Daniel Gollan comparó a Jair Bolsonaro con Drácula por la suspensión del partido entre Argentina y Brasil

Daniel Gollán, ex ministro de Salud bonaerense y precandidato a diputado por el Frente de Todos

Las eliminatorias sudamericanas tuvieron ayer uno de los episodios más escandalosos de su historia con la suspensión del partido entre Argentina y Brasil de cara al mundial de Qatar 2022 cuando se habían disputado apenas seis minutos.

Los responsables fueron las autoridades sanitarias brasileñas, que irrumpieron en el terreno de juego para indicar que había cuatro jugadores argentinos que juegan en Inglaterra que no podían estar en la cancha debido a una decisión del gobierno ya que no había cumplido con la cuarentena correspondiente.

Al ser consultado al respecto, el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y actual precandidato del Frente de Todos, Daniel Gollan, criticó con dureza al presidente Jair Bolsonaro y lo comparó con el conde Drácula.

“ Leí un tuit que me causó mucha gracia que decía: ‘Que Bolsonaro critique los protocolos es como que Drácula critique a los extraccionistas de sangre’. La verdad es que Bolsonaro no ha respetado ningún protocolo en ningún estado de Brasil. Fue muy extraño lo de ayer”, se sorprendió el médico sanitarista.

El clímax del escándalo: los planteles de Brasil y Argentina rodean, incrédulos, a las autoridades sanitarias

El partido entre Argentina y Brasil fue suspendido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela debido a que autoridades sanitarias ingresaron al campo de juego para evitar que “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, Giovani Lo Celso (más Emiliano Buendía, quien se quedó afuera del banco) disputaran el encuentro. Se trata de los futbolistas que militan en Inglaterra y que, en la previa del cotejo, habían sido acusados de incumplir el protocolo sanitario.

Tras varios momentos de zozobra en el hotel, las presencias de los jugadores habían sido confirmadas. A menos de tres horas para el inicio del duelo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aconsejó una cuarentena obligatoria para los futbolistas del seleccionado argentino y pidió que fueran impedidos de permanecer en el país por violar las normas migratorias relacionadas con la pandemia de coronavirus. Anvisa denunció que estos jugadores mintieron en la declaración jurada que firmaron al entrar a Brasil, provenientes de Caracas, omitiendo que hacía no menos de 14 días habían estado en Inglaterra.

Pero como estaban autorizados por FIFA y Conmebol, los futbolistas subieron al micro y se trasladaron al estadio. Transcurrieron los himnos, comenzó el cotejo, pero cerca de los bancos se podía observar un cúmulo de gente extraño, hablando con directivos e integrantes del campo de suplentes. Fue allí que ingresó una autoridad sanitaria, de remera negra y con una orden en el bolsillo trasero del pantalón, con la orden de llevar a aislamiento a los jugadores citados. Se interpusieron “Huevo” Acuña, Otamendi, Scaloni, y la confusión reinó.

Neymar, de Brasil, y Messi, de Argentina, hablan con funcionarios de salud brasileños en el estadio Arena de Sao Paulo para tratar de solucionar la situación

“ Hay cuestiones que no conocen. Dicen que los jugadores firmaron unas declaraciones juradas pero todavía no apareció nada” , dijo Gollan dando a entender que se trató más de una cuestión política que sanitaria.

Al precandidato le llamó mucho la atención “la forma” en que ocurrieron los hechos si es que supuestamente esos jugadores tenían prohibido el ingreso al país. De hecho, en esa misma línea de pensamiento se expresó ayer Lionel Messi, quien se preguntó: “Hace tres días que estamos acá, ¿estaban esperando que empezara el partido para venir?”.

Gollan, por su parte, también deslizó algunos interrogantes: “Si los jugadores brasileños venían de Venezuela junto a los argentinos no podría haber jugado ninguno porque están dentro de la misma burbuja. Esa burbuja existe desde los países de origen”.

Por último, el precandidato explicó que la Conmebol tiene para todos sus federados un protocolo y todos lo aceptaron. “ Es una excepción que en Argentina también rige para los que ingresan de afuera porque se cree que los deportistas vienen controlados, vienen en burbujas, vienen con PCR, entonces tienen un trato especial por parte de la Conmebol”, indicó.

Los futbolistas a bordo del avión que los trajo desde Brasil a la Argentina (@Argentina)

Luego de la escandalosa suspensión del clásico ante Brasil, el vuelo charter que trasladó a la selección argentina aterrizó a las 0.20 en el aeropuerto de Ezeiza. Los jugadores permanecen concentrados en el complejo de la AFA pensando en el choque del próximo jueves ante Bolivia en el Monumental, que representará el primer cotejo con público desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Frente a esta prueba piloto, donde al público no se le exigirá PCR ni exhibir el carnet de vacunación completo, Gollan remarcó que a su entender “la AFA tendría que exigir que todos tengan la doble vacuna por una cuestión de protección, eso sería lo más correcto”.

El ahora ex funcionario aseguró que espera que este partido sea el puntapié para habilitar encuentros de equipos locales con gente en las tribunas. “Aunque sean mil personas de inicio, sobre todo para los clubes chicos. Siempre con un ojo mirando a la Delta. Si en algún momento tenemos que bajar un cambio porque impacta en la internación, lo veremos. Pero por hoy no es necesario”, concluyó el ex Ministro de Salud.

