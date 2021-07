Con Córdoba y Santa Fe en el centro de la escena, se tensa la interna de Juntos por el Cambio por los candidatos al Senado

El presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, y su par del PRO, Patricia Bullrich, tienen un muy buen trato. Pero uno es radical y la otra responde al partido amarillo y faltan solo 9 días para presentar los candidatos. Mientras todos miran cómo se arman los acuerdos y la listas con paridad en Diputados, existe una pelea silenciosa por los lugares en juego en el Senado.

En el radicalismo se respira un aire renovado y eso lo traducen en las discusiones internas en Juntos por el Cambio, pero la expectativa es que se clarifique en las urnas. Entienden que el PRO todavía está golpeado por perder las elecciones con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y que ahora es el momento de que la coalición se saque “el traje entallado y se ponga la boina blanca”.

Con ese telón de fondo es con el que las fuerzas más importantes de Juntos por el Cambio están negociando cada lugar en la lista y, en especial, en la Cámara de Senadores, donde el bloque pone en juego nueve bancas.

Alejandra Vucasovich y Carlos Reutemann

“En las provincias en donde el senador es radical no hay espacio para la discusión y se renueva con el mismo signo, la discusión hoy está centrada en Santa Fe y Córdoba, que son los distritos en donde o no es de ninguno de los dos o la interna no está resuelta”, explica una fuente de Juntos por el Cambio que hoy está sumando kilómetros medidos, acaso, en horas de zoom.

Los senadores que pone en juego Juntos por el Cambio son 9. Tres son del PRO, uno del partido de Luis Juez, uno del PJ Federal y el resto son radicales: Juan Marino (La Pampa, UCR), Julio Cobos y Pamela Verasay (Mendoza, UCR) y Silvia Elías de Perez (Tucumán, UCR). A este grupo se le suma Oscar Castillo (Frente Cívico, Catamarca) Pedro Braillard Poccard (Encuentro por Corrientes), dos partidos que forman parte de la coalición.

Pero las disputas más difíciles de resolver dentro de la coalición son los de Santa Fe y Córdoba. En el caso de la provincia del litoral, Juntos por el Cambio pone en juego la banca que hasta su muerte ocupó Carlos Reutemann y que hasta diciembre estará ocupada por su suplente, Alejandra Vucasovich.

“El PRO quiere que el candidato para esa banca sea Federico Angelini, el diputado y vicepresidente del partido que ya se lanzó y que tiene el apoyo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Pero el radicalismo que ya se suma definitivamente a Juntos por el Cambio no quiere acordar y va a ir a una interna por ese lugar”, explican en Santa Fe.

La UCR busca quedarse con la banca de Reutemann con la mediática Carolina Losada y con el ex intendente de Santa Fe, José Corral. “Ahí le van a pegar a Federico por los dos lados porque el radicalismo está decidido a recuperar fuerzas”, sostienen.

Pero donde parece concentrarse la madre de todas las batallas es Córdoba. El paso de Mauricio Macri para presentar su libro y ungir a sus candidatos dejó heridos dentro de la coalición y eso se tradujo en una interna que no termina de cerrarse. El lugar en el Senado es la expresión de esa pelea.

Por esa provincia terminan su mandato Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado. El primero responde a Luis Juez y la segunda es una “amarilla”, por lo que la UCR no está poniendo en juego ningún lugar.

Luis Juez (Adrián Escandar)

Por el PRO ya se adelantaron y proponen, ungidos por Macri, a Gustavo Santos como cabeza de lista de diputados y a Luis Juez para el Senado. En el radicalismo están dispuestos a discutirle la hegemonía que busca mostrar Macri en la provincia mediterránea. Y esa silla en el Senado.

Para entender el estado de la discusión valen las palabras del presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien habló ayer por la tarde con el periodista Jonatan Viale por Radio Rivadavia. Entre los temas abordados en la entrevista estuvo la constitución de la alianza electoral de Juntos por el Cambio en Córdoba y la danza de candidaturas que hay de cara a la inscripción de las listas el 24 de julio.

“Hoy se firmó la coalición JxC en Córdoba”, anunció Negri. “El partido y muchos sectores me pide que sea candidato a senador, pero no me he pronunciado. Cualquier encuesta seria, pídanla, dice que soy el que mejor mide. Pero no se trata sólo de eso. Yo trabajo para que haya unidad, hay muchos candidatos en todas las fuerzas, el radicalismo tiene muchos dirigentes con grandes valores. Lo que hay que hacer es no sentirse dueño de la verdad, si queremos ser competitivos hay que buscar a los más competitivos. No puede ser que sea a la inversa”, dijo Negri en un claro mensaje a los nombres que busca imponer el macrismo.

“Mi orden de prioridades es juntar al radicalismo de Córdoba, hemos tenido crisis muy profundas. Por Juntos por el Cambio no hace falta decir lo que yo he puesto, lo que hemos hecho por el gobierno de Cambiemos aún en los errores. El radicalismo de Córdoba no merece, como mínimo, el maltrato”, agregó Negri que en los próximos días definirá si compite o no.

Mario Negri (Mario Sar)

“En segundo lugar, no se puede no reconocer a una fuerza política de esta envergadura lo que ha dado por Juntos por el Cambio. Espero que haya sensatez. Si es por lo competitivo busquemos lo más competitivo, eso se sabe, lo sabemos todos. Si no habrá que ir a las PASO”, agregó.

Las discusiones entre el radicalismo y el PRO en Córdoba están estancadas. El macrismo no quiere bajar a Santos del primer lugar de diputados porque es el hombre al que Macri apuesta como candidato a gobernador en 2023, pero esto obliga a los radicales a armar lista e ir a las PASO.

Si hay internas va a ser peleado, pero si pierde Juez en el Senado el PRO se queda sin Rodriguez Machado y sin Martínez y pueden perder un diputado. El radicalismo no tiene senadores, así que no pierde nada en ese tramo si el resultado lo da como ganador a Juez.

