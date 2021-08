Horacio Rodríguez Larreta habló ante empresarios de EEUU: criticó al Gobierno y convocó a una mesa de unidad política

Horacio Rodríguez Larreta durante su discurso en el Council of the Americas

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, convocó hoy a una mesa de unidad política para pensar un proyecto de país a largo plazo . Lo hizo durante su intervención en la 18° edición del Council of the Americas de Buenos Aires, en donde buscó volver a posicionarse como un dirigente con aspiraciones nacionales: habló de cuatro pilares para transformar la Argentina, criticó al Gobierno por la gestión de la pandemia y destacó la voluntad de Juntos por el Cambio de ser un espacio “más amplio, diverso y plural”.

“Me da mucho dolor ver que hoy la Argentina siga enfrentando las mismas frustraciones que hace 50 años, como la inflación, la pobreza, la inestabilidad económica, el cambio de las reglas de juego, la falta de federalismo, las peleas que limitan la posibilidad de desarrollo. Estos problemas ni se resuelven con más grieta”, destacó Rodríguez Larreta durante su discurso.

Y agregó: “ ¿Y si probamos una vez sentarnos a dialogar todos? , ¿si nos comprometemos a escucharnos? Así vamos a dar vuelta la historia. Para salir adelante la Argentina necesita un plan a largo plazo, serio y consensuado por todas las fuerzas políticas ”.

En otro pasaje de su intervención, el mandatario porteño apuntó contra la gestión sanitaria y política de Alberto Fernández. Dijo que el “impacto de la pandemia (del coronavirus) fue muy grande” en el país y, de manera puntual, enfatizó que “más de un millón y medio de chicos dejó la escuela, una tragedia, una catástrofe educativa”. “La educación está en jaque, las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, y en la Ciudad (de Buenos Aires) lo cumplimos”, añadió.

Además, habló sobre sobre el éxodo de las empresas de capitales extranjeros y la decisión de muchos jóvenes de irse del país. “ Hoy en la Argentina cuesta conseguir trabajo , y a los que quieren invertir se le ponen palos en la rueda, cambios en la regla de juego, es imposible acceder al crédito, se le ponen impuestos altísimos, por eso hay empresas que se están yendo, como nuestros hijos, que sienten que los estamos echando ”.

Una de las intervenciones de Horacio Rodríguez Larreta en la campaña bonaerense, junto a Diego Santilli, candidato a diputado nacional por Juntos

“Hoy la Argentina es el país con mayor desempleo juvenil de la región, tenemos que devolverles ya la esperanza a los jóvenes de que acá hay un futuro para ellos”, señaló. “Cuando el Estado genera las condiciones favorables aparecen las inversiones privadas, la inversión pública tiene que abrirnos las puertas del mundo y hoy esto no pasa. De 190 países que exportan, la Argentina está en el puesto 130″, subrayó.

En un discurso orientado a una agenda nacional, con miras a una eventual candidatura presidencial en 2023, habló de cuatro pilares para cambiar el país, como “la educación, el trabajo, un estado inteligente y facilitador, y la transparencia y respeto a la ley”.

“En Juntos por el Cambio estamos comprometidos en defender estos valores, y lo hacemos como siempre, escuchando y con la vocación de ampliar el espacio para que sea cada vez más amplio, diverso y plural”, aseguró, y destacó: “ Estas reformas no se pueden hacer por un voto en el Congreso, hay que consensuarlo con una mayoría de apoyo en la sociedad ”.

La 18° edición del Council of The Americas, la conferencia de Buenos Aires de la serie de encuentros en ciudades latinoamericanas de la organización empresarial estadounidense en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), tiene la particularidad de que casi todos los panelistas son políticos, a excepción del presidente de la CAC, Mario Grinman, y la titular de la Americas Society, Council of the Americas (AS/COA), Susan Segal.

Por el Gobierno, expondrán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Economía, Martín Guzmán; y de Relaciones Exteriores, Felipe Solá; el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce; y la asesora del Presidente y coordinadora del Consejo Económico y Social, Cecilia Nicolini.

También hablará el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y los precandidatos a senadora del Frente de Todos por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti; a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos, Facundo Manes; y a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

SEGUIR LEYENDO: