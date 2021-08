Florencia Arietto fue a Córdoba en representación de Bullrich, apoyó a Juez y recalentó la interna con los candidatos de Macri

Patricia Bullrich y Mauricio Macri se enfrentan en Córdoba

Dos trenes van a toda velocidad y camino a chocar de frente. Eso es lo que parece suceder en Córdoba en donde las diferentes líneas del PRO buscan ser los ganadores de una interna que sube cada vez más de temperatura.

Mauricio Macri pasó nuevamente por el programa de Luis Majul en LN+ y apoyó la fórmula de Mario Negri para senador, Gustavo Santos para diputados. El ex presidente sólo habla de esa fórmula por afuera de Diego Santilli y María Eugenia Vidal y desde el primer día participó de la interna en la provincia mediterránea.

Pero no todos en el PRO están de acuerdo y ganar en la provincia que vio nacer a Cambiemos es una medalla que todos se quieren colgar y también la presidenta del partido, Patricia Bullrich quien apoya la fórmula de Luis Juez y el radical Rodrigo De Loredo.

Florencia Arietto trató de "tibio" a Negri y fue a apoyar a Luis Juez

Tanto es así que bajó a la provincia la representante de “la piba”, Florencia Arietto, y no dudó en criticar con dureza no sólo a Mario Negri sino que le apuntó al ex presidente Mauricio Macri. “No entendemos por qué Macri decidió apoyar a Negri y a Santos. En esta guerra Argentina necesita un ‘comando’, no un tibio en el Senado”, le dijo la ex funcionaria del Ministerio de Seguridad al diario La Voz.

“Desde el equipo de Patricia Bullrich nos parece que la lista es la adecuada porque representa a la Córdoba del bastión antikirchnerismo. Es el momento para que los que no son tibios representen los intereses de los cordobeses”, agregó Arietto a la publicación cordobesa.

Desde el entorno del diputado y candidato a senador decidieron no responder y hasta le “bajaron el precio” a la enviada de Patricia Bullrich al señalar que Arietto es una “militante del ex massismo”.

Mario Negri y Luis juez van a internas para competir por el cargo a Senador

Pero de todas formas los dichos de Arietto cayeron muy mal en la provincia en una interna en donde, hasta ahora, aseguran que hay un empate técnico y en la que todos quieren llevarse el triunfo por ser la provincia “más antikirchnerista”.

El primero en responder fue Daniel Ingaro, un hombre muy cercano a Negri en la provincia, quien desde Twitter le escribió a Arietto: “Veo que sos una más del elenco de porteños que traen guionados a Córdoba a hablar mal de Mario Negri . Una pena. Pero sabes qué? Ni vos ni los que te traen hicieron la mitad de lo que hizo él contra kirchnerismo. Es más, fueron kirchneristas! Saludos”.

“Me olvidaba. Jamás hubo lista de unidad en JxC de Córdoba. Ahí también te guionaron mal. Tu jefa lo sabe, si queres te cuento detalles. Es otra mentira que dijiste. Te creía seria, responsable. Cómo creer ahora que tu lucha antimafias es cierta y no un acting? Saludos otra vez”, avanzó Ingaro.

El presidente del radicalismo en la provincia, Marcos Carasso, quien le hizo saber que en la provincia se transita un proceso electoral “con respeto y con altura” y le recordó que “hay que derrotar al kirchnerismo, no a los dirigentes que lo han enfrentado desde que nació”.

Pero la disputa no quedó fronteras adentro e impregnó a todo Juntos por el Cambio que, además de Córdoba, tiene internas en 16 distritos más. La diputada radical por la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi también le respondió a Arietto y dijo que “Si hay una voz potente contra la impunidad del kirchnerismo es la de Mario Negri. Y de siempre. Por eso es uno de los dirigentes más valiosos que nuestro presente. Tiene la convicción republicana sobre el camino correcto del andar, más le sobra valentía para enfrentarlos”.

Negri recibió el apoyo de radicales y de la Coalición Cívica

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, también se puso del lado de Negri y le dijo a la enviada de Patricia Bullrich que “quizás no tengas claro la importancia de Negri, en el espacio en que estás ahora. No sólo es uno de los garantes de la unidad de Juntos por el Cambio sino que condujo con hidalguía a los 115 diputados de nuestro espacio”.

Al igual que Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados quien dijo que le parece “Injusto, inoportuno y falso lo que dice Arietto, gracias a tu trabajo Mario, Juntos por el Cambio se mantiene unido hace casi 6 años en diputados. Fuimos un oficialismo eficiente y somos una oposición potente en Diputados, que no lo agradezcan pero que lo reconozcan”.

Los dichos de Arietto en apoyo de Juez en contraposición al apoyo de Macri a Negri no sólo forman parte de la interna en la previa a las elecciones sino que también adelantan la pelea que se puede llegar a vivir internamente en los bloques de la Cámara Alta y Baja después del 10 de diciembre para saber quién será el o la presidente del interbloque en cada uno de los casos, que hoy detenta la Unión Cívica Radical con Mario Negri en Diputados y Luis Naidenoff en el Senado.

