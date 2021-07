Habló el joven abogado que dio positivo con la cepa Delta y fue acusado por Migraciones: “Nunca rompí el aislamiento”

El 26 de junio, tras un viaje relámpago a Miami para vacunarse. D.M.A llegó al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de America Airlines. En la declaración jurada, consignó un domicilio en el barrio de Palermo para cumplir con el aislamiento preventivo. A partir de ese momento, el Gobierno de la Ciudad se encargó de su seguimiento por teléfono. R ecibió un total de seis llamados y contestó todos esos requerimientos. Pero el 1 de julio, un día antes de hisoparse, la Dirección de Migraciones fue hasta su domicilio y no logró ubicarlo.

Apenas 24 horas después de ese control, el 2 de julio, D.M.A. se hisopó en la Rural y dio positivo de coronavirus. Al hacer la secuenciación genómica se confirmó que portaba la nueva variante Delta.

D.M.A, de profesión abogado, se transformó en una de las personas denunciadas por Migraciones ante la Justicia federal. La denuncia contra todos los que habrían incumplido el aislamiento recayó ayer en el juzgado de Daniel Rafecas, pero esta mañana se sortearon cada uno de los casos entre los seis juzgados federales de turno.

La Dirección de Migraciones utilizó el caso del abogado para insistir que todas las provincias, incluyendo al Gobierno de la Ciudad, deberían implementar el aislamiento en hoteles. De hecho, la titular de Migraciones, Florencia Carignano, dijo esta mañana que “ si todas las provincias alojaran a los viajeros en hoteles, no habría cupo de ingreso al país ”.

El mensaje apunta principalmente a la Ciudad. El comunicado de Migraciones difundido ayer destaca que “CABA registra un nivel de incumplimiento superior al promedio general (alrededor de un 30%) y en Provincia la tendencia es inversa: 17% de incumplimiento contra un 20% de promedio general”.

En el Gobierno porteño recuerdan que fueron los primeros en implementar el aislamiento en hoteles, cuando el resto de los distritos no lo hacían, pero destacan que es una estrategia válida si se realiza en conjunto con todas las jurisdicciones.

“El aislamiento en hoteles tampoco es la única solución porque la variante Delta muchas veces se detecta cuando la persona ya terminó con su aislamiento”, apuntó una fuente de la Ciudad.

El caso de D.M.A. ahora quedó en manos de la Justicia. Infobae logró contactarlo esta tarde en su domicilio de Palermo. “Nunca se rompió el aislamiento”, dijo a través del portero eléctrico. Pero admitió que no había consignado el piso y el departamento en la declaración jurada. ¿Fue una picardía para no ser encontrado?. “Estaba apurado”, dice ante una pregunta de este medio.

- ¿Usted es uno de los denunciados por incumplir el aislamiento?

-Sí, fue un error, pero bueno ya me estoy ocupando de solucionarlo, porque no fue así como se dice ….

- ¿Cómo fue?

-Hubo un error de Migraciones y bueno ahora tengo salir a aclararlo seguramente….pero nunca se rompió el aislamiento.

-¿Cuál fue el error?

- Vinieron, no tenían el piso y el número, porque yo en la declaración jurada se ve que no lo llegué a agregar porque la hice rápido en el aeropuerto. Me llamaron, les pasé cuál era el número y el piso de mi departamento. Y nunca más pasaron y nunca más me llamaron.

-¿Vos ahora estás aislado?

-Exactamente

-¿Hasta qué día?

-No, yo ya terminé el aislamiento. Pero bueno, sigo porque todavía me estoy recuperando.

-¿Cómo te sentís?

-Estoy perfecto. No sé si es la variante o no, pero bueno. Nada más, te pido disculpas.

Migraciones asegura que el abogado no estaba en su domicilio y que “se constató su ausencia”. “Ante la imprecisa información aportada por el viajero en su declaración jurada, pudo constatar el piso de la vivienda, dado que sólo había reportado la dirección de la propiedad horizontal, y finalmente se constató su ausencia. Aún así, el personal llamó por teléfono aportado por el viajero, también con resultado negativo”, dice el comunicado emitido ayer.

Hasta ahora hay nueve casos confirmados con la variante Delta. Según el Ministerio de Salud, apenas dos de esos nueve casos dieron positivo al test de antígenos positivo que se realiza en el aeropuerto, y los siete restantes dieron positivo en el test que se lleva a cabo al séptimo día de aislamiento o cuando aparecen los síntomas.

