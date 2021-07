Victoria Tolosa Paz ajusta su campaña y estuvo en una recorrida acompañada de funcionarios nacionales

En otro acto de campaña camino a las elecciones de medio término, Victoria Tolosa Paz, la primera precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, apuntó a la recuperación del voto joven al presentarse un nuevo programa de empleo para ese sector de la población que se denomina “Te sumo-Jóvenes en Pymes”. Rodeada de integrantes del Gabinete Nacional e intendentes de la Tercera Sección Electoral bonaerense, la actual titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNCPS), mostró un discurso moderado y expresó que “no hay política social mas importante que el trabajo” y que “el Estado es el vehículo para transformarle la vida a los jóvenes”.

El acto se realizó este mediodía en la empresa AD Barbieri, una PyMe que cuenta con 250 empleados, en el Parque Industrial del partido de Almirante Brown, ubicado en la localidad de Burzaco. Hasta esa zona fabril donde están afincadas 270 empresas llegaron la flamante precandidata junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el intendente de ese distrito, Mariano Cascallares, otros intendentes del Conurbano y funcionarios de otros rangos. Faltó el médico Daniel Gollan, que escolta a Tolosa Paz en la lista de la Provincia aunque se había anunciado su presencia, porque participó del acto de asunción de su sucesor en el Ministerio de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.

Entre los asistentes fueron amplia mayoría los “albertistas” ya que del kirchnerismo más puro solamente se pudo divisar a la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, a quien se la vio sentada con una bufanda amarilla muy llamativa que le alcanzaron porque sentía frío, a Mario Secco, intendente de Ensenada, y a José Lepere, actual secretario de Interior y que irá como primer precandidato a concejal por Almirante Brown.

También en la primera fila frente al escenario principal se ubicó uno de los secretarios generales de la CGT, el sindicalista de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, a pocos metros de Cecilia Todesca, la vicejefa de Gabinete. Del otro lado de la improvisada platea confeccionada con sillas de plástico blanco, estaban bien adelante los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y Marisa Fassi (Cañuelas). Más atrás se sentaron Alejo Chornobroff (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Blanca Cantero (Presidente Perón), Hernán Yzurieta (Punta Indio), Mendoza y Secco.

Aunque estuvieron todos los ministros que habitualmente los miércoles en la Casa Rosada participan del Gabinete Económico, en Burzaco faltó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Uno de los voceros oficiales deslizó que Guzmán estará involucrado en la campaña junto a sus pares en próximos eventos.

La actividad en la empresa familiar que se fundó en 1953, dedicada a la construcción en seco que se llama Steel framing, con perfiles de acero galvanizado y terminaciones constructivas tanto en acero galvanizado como PVC Drywall, comenzó con casi una hora de demora, después de una recorrida por las instalaciones de 42 mil metros cuadrados de Cafiero, Kulfas, Moroni, Cascallares, Tolosa Paz y otros integrantes del Ministerio de Desarrollo Productivo, todos protegidos por cascos azules. Luego de las primeras palabras de Julio Barbieri, uno de los hijos del fundador Darío a quien se lo notaba emocionado, los discursos de los funcionarios se centraron en la crítica a la gestión macrista en el Gobierno Nacional y a los desafíos que implica la salida de la pandemia para la economía del país.

“Estamos generando nuevas herramientas para que las juventudes tengan una oportunidad de trabajo. Después va a depender de cada uno y cada una de ustedes pero es el Estado quien tiene que hacer esto, que es brindar oportunidades. No hay que dejar que sea el mercado el que las asigne, porque sabemos que eso fracasa”, aseguró el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Luego se dirigió especialmente a un grupo de jóvenes que estaba a un costado del escenario y que participará del programa: “No se vayan, que la Argentina empieza a dar vuelta la página, no solo de la pandemia, sino también de la desilusión y la desesperanza del último gobierno. El problema no es individual porque si el sistema no funciona, el problema es el sistema”.

“Hoy estamos aquí poniendo en marcha un programa que va a generar empleo para los y las jóvenes. No podemos estar contestando las mentiras que nos tiran todos los días, quienes ahora se cambian de domicilio para ver si logran cierta amnesia en la sociedad y que no recuerde el desastre que dejaron hace 2 años”, sentenció el ministro coordinador.

Además recordó que como herencia del Gobierno anterior “entre 2020 y 2024 tenemos que pagar 48 mil millones de dólares de deuda. Como dijo el presidente Alberto Fernández, en un minuto firmaron eso. De la crisis de la pandemia estamos saliendo adelante. Estamos en el camino correcto. Es un desafío de todos, ahora, salir de la crisis que nos dejó el macrismo”.

Unos minutos antes, en el momento más emotivo del acto, una joven de 20 años, Pamela Jaqcqueline Cruz había expuesto su dura experiencia personal en busca de su primer empleo. Por eso cuando le tocó hablar a Tolosa Paz, la precandidata a diputada nacional se dirigió especialmente a ella. “Queremos un Estado que promueva la inclusión laboral. Para nosotros, el Estado es el vehículo para transformarle la vida a ustedes; a las y los jóvenes de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. Para nosotros las bases de la reconstrucción de nuestro país tienen que ver con lo que hoy vinimos a decir: Te Sumo’ a la Argentina productiva, ‘Te Sumo’ al mundo del trabajo, a una vida mejor. ‘Te Sumo’ a la Argentina, que estamos convencidos, vinimos a poner de pie”.

“Las barreras para no encontrar trabajo las estamos dejando atrás. Este proyecto tiene como motor de sus decisiones políticas la inclusión social, a partir del único ordenador que es el trabajo, agregó. En esta primera etapa se apunta a que 50 mil jóvenes se anoten en este programa. También está pensado con perspectiva de género ya que las empresas que incorporen mujeres u otras diversidades recibirán mayor incentivo estatal.

Tras las palabras en el escenario, hubo múltiples fotos en grupo con todos los jefes comunales, una conversación de varios minutos entre Tolosa Paz, Fassi, Mendoza y Macarena Sánchez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes y Cafiero, con un Cascallares estoico a su lado, respondió preguntas fuera del acto protocolar. Mientras se desmontaban luces, cámaras y con muchos obreros retomando su ritmo habitual de trabajo, el jefe de Gabinete reiteró sus críticas hacia Mauricio Macri y otros dirigentes de Juntos por el Cambio y no confirmó la salida de ningún ministro nacional.

“Tenemos dos ministros ejemplares (por Daniel Arroyo de Desarrollo Social y Agustín Rossi, de Defensa; ambos precandidatos a diputados en los próximos comicios) y no hay ningún tipo de definición. La tendremos en su medida y a su tiempo. Es una decisión del Presidente y de los ministros”, aseguró. Destacó la importancia de la vacunación contra la Covid 19 y ante una consulta por la carta que firmaron varios ex presidentes iberoamericanos que denunciaron persecución judicial contra Macri remarcó: “No leí la carta. Si puedo decir que nosotros no tenemos mesa judicial, no jugamos al padel con los jueces y queremos que la Justicia recobre su prestigio y sea independiente”.

El programa “Te Sumo” promueve que las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes, se vean beneficiadas con una reducción en aportes patronales y reciban un apoyo económico del Estado, que cubrirá el pago de hasta un 70 por ciento del salario durante los primeros 12 meses a partir del alta laboral.

Esta iniciativa está orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años con secundario completo y el aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa, siendo de $18.000 en las micro, $14.000 en las pequeñas y $11.500 en las medianas.