Facundo Manes apuntó contra Daniel Gollan y su desempeño como ministro: “Su gestión fue pésima, manejó la pandemia con miedo”

Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por el radicalismo en la interna de Juntos por el Cambio (Maximiliano Luna)

El precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Facundo Manes, le respondió a su contrincante del Frente de Todos, Daniel Gollan quien acusó al neurocientífico de no interesarle la salud pública. “Su gestión fue pésima, manejó la pandemia con miedo”, le contestó al ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles, en el marco de la campaña electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre, el ex funcionario del gobierno de Axel Kicillof apuntó contra Manes por su visión de la salud pública y opinó que “no es un especialista, nunca le interesó y creo que está acotado en sus temas” . “Hoy estamos como para salir de la pandemia y hay que debatir cómo es esa salida”, propuso el segundo en la lista de candidatos a diputados nacional del oficialismo en declaraciones a Futurock.

El neurocientífico no dudó en contestar y arremetió contra Gollan por su gestión al frente del Ministerio de Salud bonaerense en medio de la pandemia de coronavirus. “Primero habría que definir a Gollan” -comenzó el candidato del radicalismo- y enumeró: “Su gestión fue pésima, 53 mil muertos, la mitad de los muertos de COVID-19 en Argentina son de la provincia de Buenos Aires ; hubo un manejo tenso, él generó más estrés a una sociedad que se iba empobreciendo, que se estaba enfermando, con falsos dilemas, con agresiones, con datos estadísticos que no fueron rigurosos”.

Criticó que durante los meses de pandemia “no se testeó, no se rastreó y no se aisló” y lamentó “el impacto de tanto tiempo sin clases presenciales”. “El impacto económico, el impacto educativo y el impacto psicológico del manejo del ministro Gollan va a ser negativo durante décadas”, enfatizó.

Además cargó contra Gollan por haber manejado la salud “como si fuera algo físico” solamente. En ese sentido, explicó que “la salud es el bienestar físico y mental y tantos meses de cuarentena eterna, ha tenido impacto sobre todo en los niños”. Para el precandidato a diputado nacional, producto de estas decisiones “los niños tienen ansiedad y miedo”.

Daniel Gollan, ex ministro de Salud, actual candidato a diputado nacional del oficialismo

“Otra cosa que han hecho es manejar la pandemia con miedo, no con más cuidado. El manejo de una pandemia tiene que ser con evidencia científica y llamando a todos los sectores, no desde un sector”, agregó contra el tamibién ex ministro de Salud nacional durante el mandato de Cristina Kirchner.

No obstante advirtió por la llegada de la variante Delta, con lo cual insistió con que los gobiernos deberán “testear, rastrear y aislar” y pidió que se convoque “a todos los sectores”. “Todavía estamos a tiempo, la pandemia es una crisis multidimensional, es la mayor crisis de salud de la historia moderna, es una crisis económica, educativa, psicológica, social y geopolítica, entonces no se puede manejar solo desde un sector”.

En el plano estrictamente político y de campaña de cara a las PASO, consideró que el país en la situación en la que está “es inviable”, está “perdido y sin rumbo”, y que él se sumó para “aportar para que la coalición sea más fuerte, debatir ideas y cómo ganarle al kirchnerismo este año y en 2023″.

“El modelo kirchnerista tiene que ser derrotado y la mejor manera de ganarle es no ir con lo mismo con lo que se perdió en la última elección; hay que dar un salto de calidad en la coalición” , declaró diferenciándose una vez más del PRO. En diálogo con Todo Noticias confirmó que su deseo de debatir con Diego Santilli en las próximas semanas: “Es importante que el electorado escuche las propuestas”.

En medio de la fuerte interna que atraviesa la oposición, si bien Manes aseguró que pertenece “al espacio político de Mauricio Macri” y que colaboró con María Eugenia Vidal “con un grupo de expertos” pero “no fue funcionario”, calificó de “cinismo” el hecho de que desde el Frente de Todos intenten vincularlo a la gestión de Cambiemos. “El peronismo gobernó 30 de 38 años en la provincia de Buenos Aires y cada vez hay más pobreza y desigualdad; y el kirchnerismo de los últimos 20 años gobernó 16″, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: