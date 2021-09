Alberto Fernández cerró la campaña bonaerense y defendió su gobierno: “La mejor política económica que tuvimos fue la vacuna”

Cierre campaña en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos con Alberto Fernández, Axel Kicillof, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán

El Frente de Todos cerró su campaña electoral en la provincia de Buenos Aires con duras críticas a la gestión de Mauricio Macri y a los candidatos que apadrina Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. Durante su discurso, el presidente Alberto Fernández defendió su gestión durante la pandemia de coronavirus y llamó a la población a que el próximo domingo, cuando se realicen las Primarias Abiertas y Simultáneas (PASO), “voten por ustedes, voten por el pueblo” .

El cierre de campaña bonaerense se desarrolló en tres escenarios: en Bahía Blanca, encabezado por Máximo Kirchner, en Junín con Sergio Massa y en Mar del Plata, donde estuvieron los precandidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, junto con Axel Kicillof, Verónica Magario y Alberto Fernández.

Durante el acto, Fernández sostuvo que “la mejor política económica que tuvimos fue la vacuna” y, en relación a la llegada del primer lote de Pfizer, ironizó: “Tanto que pidieron deben estar celebrado hoy” , en referencia a la oposición y recordó que fueron responsables de un “incentivo a que la gente no se vacunara”.

Además, el Presidente hizo una defensa de su gestión y resaltó que están “orgullosos de haber salvado miles y miles de medianas y pequeñas empresas y cuidamos el trabajo porque somos peronistas y sabemos de qué se trata trabajar”. “Hay dos modelos de país. Voten por el pueblo, por los argentinos y las argentinas”, resaltó.

Alberto Fernández y Victoria Tolosa Paz

Respecto a su imagen, reconoció: “Estoy más gordo y ojeroso. La angustia de estos tiempos la canalizo comiendo dulces y las ojeras las tengo porque me levanto a las 7 y me acuesto a las 12. Las ojeras me la causó el cuidar a mi pueblo. No me dan ganas de apagar a las 7 el teléfono y poner Netflix”.

“Ayúdamos a Macri a que deje de desordenar todo. Anda diciendo que es mentira”, expresó respecto a los últimos meses de la gestión de Macri en 2015 y agregó: “Me llamó y me dijo ‘ahora te va a llamar el presidente del Banco Central para anunciar una medida de esas que a vos te gustan porque yo me voy a ver a Boca. Y la medida fue el cepo”.

Desde Bahía Blanca, Máximo Kirchner apuntó contra Larreta por su propuesta de eliminar la indemnización por despido a los trabajadores para pasar a un seguro. “Tiene una buena idea”, ironizó y recordó que en la gestión de Néstor Kirchner se bajó la desocupación de un 25% a un 9% sin necesidad de eliminar ese derecho .

“Que no le mientan más a la gente. Que se hagan cargo de lo que piensan. Si quieren eliminar la indemnización porque creen que es un costo que lo digan, que no disfruten esa situación”, agregó.

Además, consideró que “no es casualidad” que los que “siempre endeudaron a la Argentina hayan sido jefes de Gobierno’', en referencia a Fernando De La Rúa y Mauricio Macri. “Creen que la Argentina es como la Ciudad, pero es un gran país el que tenemos”.

Cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires

“Para este domingo, no les voy a pedir el voto, pero sí que reflexionen cómo dejó el país Macri, cómo lo dejó, cómo lo cuidan los medios de comunicación y cómo lo estamos sacando adelante. Alberto se ha roto el alma para llevar adelante el país”, concluyó.

Sergio Massa encabezó el acto desde Junín, ciudad de la que era oriundo Mario Meoni, ex ministro de Transporte, quien falleció en un accidente de tránsito. “El domingo estamos en una boleta, aquellos que creemos en una Argentina federal, que transformamos la deuda en inversión pública”, aseguró.

Además, advirtió que el domingo se eligen “dos modelos de país” en las PASO y señaló que “podrán mudar” a los precandidatos de Juntos por el Cambio “de un distrito al otro para disimular los fracasos”, pero “son los mismos que dejaron a Argentina endeudada, sin proyecto de desarrollo económico y aconsejándole a nuestras pymes que, en lugar de proyectarse y crecer, cerraran e importaran”.

En esa misma línea, desde Mar del Plata, Kicillof denunció que la oposición “no quiere debatir ni explicar lo que piensan’' y señaló que “buscan esconder a quien fue la cabeza del proyecto que no cumplió ni una sola de las promesas” .

“Están instrumentando esta estafa electoral. Empezaron escondiendo a Macri. La idea es que no se hable del gobierno de Macri y Vidal. Que no se sepa. Con el propósito de que el pueblo argentino golpeado por la pandemia tenga un olvido total de lo que pasó hace poco”, insistió el gobernador.

Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán

A su turno, Tolosa Paz sostuvo esta tarde desde Mar del Plata que “la reafirmación del rumbo va a ser contundente”, al tiempo que definió la contienda electoral del próximo domingo como “un partido de ida” que pone a la provincia y a la Argentina “camino a la victoria”.

“Las certezas de que en tiempos de pandemia volvió la figura del Estado presente, con un presidente que tomó decisiones junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias, con consenso y priorizando la vida”, dijo desde la ciudad balnearia.

Además, Tolosa Paz aseguró que “somos el equipo que puede seguir mirando a los ojos al conjunto de los habitantes de esta provincia y de la Argentina toda. Hay algunos que tuvieron que cruzar el Riachuelo porque no pueden sostener la mirada”.

