Vidal y Bullrich se mostraron juntas por primera vez después de la tensión: “Entendimos a la gente que nos decía ‘no se peleen’”

La precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal se mostró este domingo junto a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, con quien coincidió en la importancia de que durante la campaña no haya “descalificaciones ni agravios entre los que forman parte” de la coalición opositora.

“No lo digo yo, me lo dice la gente que me cruzo cuando recorro los barrios. Creo que alguien que quiere ir al Congreso tiene que tener la capacidad de escuchar y eso es lo que la gente me transmite”, sostuvo la ex gobernadora bonaerense.

Entrevistadas por el periodista Luis Majul, ambas dirigentes cuestionaron duramente las políticas del actual gobierno y, en medio de las diferencias entre los distintos espacios que componen el frente, aclararon que “no hay que tenerle miedo a la competencia” porque “las PASO pueden sumar”.

Esta es la primera vez que las referentes de Juntos por el Cambio se muestran unidas desde las tensiones que hubo en la previa de la presentación de las listas electorales por la intención de ambas de competir por el mismo cargo en la Ciudad.

En este contexto, Vidal volvió a referirse a las declaraciones del neurocientífico Facundo Manes, precandidato de la coalición en la provincia de Buenos Aires, y reiteró que no cree “que en este espacio haya lugar ni para sospechas, ni para suspicacias, ni para descalificaciones”.

“Hoy estamos acá con Patricia para demostrarle a la gente que cuando nos decían ‘no se peleen’, entendimos que el camino era juntas y yo espero que todos los líderes de este espacio lo entiendan. El camino no es ese. No es la descalificación, no es el agravio, somos parte de un mismo espacio y nuestros problemas y nuestros adversarios son el 40% de pobreza, la falta de la segunda dosis y el comerciante que tuvo que cerrar después de 40 años”, argumentó.

María Eugenia Vidal volvió a cuestionar las declaraciones de Manes

De esta manera, volvió a cuestionar las declaraciones que hizo días atrás Manes, cuando apuntó contra su rival en la interna, el vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, al remarcar que espera “que no se gasten los impuestos de los porteños” en su campaña.

En este sentido, la ex gobernadora aseguró que ella está “dispuesta a dar el ejemplo y hasta ahora las PASO de la Capital Federal ha sido un ejemplo porque no han habido descalificaciones ni agravios entre los que forman parte”.

“Le reconozco a Patricia que está haciendo un esfuerzo con los presidentes del radicalismo, de la Coalición Cívica y de los republicanos para que nos comprometamos todos a esto”, destacó.

Por su parte, Bullrch defendió el código de ética que propone un sector de Juntos por el Cambio para implementar durante la campaña y “las coaliciones tienen que tener cada vez más institucionalización de sus normas y este código de ética cada uno tiene que saber cómo cumplirlo”

“Tenemos que entender que hay millones de argentinos que hoy nos votan porque quieren votar a la República, que es nuestra verdadera candidata, porque quieren votar por el trabajo, por la educación y porque no haya más populismo. Si en un amistoso nos pegamos patadas entre nosotros, después no vamos a tener jugadores para pelear contra nuestros rivales de verdad” , ejemplificó.

Patricia Bullrich se mostró cerca de Vidal (Maximiliano Luna)

Luego de varias negociaciones, la ex ministra de Seguridad decidió bajar su postulación para evitar así sumar una nueva interna dentro de la oposición: de esta manera, en la Capital Federal, Vidal deberá enfrentar en una primaria a los ex ministros de Economía, Ricardo López Murphy, y de Salud, Adolfo Rubinstein.

“En esta elección nosotros tenemos que renovar diputados y senadores, y como presidenta del PRO lo pensé mucho. Si bien era natural que yo me presentara en la Ciudad, también era importante el rol de poder acompañar en todos los distritos a cada uno de los candidatos, a los que están quizás en provincias más cerradas. Decidí ir por un rol nacional”, explicó Bullrich.

De esta manera, la boleta de la ex mandataria provincial lleva el nombre de Juntos Podemos Más y la integran también Martín Tetaz, Paula Oliveto, Fernando Iglesias, Carla Carrizo, Fernando Sánchez, Sabrina Ajmechet y Pablo Walter.

En tanto, la lista de López Murphy se denomina Republicanos Unidos y propone como precandidatos, además del propio economista, a la científica Sandra Pita, seguida por Gustavo Lazzari, María Eugenia Talarico y Franco Rinaldi.

Por último, el espacio Adelante Ciudad, conformado por sectores del radicalismo porteño que llevarán como primer precandidato al exsecretario de Salud Adolfo Rubinstein, postula a Mónica Marquina en segundo lugar, al dirigente Facundo Suárez Lastra en el tercero puesto y el actor Luis Brandoni, en el lugar n°13, en un rol de apoyo testimonial.

