En el día del cierre de alianzas, Vidal volvió a hablar de la interna de Juntos por el Cambio: “No es la primera vez que no estamos de acuerdo con Macri”

María Eugenia Vidal volvió a hablar de la interna de Juntos por el Cambio

Ya confirmada como precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal habló de cómo su postura, y la de Horacio Rodríguez Larreta, prevaleció sobre la de Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el armado electoral. Celebró la inclusión de Ricardo López Murphy en la interna porteña de Juntos por el Cambio y se inclinó por Diego Santilli por sobre Facundo Manes en territorio bonaerense.

Este miércoles venció el plazo para que los partidos políticos definan y presenten los frentes electorales que competirán en las elecciones legislativas. A diez días de la presentación de las listas, Vidal aseguró que su paso de la provincia a la Ciudad de Buenos Aires fue para “dejar que otros crezcan” en el territorio que gobernó entre 2015 y 2019. Frente a los problemas que transita desde hace años el país, como la inflación y la seguridad, dijo que “no hay división geográfica” y que su objetivo es ir “al Congreso a representar a todos”.

“Es un momento para que la Provincia tenga nuevos liderazgos. Cuando fui en el 2015 nadie creía que yo podía ganar la elección e incluso muchos tampoco creían que Axel Kicillof pudiera ganar a nuestro gobierno, la Provincia elige nuevos liderazgos y es lo que yo promuevo”, explicó a la vez que destacó que “Santilli y Manes son candidatos que no estarían si yo no estuviera compitiendo en capital”.

Si bien resaltó como algo positivo que el neurocientífico “se incorpore a la política”, para Vidal, Santilli “es mejor candidato”. “Ha tenido un gran desempeño como ministro de Seguridad, sabe gestionar, tiene experiencia, ha recorrido mucho la provincia, confío en él y lo voy a apoyar a él” , dijo sobre el vicejefe de gobierno porteño.

Diego Santilli (Matias Arbotto)

La estrategia de Vidal y Larreta terminó torciendo el brazo de Mauricio Macri quien había insistido con que la ex gobernadora debía ser candidata en territorio bonaerense. “No es la primera vez que no estamos de acuerdo con Mauricio” , manifestó y agregó que el ex presidente “no pelea por lugares en las listas; quiere acompañar a todos y que Juntos por el Cambio vuelve a ser una alternativa de poder en la Argentina”.

Consultada sobre la decisión de Patricia Bullrich de finalmente no competir en los comicios, respondió: “No siento que le haya ganado, siento que hizo un gesto que yo valoro que es poco frecuente en la política donde los gestos de grandeza no abundan; lo valoro y se lo reconozco”.

En la imagen, el expresidente argentino Mauricio Macri (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

“El PRO y Juntos por el Cambio no necesitan un líder, necesitan muchos liderazgos. Nadie va a cambiar solo la Argentina, necesitamos muchos líderes y acuerdos que se sostengan en el tiempo incluso con los que piensan distinto”, planteó. En diálogo con A dos voces (Tn), insistió en que “el proyecto de Juntos por el Cambio es mucho más grande que yo misma”.

Y pese a que no se acató las sugerencias del ex presidente y que -según Vidal- “hay más de un lider”, “Macri sigue teniendo un lugar relevante” en la oposición. “Siempre tuvimos charlas honestas y profundas con Mauricio, mí vínculo no cambia por una discusión de una candidatura, el es testarudo y yo también, muchas veces estuvimos en desacuerdo pero a lo mejor no se hizo público”, agregó la ex mandataria provincial sobre quien fuera su jefe político.

Por otra parte se refirió la participación de Ricardo López Murphy en la interna de Juntos por el Cambio en Capital: “Le doy la bienvenida, lo respeto, su incorporación está pensada para que seamos más, es bueno que se sume”. Y planteó que si JxC gana en la Ciudad “más que un triunfo personal va a ser una validación a una gestión que lleva muchos años y que estuvo a la altura en la pandemia”.

Por último, Vidal explicó el grado de importancia de estos comicios de medio término: “Con mayoría automática el gobierno que puso diez impuestos en un año va a poner más. Si el oficialismo logra mayoría va a consolidar la ley de superpoderes. Se necesita un limite”. “En ninguna democracia es bueno que un gobierno tenga la mayoría”, concluyó.

