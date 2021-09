Daniel Gollan: “Que Macri se quede tranquilo, les vamos a ganar por lejos las elecciones, no va a haber ninguna duda”

Daniel Gollan, segundo precandidato a diputado nacional del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires

Daniel Gollan termina otra jornada cargada de actividades producto de la campaña electoral que lo tiene como segundo precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Antes de dar por terminado el día habla con Infobae. Cuando corte el teléfono se sentará a cenar. Pese a que son casi las 21 horas, la voz del ex ministro de Salud bonaerense no transmite cansancio. Dice, igualmente, que ser candidato requiere “un gran esfuerzo físico” porque se camina toda la provincia. Aunque aclara que el modo de gestionar, “y más en Salud”, de su equipo de trabajo también le demandaba trabajo territorial.

A partir de diciembre de este año, el ministro de Salud nacional durante el último mandato de Cristina Kirchner ocupará una banca como diputado nacional. Desde ese lugar adelanta que impulsará junto a un movimiento de Salud una reforma integral al sistema sanitario como demandó la Vicepresidenta en el último tiempo. Sabe que no será sencillo y advierte: “Iremos a los debates que pueden generar algún tipo de fricciones”. Con un alto nivel de exposición durante 2020 y 2021 producto de la pandemia de coronavirus, sostiene que el contexto lo llevó a la candidatura. Además reconoce el error del vacunatorio VIP que forzó la salida de Ginés González García como ministro y el festejo en la Quinta de Olivos del cumpleaños de Fabiola Yañez, la pareja del presidente Alberto Fernández.

-¿Esta es su primera campaña que lo encuentra como candidato principal?

-Sí, sí, alguna vez participé en alguna lista pero de relleno en cargos imposibles.

-¿Y cómo llevó esta primera etapa?

-Primero es un rol nuevo que me sienta cómodo. En los primeros días el cambio de la gestión ejecutivo a pasar a una situación de campaña era un poco extraña. Pero luego ya me empecé a sentir cada vez más cómodo en la medida en que empecé a recorrer, a tomar tono de campaña. Igualmente siempre me reservo una hora y media diaria para trabajar en el comité de expertos y trabajando el comité de emergencia. Ahí hago una participación, hasta que no termine la pandemia el gobernador me pidió que me quede por la trascendencia histórica de esta pandemia.

-¿Por qué se sentía incómodo?

-Porque si bien las dos son actividades que contemplan o necesitan un enorme despliegue físico y hasta psicológico, la presión de estar dirigiendo un ministerio como el de Salud de la provincia de Buenos Aires, con 55 mil personas que trabajan, sumado a todo lo que había que hacer para ir mejorando nuestro sistema de salud y encima en medio de una pandemia, generaba una cuota de estrés adicional muy fuerte. Y eso genera adrenalina, ¿no?

-¿Y la candidatura no?

-Es algo que también requiere de un gran esfuerzo físico, caminar toda la provincia, pero con una carga completamente diferente porque entra en una función más de diálogo, más de charla, más de escucha, más de discurso. Es como un shock: cambiar la cotidiana de algo por la nueva función, pero uno se acomoda. Se acomoda porque sin haber sido candidato hace 52 años que tengo militancia política, desde la campaña del año 1973 en adelante hemos estado en muchas campañas política.

Junto a Victoria Tolosa Paz en una actividad de campaña

-¿Cómo describiría su gestión como ministro bonaerense?

-Es una gestión muy de caminar, dos o tres veces por la semana salíamos a recorrer la Provincia, salíamos a recorrer los distintos municipios, a hablar con los intendentes, a hablar con los trabajadores de la salud, con los vacunadores. Es normal en nuestra manera de gestionar no estar todo el tiempo atrás de un escritorio sino recorrer. No se puede hacer política sanitaria en la provincia si no tenés una visión territorial, es imposible, no es una única jurisdicción dónde uno más o menos la lleva. Tenés que concertar con 135 intendentes, tenés que concertar con 135 secretarios, secretarias de salud. Necesariamente hay que salir al territorio.

-¿La pandemia hizo que usted fuera candidato?

-Yo creo que sí. Fijate que vamos a ser cinco ex ministros de salud de distintas provincias que por el lado del Frente de Todos vamos a ir al congreso como diputados y un senador nacional. La pandemia nos puso en un lugar de exposición muy grande. Obviamente por la conformación tan centralizada que tiene nuestro país el ministro de la ciudad y el de la provincia de Buenos Aires son por ahí los que más resaltan. Eso nos puso en un lugar fuerte de exposición y conocimiento. Por otro lado me parece que al ponerse el tema de salud en la agenda por la pandemia generó la necesidad de a futuro seguir trabajando y aprovechando esa experiencia que se hizo durante la pandemia de poder coordinar mucho más los distintos subsectores de un sistema que está muy desordenado. Lo intentó ordenar un poco Perón en 1974 y después en Raúl Alfonsín en 1988 con el ministro Aldo Neri. Es un reclamo y es una necesidad. Y creo que por eso también necesitamos esa proyección en el Congreso para poder seguir profundizando todo lo que se pueda hacer para mejorar el sistema de salud siempre aclarando que es cómo vamos articulando y haciendo más eficiente el funcionamiento de todos los actores que hoy forman parte de todo el sistema

-¿Entonces usted va a impulsar una reforma integral del sistema de Salud como pidió la vicepresidenta Cristina Kirchner?

-Hace décadas que venimos con un un grupo de sanitaritas, que hoy ya no es grupo es un movimiento muy grande a lo largo y ancho del país, viendo cómo podemos mejorar nuestros sistema sanitario. Uno de nuestros profesores en esto fue el Doctor Aldo Neri. Es transversal por lo menos a una parte del radicalismo que históricamente también compartió esta visión de la necesidad de reformular nuestro sistema sanitario y esto quiere decir ver cómo nosotros vamos logrando que de esos 10 pesos -por decir un monto- que invertimos en Salud le lleguen a la gente en prestaciones concretas de atención, prevención, rehabilitación, promoción de la salud. Que le lleguen 7 u 8 pesos y que el resto sea gasto administrativo, intermediación, gastos comerciales, etcétera. Hoy en realidad llegan 3,50. Entonces por ese motivo, por la cantidad de actores que se han metido dentro del sistema...a veces hacen falta, pero hoy la tecnología también hace que muchas veces se pueda prescindir de muchos de esos actores que se deben ir reeconvirtiendo en otras cosas, no es que deben desaparecer, pero sí logrando hacer más eficiente nuestro sistema y fundamentalmente trabajando en el modelo de atención, porque el modelo de atención de la Argentina, que cada ciudadano va al médico de acuerdo a síntomas que siente un día es muy ineficiente en términos de una utilización racional de los recursos. Estamos todos de acuerdo en comprar conjuntamente los medicamentos de alto precio. Ese tipo de respuestas ni siquiera entran en la parte donde hay diferencias, hay que hacerlo rápidamente. Después iremos a los debates que pueden generar algún tipo de fricciones.

Cristina Kirchner recorriendo un hospital en La Plata el día que pidió una reforma del sistema de salud

-Las fricciones vienen desde el sector privado porque temen una intervención muy fuerte de parte del Estado.

-Absolutamente no. A partir de que la ex presidenta hizo dos alocuciones, se empezó a barajar todo esto. Yo creo que en realidad algunos plantean eso porque no quieren que se desarrolle el debate. No es que va a desparecer ningún sector, tenemos que ver cómo entre todos los sectores articulamos mejor un sistema, establecemos un modelo de atención más lógico, más eficientes, desde el punto de vista de que los recursos que yo tenga me sirvan para más prestaciones de salud. Esa es la gran discusión

-¿Entonces se va a avanzar o no?

-No queremos ir y decir ya tengo la ley hecha. Tenemos una idea muy clara de lo que hay que hacer, pero queremos que durante un tiempo el Congreso de la Nación se convierta en una caja de resonancia, convocando a todos los sectores y haciendo una ley que tenga muchísimo consenso.

-¿Cree que el votante que elija al Frente de Todos lo hará por la campaña de vacunación?

-La verdad es que yo recorro lo centros de vacunación. Mucha gente lo está valorando positivamente. Creo que la gente no vota en la vida por una sola cuestión. La vida es una película en donde los que estamos en funciones por ahí podemos meter la pata en algo y la gente va a decir “sí, metió la pata en algo, pero en un montón de temas realmente le doy el aprobado”. Es una película lo que se vota, por eso creo que la vacunación ayuda pero no es la única cosa que va a valorar el público.

Gollan junto a Kicillof aplicándose la primera dosis de la vacuna Sputnik

-Usted habla de meter la pata en algo, ¿qué sintió cuando vio la foto de los festejos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena cuarentena?

-Siento lo mismo que dijo el propio Presidente, que fue un error, que estuvo mal, que lo lamenta y por lo menos lo salió y lo dijo y estuvo mal. A todos nos molestó y a él también le molestó después de haber hecho una macana. Sería bueno que Larreta, Santilli, Mario Negri, Quirós, todos los que estuvieron en esa fiesta de 70 personas con mariachis también salieran a pedir perdón porque parece que de un solo lado hay que pedir perdón y del otro lado se invisibiliza que estuvieron durante un largo rato en un lugar cerrado, sin barbijo, codo a codo. Todos los que cometieron un error deberían decirlo.

-¿Fue un error el planteo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal sobre fumarse un porro en Palermo o en la Villa 1-11-14?

-A mí me parece una cosa poco feliz, pero no es la única que planteó Vidal. Es decir esta cosa de “los chicos pobres no tienen que ir a la universidad pública porque ninguno llega, los chicos pobres no pueden fumarse un porro pero los ricos sí”. Es esa visión en donde los privilegiados de la vida tienen acceso a algo y todo el resto del común del pueblo, los sectores más postergados no tienen esos mismos derechos. No es solamente que le niega ese derecho, el habito o la costumbre a un sector: lo pueden hacer los ricos, los privilegiados, lo pueden hacer determinado statu social y el resto no. Es una visión para todo, para la economía, para lo social, para lo cultural, para el tema específico este que comentó sobre el porro. Para todo es una misma visión.

-La provincia de Buenos Aires ha impulsado una ley de cannabis medicinal que todavía está debate en la Legislatura, pero ¿cuál es su posición personal en cuanto la despenalización de la marihuana para uso social o recreativo?

-Lo primero para decir es que estuvimos 20 años peleando para que fuera el uso medicinal. Realmente mucho tiempo, porque la verdad es que tenemos desde hace muchas décadas sustancias controladas como la morfina o los derivados de los opioides que son medicamentos, entonces no sé por qué se demoró tanto esta aprobación. Lo que yo digo en estos momentos....hay una enorme distancia, una dicotomía absoluta entre lo que pasa en la realidad con la marihuana y el marco normativo legal. No pasa solo en Argentina. En Estados Unidos cada vez más estados van aprobando el uso que ellos llaman recreativo -y que nosotros preferimos decirle adultos responsables- de la marihuana y la regulan. No hay película de Hollywood o europea que no haya alguien fumándose un cigarrillo de marihuana. Entonces uno dice “qué lejos está la normativa con algo que está sucediendo”, bueno tenemos que dar el debate y corregir eso. Es ridículo que la ley esté tan lejos de lo que pasa. Comencemos un debate, y obviamente si ese debate termina como terminó en Uruguay o en muchos estados de los Estados Unidos, en muchos países europeos en donde controladamente se puede hacer un uso de tipo adulto o un uso de tipo responsables se hará. Yo creo que debe hacerse el debate y pienso que también debe llegarse a esa conclusión, porque es lo que pasa en la realidad quieras o no quieras y de última hoy el problema del consumo de la marihuana es ínfimo en términos de lo que produce en la salud con lo que pasa con el alcohol o lo que pasa con otras sustancias como los medicamentos legales. Me parece que hay bastante hipocresía en esto. Tenemos que debatirlo.

Cuando era ministro de salud bonaerense todos los martes brindaba un parte epidemiológico. Hoy todo está en manos de Nicolás Kreplak, uno de sus discípulos

-Macri dijo que el Gobierno cambia o se va, ¿qué opinión le merece?

-Que se quede muy tranquilo el ex presidente Macri por dos cuestiones: primero, les vamos a ganar por lejos las elecciones, no va a haber ninguna duda. Y segundo, según mi opinión y viendo el rechazo que tiene, el que no va a volver nunca más a ser presidente es él.

-Hace algunos días, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, valoró el perfil sanitarista de Ginés González García, ¿para usted lo que sucedió con el vacunatorio VIP impugna la figura de Gines?

-Coincido con la apreciación que hizo Quirós. Por el lado de Ginés, la verdad es que a mí me entristeció mucho porque es una persona con una historia en el sanitarismo argentino enorme. La verdad es que por una metida de pata... somos seres humanos y le erramos . Además lo hizo queriendo hacer el bien, a gente que era de edad. No es que fue a vacunar a una persona que no le correspondía; la verdad es que eran todos mayores, estaban en los grupos de riesgo. Pero fue un error, fue un error. Me dio mucha tristeza que se cuestione por un error una vida de trabajo por el sanitarismo. Eso lo deberíamos entender todos y cuando hablo de todos es todos. No solamente nosotros o ellos. Nos debemos los argentinos empezar a vivir otro momento histórico donde a partir de esta pandemia que nos unió para enfrentar al virus.

-Más o menos nos unió

-Estoy absolutamente convencido de que pudimos salir adelante no solo por las acciones de Gobierno, si no porque la mayoría del pueblo bonaerense y argentino se comportó bien. Si no, no hubiesen alcanzado por más que hayamos aumentado en un 170% de camas de terapia, no hubiese alcanzado. Quiero rescatar eso entre otras cosas fundamentales y decir que a partir de ahora los argentinos empecemos a vivir una situación diferente en cuanto no necesitamos pelearnos entre los amigos, no necesitamos pelearnos entre la familia o escrachar a alguien que va a comer por más que tengamos diferencia. No nos dejemos inocular por el odio, porque el odio también degrada la salud mental y no es bueno para la salud.

-¿Plantea un nuevo pacto social, por llamarlo de alguna manera?

-Sería bueno que empecemos una historia donde cada uno pudiera defender sus posiciones, sus visiones incluso hasta con pasión pero sin necesidad de estar generando estas divisiones entre argentinos y argentinas. Necesitamos estar mucho más unidos.

-Presentó un libro de cuentos, ¿cómo nació esa inquietud?

-Hace años empecé a escribir, estuve un taller literario. Primero edité una novela que se llama “Me fui con ella” que es una novela de corte tipo histórico, ficcionalizada pero en un contexto histórico muy real. Esa novela tiene dos ediciones, se agotó. Probablemente la vuelva a editar y en ese mismo taller durante años estuve escribiendo cuentos como parte de la ejercitación. Luego ya empecé a escribir y entre mi ex director del taller literario y Teresa Parodi que leyó un día los cuentos y me dijo, “son hermosos los tenés que publicar...”, y ya si le gustaban a Teresa Parodi que es una persona de una sensibilidad exquisita dije “bueno evidentemente por ahí le va a gustar a más gente”. Son cuentos escritos hasta el año 2005, los recopilamos y en realidad lo habíamos editado en el momento en que empezó la pandemia, pero tuvimos que detener todo. Ahora que ya puede haber pequeños encuentros con aforo lo presentamos. Hay de todos los gustos, es un hobbie que tengo. Obviamente con la gestión es muy difícil de sostener.

-Sus referentes en la escritura son...

-Soy muy seguidor de los grandes escritores de la literatura latinoamericana. Son los que más me gustan, los que más leo. Uno también leyó en su tiempo los clásicos de los grandes escritores rusos o franceses. También Ernest Hemingway. Pero básicamente la literatura latinoamericana, Isabel Allende... y por supuesto los nuestros.

