Alberto Fernández y Agustín Rossi, cara a cara luego de la tensión que provocó el cambio en Defensa

Las madres veganas en el ojo de la tormenta: ¿comprometen el desarrollo neurológico de sus hijos?

Un estudio advirtió sobre casos de niños con déficit de vitamina B12 porque sus madres no ingirieron ese nutriente durante el embarazo y la lactancia. “La idea no es que las personas que no coman carne lo hagan, pero siempre con el seguimiento de un nutricionista”, dijo a Infobae el médico Alberto Cormillot