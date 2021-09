PASO 2021: Ninguna empresa aportó dinero para la campaña en Provincia y Ciudad, y la mayoría de los donantes son funcionarios públicos

A una semana de las PASO, las donaciones de personas y empresas para la campaña electoral informadas en el registro web de consulta pública de la Cámara Nacional Electoral (CNE) suman en total apenas $13 millones para todos los distritos del país. Si bien las elecciones primarias para legisladores no son históricamente las que más entusiasman a la hora de desembolsar dinero, el monto es menos de la quinta parte de los $77,8 millones recaudados en las legislativas del 2019.

Apoderados, candidatos y funcionarios advirtieron a Infobae que uno de los motivos que justifica la escasez de aportes es la pandemia, que dejó bolsillos flacos y reemplazó los actos de campaña por presentaciones acotadas, con predominancia de propaganda en la redes. Los consultados apuestan a que la recaudación escalará en la última semana antes de las Primarias.

En este contexto, el Frente de Todos fue la fuerza política que más recibió de privados: oficialmente fueron $7,5 millones según el registro público de aportes, el 60% del total de dinero informado . Aunque según aseguraron fuentes de la campaña bonaerense del oficialismo, en la provincia de Buenos Aires ya llevan recaudado casi el triple. Para Juntos, en tanto, apenas figuran oficialmente donaciones en total por $2.375.814 , tres veces menos que el oficialismo nacional.

La Unidad de Datos de Infobae descargó y procesó la información del sitio web de la Cámara Nacional Electoral, que se actualiza en tiempo real a medida que los aportantes informan sus contribuciones a las distintas fuerzas políticas. Las donaciones a cada agrupación deben ser informadas en el sitio de la Cámara Electoral por los propios aportantes, ya que tienen carácter de declaración jurada personal. El registro público online fue implementado en las elecciones del 2019 para transparentar las donaciones, permitir el control ciudadano y evitar la aparición de donantes “truchos”.

Las alianzas y fuerzas políticas están obligadas a presentar un informe de las donaciones de campaña recibidas para las PASO, así como de sus gastos, que debería ser coincidente con este registro público. Pero la norma marca que recién tienen que hacerlo 30 días después de las primarias, ante el Juzgado Electoral de cada distrito.

Los donantes del oficialismo

El Frente de Todos se fortaleció en la provincia de Buenos Aires, su bastión electoral, donde recaudó, hasta ahora, $6,2 millones oficialmente, según el sitio web de la Cámara. Es el 99% de los aportes declarados en este distrito, según se desprende del análisis de los datos cargados hasta el viernes.

Entre los funcionarios que donaron aparecen, entre otros, Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, con $100.000. La mitad de esa cifra aportaron el ex ministro Daniel Arroyo; el secretario general del gremio bancario, Sergio Palazzo; el titular de IOMA, Homero Giles; y Francisco Zannini, el hijo del procurador del Tesoro, quien se desempeña en el Organismo para el Desarrollo Sostenible de la Provincia.

El apoderado económico del Frente de Todos bonaerense, Carlos Castagneto, admitió que las donaciones hasta ahora fueron “pocas”, y todas de particulares, ninguna de empresas. “La pandemia no ayuda y las elecciones legislativas no son tan motivadoras como las presidenciales. Apostamos a que aumenten los aportes estos últimos días, aunque va a ser una campaña austera”, dijo ante la consulta de Infobae.

Castagneto precisó que, hasta el viernes, el oficialismo bonaerense llevaba recaudados para la campaña $20.866.045, casi el triple de lo que figura declarado en el registro público de aportantes. “Desde que una persona hace el depósito por cajero o por transferencia, pasan unas 24 horas hasta impactar en la cuenta de la alianza, y después, el donante tiene que informarlo a la web de la Cámara Electoral”, explicó sobre las diferencias con los números declarados por quienes decidieron apoyar financieramente al Frente de Todos en estas legislativas.

También aparecen en la lista del Frente de Todos numerosos funcionarios de intendencias del conurbano. Más de una docena de ellos tienen relación con el Municipio de Escobar, que gobierna el oficialista Ariel Sujarchuk y, en menor número, con Malvinas Argentinas y Almirante Brown, también en manos del Frente de Todos.

“Son todos funcionarios políticos, ninguno es empleado de planta del municipio, ni hay ningún empleado que aporte compulsivamente. Ante el pedido de aporte del comando electoral, dividimos los que tienen cargo con rango político y con distintos aportes según su salario, por eso las donaciones fluctúan entre $40.000 y $50.000”, explicó Sujarchuk, intendente de Escobar, a Infobae.

Como ocurrió en otras elecciones, también aparecieron aportes de empleados de una misma firma que tiene vinculación con un municipio. La ley de financiamiento electoral prohíbe la donación de “contratistas del Estado” aunque, en este caso, las donaciones fueron hechas por particulares vinculados a una empresa a título personal, una zona gris desde el punto legal que ya ha tenido que resolver en otras ocasiones la Justicia.

Es el caso de Ecociudad SA, una empresa que tiene la concesión de la recolección de basura en Malvinas Argentinas. Directivos y empleados de la empresa hicieron siete donaciones a la campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires que ingresaron al sistema entre el 30 y el 31 de agosto. El total fueron $520.000 para la campaña, un número que está por debajo de los $2,6 millones establecido por la Cámara Electoral como el tope de donaciones para personas físicas o jurídicas en ese distrito para estas PASO.

“Ecociudad presta servicio de recolección de residuos en Malvinas desde 1995, desde que se creó el municipio. No hubo gestiones del intendente para que haya aportes de campaña”, aclararon cerca del intendente Nardini, del oficialismo.

El máximo donante individual de esta campaña también fue un funcionario. Alexis Guillermo Zuliani donó $1 millón a la lista del Frente de Todos en la Provincia. Zuliani es presidente de la empresa estatal Centrales de la Costa Atlántica SA, una compañía que produce energía eléctrica a través de cuatro centrales ubicadas en la costa bonaerense.

El escenario del kirchnerismo, sin embargo, es distinto en la Ciudad de Buenos Aires. La lista que encabeza Leandro Santoro no recibió ningún aporte privado hasta el momento y financió su campaña para las PASO con los fondos que gira el Estado. “Todavía no se hizo ningún aporte de militantes ni de dirigentes. En principio parece que no será necesario ningún aporte extra. Puede ser que hagamos alguno no estatal en la última semana, pero será menor”, dijeron desde el comando de campaña que maneja el senador Mariano Recalde.

La oposición, con mínimas donaciones

Con la disputa electoral más definida en la Ciudad de Buenos Aires, los esfuerzos de la oposición se concentran en estos días de campaña en ganarle al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los números oficiales de las donaciones informadas para Juntos son mínimos: figura hasta ahora un único aporte declarado por $40.000 en la página oficial de la Cámara Electoral para la disputa en territorio bonaerense.

Desde la campaña bonaerense de Diego Santilli dijeron a Infobae que han recibido aportes privados menores que se acreditaron en la cuenta bancaria, pero que sólo las donaciones superiores a $100.000 serán informadas en el sitio web de la Cámara Electoral. “En las próximas semanas y a medida que se vayan recibiendo aportes mayores se irán cargando en la página las donaciones. Es una cuestión de demora en la carga. Estamos dentro de los plazos establecidos, nos queda una semana para las PASO donde se irán cargando y luego también”, explicaron.

La Cámara Electoral, sin embargo, ratificó que la entrega de esta información por parte de los partidos debe hacerse en tiempo real. “La ley no hace distinción. Incluso los que hacen aportes mensuales para actividad permanente tiene que declarar”, sostuvieron en el Máximo Tribunal electoral.

Desde el radicalismo, que irá a la interna con PRO en Buenos Aires, remarcaron que, por un retraso en la apertura de las cuentas bancarias, a partir del lunes próximo se harán públicas las donaciones que recibió Facundo Manes para su campaña como precandidato a diputado nacional. Hasta el cierre de esta nota, tampoco había aportes en favor de esta fuerza política.

El panorama es distinto en Ciudad de Buenos Aires donde Juntos sumó 15 donaciones por $700.000. La cifra es inferior a los $3 millones que aseguraron haber recaudado hasta el viernes desde el comando oficial de campaña del oficialismo porteño. Fuentes de este espacio explicaron que puede haber demoras en las cargas. “Los individuos se van inscribiendo en la plataforma y el proceso tarda en asentarlos e informarlos”. Como pasó con el resto de las fuerzas políticas, hasta ahora, Juntos tampoco recibió en la Capital aportes en blanco de empresas para estas PASO.

El aporte de menor monto - apenas 500 pesos, el costo de media pizza-, lo hizo Emiliano Sebastian Herrera para Juntos, pero en Córdoba. Se trata de un abogado oriundo de esa provincia que está contratado en el bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación con una categoría A-3 y un sueldo de aproximadamente $187.000 de recibo.

La izquierda de Luis Zamora

Las otras tres donaciones en la Ciudad registradas en la web pública de aportes de la Cámara son para Autodeterminación y Libertad, la agrupación de izquierda creada por Luis Zamora. Recibió un total de $1.090.000.

En esa cifra, figuran $540.000 de la legisladora porteña de esta fuerza política Marta Martínez, la segunda mayor aportante individual hasta ahora. Esta “feminista, politóloga y militante”, como se define en su cuenta de Twitter, explicó a Infobae el origen del dinero: “Nuestra decisión como agrupación es que un legislador de nuestra fuerza cobre $60.000, que es un salario docente. El resto es para AyL, y se destina principalmente a la lucha de los trabajadores y a la difusión de nuestras ideas. Siempre lo hicimos así”. El sueldo de un legislador porteño ronda los $270.000. “En campaña necesitamos, además, imprimir las boletas para la elección en la Ciudad”, agregó.

Solo tres empresas en todo el país

Hasta ahora, y pese a que las empresas están obligadas a informarlos, solo hubo tres contribuciones de empresas en todo el país , según la información disponible en el registro público de aportes. Las donaciones empresarias suelen ser los de mayor monto, incluso apenas por debajo del tope fijado por ley para las personas físicas y jurídicas en cada distrito.

Una fue de de ACA Bio, una cooperativa que se dedica a la producción de Etanol, donó $160.000 al Frente de Todos en la provincia de Córdoba. Con el mismo monto contribuyó a esa fuerza Importadora Mediterránea SA, que comercializa la marca de motos Kymco en esa provincia, un territorio esquivo para el kirchnerismo. Por último, Eureka Kids SRL, una escuela privada de Neuquén, donó $5.000 al Movimiento Popular Neuquino.

Desde la Cámara admitieron ante Infobae estar sorprendidos por las pocas donaciones declaradas. Agregaron que, hace diez días, en una reunión que tuvieron con los representantes de los partidos políticos, les recordaron que debían informar a sus donantes la obligación de declarar en la web lo aportado a cada agrupación.

La recaudación por provincia

Llamativamente, en el monto total de aportes privados oficializados, Santiago del Estero se ubica con $761.000 en quinto lugar detrás de la Provincia de Buenos Aires ($6.312.030), CABA ($1.790.000), Santa Fe (1.329.698) y Mendoza ($870.000), todos distritos mucho más poblados.

Como donantes en Santiago del Estero figuran el gobernador provincial, Gerardo Zamora; su mujer Claudia Ledesma, ambos con $50.000; el senador nacional Gerardo Montenegro, investigado por lavado de dinero, y los diputados nacionales del oficialismo Bernardo Jose Herrera, Daniel Brue, Estela Mary Neder, Ricardo Raives y Norma Abdala , todos con $30.000.

Córdoba, la otra provincia considerada de las grandes, figura con donaciones informadas por solo $524.500 hasta ahora, a una semana de estas Primarias legislativas.

Según explicaron en el Frente de Todos, como en esta elección se eligen diputados y senadores nacionales y provinciales, en cada distrito las agrupaciones tienen su apoderado económico y financiero, con una cuenta bancaria separada. “Cada provincia maneja su campaña y su recaudación”, señalaron.

¿Cómo se procesó la información?

Los datos de aportantes a la presente campaña electoral fueron descargados por la Unidad de Datos de Infobae del registro público de la Cámara Nacional Electoral. Esta fuente de información se actualiza diariamente, a lo largo de cada jornada. Para este análisis, la fecha de corte se realizó el viernes 3 de septiembre a las 17 horas. La información, originalmente un archivo en formato CSV (valores separados por comas), se estructuró en columnas para su posterior procesamiento por provincia y por agrupación política.

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo con la lista de los aportantes siga este enlace.

Visualizaciones interactivas: Daniela Czibener

SEGUIR LEYENDO: