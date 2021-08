Desoyendo las sugerencias de los equipos de campaña, Mauricio Macri volvió a aparecer en televisión

El ex presidente Mauricio Macri se sumó a la campaña de Juntos por el Cambio (Europa Press)

El ex presidente Mauricio Macri se metió de lleno en la campaña de los candidatos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires . Primero acompañó a María Eugenia Vidal en un encuentro con padres y madres que apoyaron la vuelta a las clases presenciales el año pasado y después estuvo con Diego Santilli en el conurbano bonaerense.

El fundador del PRO volvió a aparecer este domingo en la televisión. Estuvo en una entrevista con Luis Majul, en el canal La Nación +. Durante el diálogo apuntó con dureza contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Estamos atravesando un momento muy triste. Los argentinos se dan cuenta que lo de la ‘heladera llena” es una mentira”, sostuvo el ex mandatario, quien aseguró que “hoy tenemos una Argentina sin rumbo” y dijo que le “parte el alma” ver que “los argentinos se van del país”.

“Hoy nadie invierte en la Argentina. El peor virus del populismo es generar resignación”, señaló el ex mandatario, quien afirmó que “el Gobierno destruyó 700.000 empleos”.

Mauricio Macri se sumó a la campaña de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires

Durante la entrevista el ex presidente se refirió al escándalo por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. “Hay una destrucción de la palabra presidencial. No fue un error, fue una inmoralidad total. El Presidente debe presentarse ante la Justicia”, indicó.

“Alberto Fernández es un mentiroso serial. Tenemos un Presidente que miente las 24 horas del día”, sostuvo, al tiempo que resaltó que lo que hizo el Jefe de Estado “fue una estafa inmoral” , debido a la fiesta de cumpleaños que tuvo lugar en la residencia de Olivos en julio del 2020. Y agregó: “Todas estas violaciones a la ley en mi gobierno no pasaron”.

Consultado sobre si avalaba el pedido de juicio político a Alberto Fernández, sostuvo que “todo dependerá del Congreso” y que “si o sí debe haber una comisión que investigue lo que ha pasado”. Luego, sentenció: “Es una enorme tristeza ver esta Argentina sin rumbo y un Gobierno sin plan”.

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra la Vicepresidenta. “Subestimé a Cristina porque ella nunca se fue”, dijo, en poniendo en duda la autoridad presidencial. En ese sentido, aseguró también que “Cristina nunca se fue, ella siempre tuvo el poder, y fue siempre la que mandó”.

El ex presidente también compartió una recorrida de campaña con Diego Santilli

“Yo fui invitado a organizar una fiesta donde Cristina manejaba el catering y el DJ”, explicó Macri, que luego agregó que “cambiar 70 años de historia no era tan fácil”. “Subestimé que ella nunca se había ido y conservaba todo el poder”, señaló, al tiempo que resaltó: “Explicar y comprometer a todos con un cambio es un enorme desafío y es lo que queremos”.

Macri también se refirió a la campaña electoral de Juntos por el Cambio, a la que se sumó en la última semana. “Quiero ayudar a todos los que quieren ser dirigentes. Juntos por el Cambio va a ganar”, sentenció. Además, explicó que “esta es una elección muy importante porque le podemos poner un límite a este Gobierno”.

“Es la elección más importante desde la vuelta a la democracia. Más que la del 2015. Todos tienen que ir a votar. Es la herramienta que tenemos. Es ir a votar por una alternativa que le diga basta a ellos”, sostuvo.

El ex presidente dijo también que Juntos por el Cambio representa “a ese grupo de argentinos que al kirchnerismo le dice basta” y resaló que “necesitamos del poder de la gente para liberarnos de este autoritarismo”.

Mauricio Macri apuntó con dureza contra la gestión de Alberto Fernández

Para explicar su activismo público de los últimos días, el ex presidente dijo que quería hacer su aporte a los nuevos dirigentes; sin embargo hay cierto malestar en los equipos de campaña tanto porteños como bonaerenses en los que no existe convencimiento acerca del beneficio de esta irrupción en la campaña.

Por otra parte, apuntó contra la gestión del gobierno nacional y afirmó que “esta gente expulsa a los jóvenes y empresarios del país”, y explicó que entre “el 2015 y el 2019 no se iba nadie del país”. “Era al revés. Había gente que dejaba su sueldo en el exterior para venir a tener un cargo de funcionario público, que no es bien pago”, señaló.

En otro momento de la entrevista, el ex presidente cuestionó la gestión sanitaria de gobierno de Fernández. “Lo de Pfizer entra en el rubro de ineptitud. Fue una estupidez ideológica. Hubiésemos tenido menos muertes. Con más vacunados teníamos menos muertes”, indicó.

Por último, se refrió a la posibilidad de volver a ser presidente. “El 2023 tiene que tener muchas alternativas. En Juntos por el Cambio hay varios dirigentes con ambiciones. Están Horacio (Rodríguez Larreta), Patricia (Bullrich), Gerardo Morales, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo. Son varios. Están bien las ambiciones” , aseguró.

“A mi no me gusta dar opiniones sobre lo que va a pasar en dos años. En este momento yo estoy para ayudar. Desde el primer día me propuse correrme de cualquier competencia personal y acompañar al 41% que nos votó en la última elección”, dijo en el final de la entrevista.

SEGUIR LEYENDO: