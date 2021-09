Dura crítica de Perotti a la ministra Frederic en medio de la violencia narco en Santa Fe: “No entiende lo que dice el Presidente”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti

La provincia de Santa Fe registró esta semana seis personas muertas en solo 24 horas, una ola de crímenes vinculados al narco que originó las críticas cruzadas entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo luego de la comparación que hizo la funcionaria entre ambos distritos con relación a los hechos de inseguridad.

En este marco, y en un fuerte cuestionamiento, el gobernador provincial, Omar Perotti, aseguró que Frederic “ no entiende lo que dice el Presidente (Alberto Fernández) ”, y pidió que el Gobierno ayude a Santa Fe.

“Uno siente el compromiso en las expresiones del presidente, las mismas expresiones que tuvo aquí en Rosario cuando, refiriéndose a nuestra preocupación por la seguridad, dijo que ‘la Argentina no puede permitir que esto pase’, y me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente está diciendo”, señaló Perotti en declaraciones radiales.

Y agregó: “ No me importa que me comparen con los números que tengo de otra provincia porque la problemática que tenemos es diferente, es distinta y requiere una atención distinta . Entonces, es allí donde el criterio debe cambiar. Si la Argentina tiene una prioridad, claramente tiene que estar expresada, no comparada con otras jurisdicciones y demás en un momento. Creo que allí está el enfoque que se debe cambiar, se debe acompañar al Presidente en su decisión y en sus expresiones muy claras que ha tenido aquí en Rosario”.

Alberto Fernández y Omar Perotti en la quinta de Olivos

Sobre la inseguridad, y en una entrevista en Radio 2, Perotti afirmó que “ la gravedad de lo que hay que enfrentar no es una cuestión de guapos, de ‘me la banco solo ’”. “La dimensión de lo que se ha permitido en tantos años ha llevado a que esas bandas, como comenzaron, se conviertan en organizaciones criminales, y nosotros tenemos y necesitamos ayuda mientras vamos reconvirtiendo una institución policial que tiene un compromiso diferente en estos últimos tiempos, pero tiene mucho por mejorar, por capacitarse y por equiparse”, agregó.

En este sentido, el gobernador planteó: “en esto no hay titubeos: si se necesita ayuda, se necesita ayuda, y ayer llegaron refuerzos, entonces cuando aparecen estas explicaciones de querer comparar... ojalá la ministra lo entienda en la misma dirección y nos acompañe con todo lo que se necesita para que la Argentina supere esta situación difícil que se da en una parte de nuestro territorio”.

Ayer, Frederic acusó a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires de ocultar datos sensibles respecto a la cantidad de homicidios registrados en ese distrito durante el año pasado. “Durante el 2020 en la provincia de Buenos Aires no creció la tasa de homicidio y en la Ciudad de Buenos Aires creció 22%; creció más que en Santa Fe”, señaló.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic (Maximiliano Luna)

Frente a estas declaraciones, tanto Horacio Rodríguez Larreta como la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal salieron a responder. “Es falso, una falta de respeto para los santafecinos”, señaló el jefe de Gobierno porteño. “El kirchnerismo cuando tiene un problema para el cual no tiene respuesta inventa otra realidad. La situación está cada vez peor en esa provincia (por Santa Fe), y el narcotráfico es una responsabilidad de las fuerzas federales”, continuó la ex gobernadora en una entrevista con TN.

En tanto, y consultada hoy sobre la situación puntual de Rosario, Frederic habló de un problema “crónico”. “ Es grave por que se está matando gente a mansalva, hoy hay sicariato en Rosario, no sé desde hace cuánto tiempo existe, pero es un fenómeno que estamos viendo ”, aseguró en radio Urbana Play.

En este contexto, la ministra de Seguridad desestimó la posibilidad de reforzar la presencia de efectivos federales en Santa Fe para hacer frente al recrudecimiento de la ola de ataques narco al afirmar que “los recursos humanos son escasos”, más allá del despliegue en estos días de 160 efectivos.

“Más que hacer crecer la cantidad de efectivos, que son 4 mil prestando colaboración en la calle, estamos trabajando para mejorar el despliegue. O sea, optimizarlos recursos humanos, que son escasos”, detalló.

