Tras la derrota electoral, Alberto Fernández se reunió con intendentes del conurbano para definir cómo salir a buscar votos

Alberto Fernández, Sergio Massa, Máximo Kirchner, ministros e intendentes de la Tercera sección electoral

El presidente Alberto Fernández encabezó una reunión política en el Aeroclub de Longchamps, junto a intendentes del conurbano con el objetivo de replantar la estrategia electoral hacia la elección general del 30 noviembre luego de la derrota que el Frente de Todos sufrió el último domingo en la provincia de Buenos Aires a manos de Juntos. El oficialismo todavía busca argumentos que traduzcan el impacto de una derrota que no se percibía en la previa a la elección.

Este martes, luego de recorrer la fábrica de envases Ball, en el parque industrial de Burzaco, en Almirante Brown -donde los directivos de la empresa le anunciaron una inversión de 60 millones de dólares- e inaugurar la obra de pavimentación de la avenida República Argentina en Brown y otras 25 obras públicas más, Fernández y varios intendentes se trasladaron hasta la localidad de Longchamps.

Al aeroclub, donde se desarrolló la reunión, también estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa y del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Además el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y de Industria, Matías Kulfas. Del encuentro no participó el gobernador, Axel Kicillof.

Los intendentes que dijeron presentes al almuerzo fueron el anfitrión, Mariano Cascallares (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Alejandro Granados (Ezeiza), Andrés Watson (Florencio Varela), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fabián Cagliardi (Berisso), Hernán Izurieta (Punta Indio); además de las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes) y Marissa Fassi (Cañuelas). También estuvo la primera candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz.

Quienes no estuvieron presentes fueron los intendentes de los municipios de mayor peso electoral de la Tercera sección electoral y quienes trasladaron en grueso los votos de sus distritos a la cuenta final. Son Fernando Espinoza de La Matanza y Martín Insaurralde de Lomas de Zamora. El domingo, el Frente de Todos se impuso en la Tercera sección electoral. Fue el único circuito electoral donde el peronismo le ganó en el duelo fuerza vs fuerza a Juntos. El FdT obtuvo el 39.53% de los votos (1.148.261 sufragios) y Juntos el 31% (901.221 votos)

“Que ningún militante baje los brazos, con la convicción de siempre . Vamos a golpearle la puerta el vecino que no fue a votar y explicarles lo que está en juego, que está en juego el futuro. No el futuro de este Gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la argentina se ponga de pie, que el trabajo vuelva. Está en juego que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. Eso es lo que está en juego”, dijo Fernández al finalizar el acto antes del almuerzo con intendentes.

Una de las líneas que empiezan a trazar en el oficialismo para recuperar terreno es c onseguir un mayor caudal de participación. Este martes lo blanqueó el propio Fernández. Sucede que quedó definido que la participación en las PASO del domingo último fue del 66,21 por ciento. Así lo anunció el ministerio de Interior quién determinó, luego del recuento provisorio, de votos que concurrieron a sufragar 22.765.590 personas de un padrón de 34.385.460 a nivel nacional.

Con la elección en la provincia de Buenos Aires, el gobierno esperaba “salvar” la foto nacional. Las estimaciones que manejaban tanto en la Provincia como en la Nación aventajaban al Frente de Todos sobre Juntos. Sin embargo ningún pronostico se cumplió.

Ayer, el día después a la derrota, los dirigentes mantuvieron reuniones reservadas y bajo un estricto hermetismo. En el Senado de la Nación, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner y al ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro. Massa estuvo todo el día en su casa luego de haberse quedado hasta bien entrada la madrugada en el complejo C el día de la elección. Alberto Fernández estuvo en Casa Rosada junto a sus ministros más cercanos; a los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, además del candidato a diputado nacional por CABA, Leandro Santoro.

Como dio cuenta Infobae, el balance que hacen los distintos sectores del Frente de Todos no es coincidente. Mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner presiona para que haya un recambio de Gabinete - “poné orden en lo que tengas que poner y metele para adelante” , le dijo al presidente en público antes de la elección- y le pidió a los equipos técnicos de Kicillof que preparen un programa económico alternativo, el mandatario sostendría al ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán.

En Casa Rosada, se esperaba una victoria en la provincia de Buenos Aires que no sucedió y l as miradas también apuntan hacia La Plata , desde donde se diagramó parte del armado de listas y cómo encarar la campaña en la provincia de mayor peso electoral. Incluso, en las primeras reuniones de las llamadas mesa de los lunes, que se venía juntando con antelación al cierre de listas, no había participación directa de figuras referenciadas. Recién al tercer encuentro se terminó sumando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

