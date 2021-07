Alberto Fernández abrió la campaña en la provincia de Buenos Aires junto a Tolosa Paz y Gollan con críticas a Juntos por el Cambio

El presidente Alberto Fernández junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof

El presidente Alberto Fernández dio inicio formal a la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas. Lo hizo en la localidad bonaerense de Merlo, tras el cierre de las listas, acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y los principales candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Al encabezar un acto de entrega de viviendas, el mandatario afirmó hoy que “hay formas de ver la política y de encarar el futuro”. “Algunos casi celebraban las muertes y nosotros hacíamos lo imposible por evitarlas y trabajamos incansablemente para superar la pandemia de coronavirus”, expresó.

En este sentido, cuestionó a Juntos por el Cambio por la herencia económica y el acuerdo con el FMI, y se preguntó: “ ¿Cómo fue que pasó que los votaron dos veces? ”. También pidió hoy a los argentinos que se pregunten qué tipo de Estado quieren, aquel que recomienda “enamorarse de los funcionarios del FMI” o el que “se planta, se pone de pie y les dice que no hará sufrir a los argentinos”.

Con relación a la gestión de la pandemia, Alberto Fernández convocó a los argentinos “a la épica del día después” porque -aseguró- el Gobierno “está vacunando a todos y todas, y empezamos por los frágiles, los adultos mayores; los cuidamos cuando les pedimos que se queden en sus casas, cuando hicimos gratis sus medicamentos”.

“Todos queremos vivir la vida que queremos, la que nos permite abrazarnos, compartir con un amigo, familias, volver al colegio, las guitarreadas, asado, fútbol; ahora tenemos la posibilidad de que la vacuna nos permita cruzar la puerta de salida, y está tan cerca...”, afirmó.

Ni Tolosa Paz ni Gollan hablaron durante el encuentro . A su turno, Kicillof afirmó que el Gobierno va a “reconstruir el país reconociendo derechos, llevando obras adelante, con producción y trabajo”. ”Donde hay una necesidad, hay un derecho; y donde hay un derecho, hay un argentino y una argentina que merecen tener justicia social”, dijo el mandatario provincial.

Por otro lado, criticó que “una ex gobernadora”, en alusión a María Eugenia Vidal, “le quiere enseñar al ministro de Salud, Daniel Gollan, cómo lidiar con la pandemia, cuando él lo hizo no desde un escritorio, sino embarrándose para evitar muertes”. También resaltó que la precandidata de la lista de diputados del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz trabajó “para que nadie se quede sin un plato de comida ni los derechos básicos”.

El acto inaugural de la campaña fue en Merlo

En este contexto dijo que los referentes de la oposición “ tienen derecho a opinar, pero deberían ver si pueden explicar por qué los beneficiarios de estas viviendas durante 4 años se quedaron sin sus derechos ”. Así, les pidió a los dirigentes de Juntos que expliquen “dónde fue esa plata, porque se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional y con Wall Street, pero no terminaron estas casas”.

“Todos tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos. No alcanza con cruzar el Riachuelo o la General Paz para desentenderse de lo que se hizo en la provincia”, evaluó Kicillof, e indicó que en el gobierno de Vidal hubo “timba financiera, pero no había casas, salud, ni educación”.”La pandemia no es un botón de reset para la memoria de argentinos. Hay que dar esas explicaciones. Los invitamos a ayudar, pero no como viniendo de un repollo”, planteó el gobernador.

Anteriormente, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, dijo que “se están haciendo viviendas como nunca antes”, recordó que en las elecciones “hay mucho que defender” y destacó que “los gabinetes han sido semilleros de candidatos porque trabajaron para empujar al país y a la provincia”.

“Se trata de profundizar una política de Estado que le da impulso a la vida por sobre la economía. Con la vacuna, vemos la luz al final del túnel y vamos a recuperar la economía”, dijo, y añadió: “Este es un gobierno solidario y comprometido”. ”Vamos a salir de esta etapa trabajando juntos. Alberto (Fernández), Axel (Kicillof), Cristina (Kirchner) y Verónica (Magario) piensan en las próximas generaciones de argentinos. Pronto vamos a terminar de poner en pie a la Argentina que (Juan Domingo) Perón y Evita (Duarte) soñaron”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: