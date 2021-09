Un dirigente del Frente de Todos anticipó que Alberto Fernández prepara el anuncio de una batería de medidas económicas

Alberto Fernández y Leandro Santoro en un bodegón durante la jornada electoral del domingo

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro , rompió el silencio luego de la dura derrota del oficialismo en las PASO y adelantó que el próximo jueves el presidente Alberto Fernández hará “anuncios importantes”. Según el dirigente, serán medidas vinculadas a lo económico. “La respuesta la tiene que dar el Gobierno. Hay que gestionar y resolver los problemas”, señaló.

Santoro, que quedó en segundo lugar debajo de María Eugenia Vidal, contó que mantuvo un encuentro con el mandatario para evaluar lo que pasó el domingo y aseguró que Fernández “escuchó el mensaje de la gente”. En ese sentido, dijo que la cantidad de votos obtenida en las elecciones se explica a partir de una “realidad socioeconómica que es lacerante”.

Por eso, adelantó que en los próximos días el mandatario se encargaría de tomar una serie de decisiones que serían comunicadas. “La pelota está en la cancha del Gobierno. Hablé con el Presidente y seguro el jueves habrá anuncios importantes”, aseguró el dirigente a C5N.

El Legislador porteño aseguró que “todos” los integrantes de la coalición oficialista son “conscientes de las dificultades que hay con la pérdida del poder adquisitivo del salario”. “Los resultados son contundentes y el Gobierno tiene perfectamente claro qué es lo que tiene que hacer; está claro cuál es el diagnóstico, que es socioeconómico, y son esas las respuestas que hay que dar”, agregó.

Leandro Santoro, candidato a diputado nacional por CABA

También recordó que “casi todos los Gobiernos que enfrentaron elecciones en el contexto de una pandemia” perdieron “independientemente de si eran de izquierda o derecha, porque hay un malestar”. “ No es joda tener a la gente encerrada, que la economía se caiga, más cuando se venía de una crisis ”, evaluó.

Con la mira puesta ahora en las elecciones del 14 de noviembre, el legislador porteño sostuvo que “lo más importante es saber cuáles son los valores e ideas” que defiende el Frente de Todos. “Hay que escuchar a la gente y la militancia, y pensar un segundo tramo de la campaña donde nos jugamos los valores por los cuales ganamos las elecciones de 2019”, concluyó.

Respecto a las próximas medidas que deberá tomar el Gobierno para recuperar los votos, Santoro puntualizó que serán en materia socioeconómica. Así, finalizó “Para mí la política tiene que ser clara, recomponer ingreso, salario y tratar que la inflación esté siempre por debajo del crecimiento salarial”.

Por eso fue tajante y aseguró que el “ Gobierno debe meterle plata en el bolsillo a la gente” porque “no aguanta más” . “No vivo en una burbuja y el Presidente tampoco”, dijo.

“Yo vengo acá a dar la cara. Descreo de los análisis de 24 horas. Si alguien se imaginaba este escenario lo debería haber compartido antes. La pelota ahora está en la cancha del gobierno. Argentina necesita que haya dinero en la calle, dólares en el Banco Central, recrear las condiciones de consumo”, afirmó.

El candidato a diputado nacional aseguró también que “se va a tomar 10 días para escuchar”. “Hay que discutir entre la militancia, repensar y ahí comenzar el segundo tramo”, comentó. También dijo que “ en el mundo se está corriendo la discusión política hacia la derecha, como consecuencia aparecen los discursos que plantean un estado mínimo, una sociedad egoísta . El modelo de país hay que defenderlo y apuntalarlo con la gestión económica”, señaló.

“Hay un sector que presiona para reformas ortodoxas, y no lo banca la democracia. El discurso es este, necesitamos que la gente acompañe el proyecto. Lo que se propuso en la campaña, me alertó mucho No quiero un país con menos derechos laborales”, finalizó.

Seguir leyendo