociales y la apertura o universalización de los programas.

Una nueva marcha hacia el ministerio de Desarrollo Social colapsará el centro porteño y las principales arterias

Según un estudio realizado por ese sector político, pero que coincide con el que manejan las organizaciones sociales alineadas a la administración nacional y que están nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular “la caída interanual de gasto social de junio de 2020 a julio de 2021 es del 53%, lo que da una idea del tamaño y los alcances del ajuste”.

Una semana antes de los comicios, Zabaleta recibió a las organizaciones piqueteras más duras. Entre café y agua mineral, le presentaron un escrito con una batería de reclamos, alguno de ellos similares a los que renuevan en la marcha de hoy.

Según aseguró Belliboni, hasta el momento, desde el ministerio de Desarrollo Social no los convocaron para un nuevo encuentro con el ministro, o con la mesa social para debatir uno de los puntos de la carta que entregaron en mano y que propone la creación de “un millón de puestos de trabajos genuinos que reemplacen a los planes sociales”.

Los ejes centrales de esa cumbre fueron tres: “Trabajo genuino, urbanización y Estado presente”. En el texto, los movimientos de izquierda solicitaron “reemplazar la política de planes sociales y asistencialismo creada por los gobiernos de los últimos años 20 años, sin conseguir modificar la situación de pobreza, la desocupación e indigencia en la que millones de familias se encuentran y generación y estimulo de trabajo genuino bajo convenio con todos los derechos conquistados por las y los trabajadores”.

En un documento difundido para la convocatoria se sostiene que “el ajuste ha producido la caída del gasto social que se traduce en planes sociales miserables de montos que están en la mitad de la canasta de indigencia, apenas $14.000, el 10% de lo que necesita una familia para vivir y encima los programas están cerrados y siguen sin ser universales”.

El Frente Piquetero asegura que desde hace dos meses el gobierno no entrega alimentos a los comedores populares (Polo Obrero)

La tensión entre las organizaciones de izquierda y del gobierno se tensaron con el nombramiento de Zabaleta. Entienden que el reemplazante de Daniel Arroyo llego al ministerio con el respaldo de los intendentes del conurbano para reducir los planes sociales, beneficiar con más ayuda social a los intendentes y organizaciones sociales alineados con la Casa Rosada, y perjudicar a los movimientos sociales más rebeldes.

“El nuevo ministro ya está haciendo de las suyas, hace 60 días que no bajan los alimentos, los bolsones para los comedores populares. Llego para beneficiar a los intendentes y lo hizo en plena campaña, pero no le dio resultado, el gobierno de Fernández-Fernández fue castigado en las urnas. Zabaleta llego para sacarnos de las calles, pero nosotros vamos a movilizarnos como lo hacemos siempre. No nos compran con cargos públicos y ya nos cansamos de las falsas promesas”, sostiene. La mención a los funcionarios es en alusión a los dirigentes del Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie que forman parte del gobierno del Frente de Todos.

El Polo Obrero ya realizó una masiva movilización el 18 de agosto pasado, la primera desde su asunción. En esa oportunidad marcharon unas ochenta mil personas desde el Puente Pueyrredón al edificio ministerial. Belliboni asegura que “el plan de lucha se irá profundizando con el correr de las semanas y la falta de soluciones. No vamos a dejar las calles hasta que entreguen la comida que falta. Eso es más grave que la pelea por unos ministerios”.

Voceros de la ministra de Seguridad Sabina Frederic le dijeron a Infobae que las fuerzas federales ya están alertadas para controlar que la manifestación , que como la anterior “se realice de manera pacífica” y que la desconcentración de los piqueteros no coincida con la ruta de los otros movimientos sociales que desde el conurbano se encolumnarán a Plaza de Mayo para apoyar a Alberto Fernández.

