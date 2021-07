Quedó varado en EEUU y para que lo dejen volver ofreció su auto en garantía y que lo controlen con cámaras de seguridad

Varados por el cupo de ingreso al país (FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM)

El abogado Fernando Sicilia quedó varado en los Estados Unidos por el cupo sanitario de ingreso al país y se presentó en la justicia con una particular propuesta para que pueda regresar: ofreció su auto en garantía en caso que incumpla el aislamiento obligatorio al regresar, que sea controlado por las cámaras de seguridad del edificio en el que vive y con preguntas sorpresas y aleatorias sobre su vida personal.

Así lo planteó Sicilia en el amparo que presentó ayer contra el gobierno nacional -cuando la aerolínea le informó que su vuelo de regreso del próximo domingo se había cancelado- y que quedó a cargo del juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico, informaron a Infobae fuentes judiciales.

El abogado, que entre otros casos de resonancia interviene en la causa del espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, viajó el sábado pasado a Miami, en los Estados Unidos. Debe regresar para el 18 de julio pero fue reprogramado para el 31 ya que su vuelo no entró dentro de los habilitados en virtud del cupo de ingreso diario de personas al país que fijó el gobierno por la crisis sanitaria del coronavirus para retrasar la llegada de la variante delta.

Esa medida se aplicó con la decisión administrativa 643/2021 de Jefatura de Gabinete que fijó el cupo en 600 personas por día. Ahora, con otra resolución, el gobierno incrementó el cupo por semana hasta principios de agosto.

Sicilia planteó en su amparo que la medida es “irrazonable, arbitraria e inconstitucional” y pidió que se dicte una medida cautelar para se “garantice el derecho de ingreso al país en tiempo y forma”. “Con la conducta asumida por las demandadas se me viola mi derecho constitucional y convencional de entrar al país del que soy ciudadano por una caprichosa decisión administrativa sin sustento alguno”, agregó y sostuvo que el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”.

El abogado criticó la falta de norma específica sobre cuál es el criterio de selección de los vuelos que pueden entrar por día al país y que esa decisión queda en manos de las compañías aéreas que “priorizan a aquellos que tienen programa de fidelización o membresías tipo ´VIP´”.

El abogado Sicilia (de maletín) con uno de sus defendidos en la causa de espionaje ilegal (Maximiliano Luna)

Para el letrado, la crisis sanitaria por la variante Delta del coronavirus que alega el gobierno se puede controlar con la cuarentena en el domicilio y así permitir el regreso al país de todos los argentinos. “Que, justamente, no desconozco que muchos ciudadanos no cumplieron con los protocolos ordenados por la autoridad sanitaria y es por ello que ante la irresponsabilidad individual, más la total ineficacia estatal para controlar, se pretende violar los derechos mencionados en este escrito, para todos los ciudadanos, como en mí caso que no hicieron nada contrario a la ley”, sostuvo.

Y así hizo una propuesta novedosa para que le permitan ingresar al país. “Pues bien, en mi caso, más allá de firmar la declaración jurada correspondiente y hacer el testeo PCR al momento de la llegada, me comprometo a las siguientes pautas a fin de neutralizar la supuesta propagación de la variante Delta mediante los siguientes argumentos”, sostuvo y planteó propuestas.

Una es hacer el aislamiento en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires -tal como establece el protocolo para los que regresan- o dejó la posibilidad que si el juez lo dispone hacerlo en un hotel; también llamadas aleatorios de la autoridad sanitaria “con preguntas de datos personales y envío inmediato de localización por la aplicación WhatsApp por intervalo horario, al teléfono que la autoridad determine” . Además ofreció el “envío de las cámaras de seguridad de mi edificio cada tres días a fin de corroborar que no salí de mi domicilio” ; el control persona de inspectores de migraciones y la “garantía de mi automóvil a fin de que la autoridad me imponga una multa y pueda cobrarla en caso que incumpla la cuarentena”.

El abogado le pidió al juez Lavié Pico que dicte una medida cautelar en la que le ordene al gobierno nacional que el próximo domingo garantice su regreso al país.

Otras causas

Este no es el primer expediente que se inicia con reclamos de argentinos varados. La Cámara del Crimen confirmó la semana pasada la constitucionalidad del cupo pero le ordenó al gobierno que por razones humanitarias en 24 horas ordene el regreso al país de dos personas con problemas de salud. Ambos ya regresaron.

El juez federal de San Martín Oscar Papavero rechazó el amparo de tres personas para que puedan regresar al país porque el juez entendió que no se cumplían los requisitos para aceptar el planteo.

Hubo otro caso en la justicia federal de Lomas de Zamora que en pleno tramite fue desestimada porque la persona que inició la causa informó que pudo ingresar a Uruguay y que permanecerá allí.

SEGUÍ LEYENDO: