La campaña de Victoria Tolosa Paz: actos con las figuras del Frente de Todos y el reclamo de un debate de candidatos

La precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz arrancó oficialmente la campaña el sábado. El despliegue mediático que ejecutó ese día, una vez confirmada su candidatura, será la foto que se replicará de acá hasta el día de la elección. Su rol ante los medios de comunicación fue uno de los agregados que la ungieron al tope de la lista nacional del Gobierno. Sin embargo, en la práctica, por estos días afina una agenda de recorridas que ya no le será tan propia. Se mostrará en los actos con Alberto Fernández y Axel Kicillof, aunque el protagonismo será del presidente y el gobernador. Mientras, sigue sembrando en la interna peronista de la ciudad de La Plata con el objetivo de llegar a la intendencia de la capital bonaerense en 2023.

“El que piensa que Pepe me va couchear no me conoce”, repite la platense. La titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales (CNCPS) y flamante precandidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires perjura que su marido, el secretario de medios del kirchnerismo hasta 2008 y publicista Enrique “Pepe” Albistur no intervendrá en el discurso de campaña. En su entorno, sostienen que Tolosa Paz va a plantear una línea discursiva a futuro: la reactivación económica y productiva que -pronostican en el oficialismo- posiciona al Gobierno mejor plantado para su segundo tramo de mandato y, además, para adoptar la agenda de Sergio Massa de reconvertir los planes sociales en trabajo geniuino . Para hablar de pandemia y lo hecho en temas sanitarios ya está su compañero de lista, el saliente ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan. También adelantan que tendrá “autonomía mediática” para moverse como hasta ahora que se la ha visto en distintos medios de comunicación sea con una línea editorial afín o contraria al rumbo del Gobierno.

La candidata del Frente de Todos junto a Alberto Fernández

Por su función en el cargo nacional, Tolosa Paz gastó kilometraje por todo el país como una carta directa del presidente Alberto Fernández. Ahora, esas recorridas se acotarán por los 307.571 kilómetros cuadrados que tiene la provincia de Buenos Aires e incluirán a Axel Kicillof y Sergio Massa. Las futuras presencias territoriales tendrán otro despliegue. “Antes íbamos nosotros, con una cámara, algunas personas y listo: eso va a cambiar” , aseguran cerca de la funcionaria nacional. Algo similar pasará con Gollan.

Tras su oficialización como candidata recibió la felicitación de dirigentes de todo el país. No hubo, hasta el momento, intercambio con figuras de la oposición.

Otro tema que recorrerá con énfasis la también concejal platense será pedir un debate de candidatos. Está decidida a enfrentar frente a cámaras, sobre todo, al precandidato a diputado nacional por Juntos, Diego Santilli . En ese ring discursivo apelará al recuerdo fresco de la derrota de Juntos por el Cambio en la elección 2019 en el tramo provincial y nacional y la filiación de Santilli a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Algo que también repite el gobernador bonaerense, un candidato sin boleta del oficialismo, como se empezó a evidenciar con el acto de entregas de vividas en Merlo de este lunes con Fernández, y que será defendido por Tolosa Paz.

A diferencia de muchos dirigentes del Frente de Todos que en reserva explicaban que no querían ser candidatos, Tolosa Paz nunca desoyó esa posibilidad y de hecho traccionó para ello . Un dato: el último 9 de julio fue la única funcionaria del gobierno nacional que dijo presente en la vigilia que organizó Kicillof para celebrar el Día de la Independencia en la gobernación bonaerense. Pese a que hubo muchos invitados, entre los que también había oposición y no fueron, Tolosa Paz participó de aquel acto en el jardín de la Casa de Gobierno bonaerense.

Axel Kicillof junto a Tolosa Paz, el sábado en la presentación de candidatos (Prensa Frente de Todos)

En el tramo político, más allá de la precandidatura a diputada nacional, Tolosa Paz también espera ganar el peso propio que le permita ser la candidata a intendenta de la ciudad de La Plata por el peronismo en 2023. Hoy es concejal ad honorem del bloque del FdT.

En La Plata habrá internas para el concejo deliberante y Tolosa Paz juega en esa interna apoyando la lista que encabeza el ex juez en lo Contencioso y Administrativo Luis Arias, que disputará el lugar 1 de la boleta contra el diputado provincial Guillermo Escudero, referenciado en el PJ tradicional y funcionario durante la intendencia de Pablo Bruera.

Tolosa Paz se llevó el lugar dos y tres en la lista de concejales de Arias con Cintia Mansilla de la Corriente Nuestra Patria y Juan Manuel Granillo que trabaja con Tolosa Paz como subsecretario de Políticas Sociales en el CNCPS y si bien intentó buscar un lugar también en la lista a diputados por la Octava sección electoral, ese tridente se cerró entre La Cámpora, el Frente Renovador y el sector peronista que en La Plata conserva el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak.

Tolosa Paz junto a Juan Manuel Granillo

Las conversaciones sobre el armado electoral en la capital bonaerense las mantuvo con el ministro de Desarrollo de la Comunidad y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, que sigue con especial atención lo que sucede en La Plata. El sábado fue un ida y vuelta constante.

Es que en la ciudad de las diagonales también se sostiene la figura de la ex decana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout. Si bien Saintout, que es La Cámpora, vence mandato como diputada provincial y no ingresó en ninguna lista, podría reimpulsarse en un cargo ejecutivo tanto en el esquema provincial como nacional. Tolosa Paz ya dijo que no abandona su deseo de ir nuevamente por la intendencia en 2023.

