“El domingo vamos a ganar”, pronosticó Diego Santilli en el cierre de su campaña electoral

Diego Santilli, cabeza de la lista de "Es Juntos", que competirá en la primaria de "Juntos" (Fotos: Marcos Gómez/Aglaplata)

Diego Santilli, principal precandidato a diputado nacional de “Es Juntos” en la provincia de Buenos Aires, cerró este jueves su campaña electoral con duras críticas al gobierno nacional y con el vaticinio de un triunfo.

Santilli tiene doble competencia: enfrentará a Facundo Manes en la Primarias de “Juntos” y medirá fuerza con los candidatos de otras fuerzas, entre ellos los que integran la lista oficialista encabezada por Victoria Tolosa Paz.

El ex vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, principal armador de las listas del PRO para estas elecciones legislativas, quien lo antecedió en el uso de la palabra. La militancia lo recibió al ritmo de “Horacio Presidente”, pero el funcionario hizo señas con su mano para que cambiaran de canción.

Rodríguez Larreta y Santilli

También hablaron en el escenario principal el anfitrión, el intendente Julio Garro; el intendente de Vicente López, Jorge Macri; la diputada nacional Graciela Ocaña; el ex senador Miguel Ángel Pichetto; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; y el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien expuso un duro discurso.

A diferencia de lo que sucedió ayer en el acto de cierre de la Capital Federal, el ex presidente Mauricio Macri no estuve presente. Tampoco se vio a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que este año competirá en las PASO porteñas.

Patricia Bullrich

En su discurso, Santilli apuntó contra “un gobierno que liberó a miles de delincuentes y encerró a los ciudadanos”, “un gobierno que cuando vino la vacuna se adelantó en la fila” y “un gobierno que deja a los argentinos empobrecidos, cansados, hartos y con bronca”.









Noticia en desarrollo