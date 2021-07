Gerardo Morales reavivó la interna en Juntos por el Cambio: dijo que Vidal “desertó de la lucha” y criticó a Horacio Rodríguez Larreta

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuestionó al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por su estrategia electoral.

Después de la renuncia de Patricia Bullrich a una candidatura en la Capital Federal, la tensión permanece al interior de Juntos por el Cambio. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sorprendió hoy al criticar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por su estrategia electoral de cara a las elecciones legislativas de 2023. “ Debilitan a la coalición ”, planteó.

En un abierto reproche hacia la dirigencia del PRO, el mandatario que integra la Unión Cívica Radical apuntó contra la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires por su decisión de no volver a competir en el distrito que la consagró en las urnas. “ Me parece una actitud muy cómoda de parte de Vidal que deserta de una lucha y se va a la Ciudad, y de borrar (de su cuenta de Twitter) el término ‘orgullosamente bonaerense ’”, fustigó Morales.

Según el jefe de Estado jujeño, “en la Provincia de Buenos Aires había que poner toda la carne a la parrilla” y se mostró crítico con los presuntos cálculos electorales que se hicieron en el sector afín al jefe de Gobierno porteño. “No importa si se gana o se pierde en la política, fui cuatro veces candidato a gobernador. He perdido y ganado elecciones”, apuntó en diálogo con radio La Red.

“En la Capital se gana de cualquier forma, con cualquier electorado. Patricia Bullrich hubiese ganado contundentemente”, sostuvo Morales. “La actitud de sacar a Vidal (de la Provincia) es una especulación sobre el electorado que no comparto”, resaltó.

Sin embargo, según Morales, el responsable de esa jugada electoral “ no es Vidal, es Horacio Rodríguez Larreta ”. “ El jefe de Gobierno debería reflexionar sobre esto. Porque este es el problema del manejo del poder: cuando uno se cree poderoso y cree que lo puede todo, dice ‘te pongo acá y te saco. Entonces a la gobernadora lo pongo acá y al vicejefe de gobierno porteño a la Provincia ’”.

“Esto no es una buena señal al electorado y no está bien desde el punto de vista de que la coalición tendría que poner todo lo mejor para esa lucha. Esta elección va a ser importante para establecer si en 2023 va a haber una alternativa de cambio. Esta actitud de Horacio Larreta Larreta debilita a la coalición”, sentenció el gobernador radical.

“La política no es así. Me preocupa esta posición de Horacio que se mete en todos los distritos, como si el electorado fuera ingenuo, hay que ser respetuoso del electorado, vamos a hacer una apuesta contundente y tiene un gran compromiso estamos dispuestos a dar la batalla en el distrito mas importante”, amplió.

Desde su punto de vista, el mandatario provincial reiteró que “el radicalismo por suerte va a dar la lucha” en la provincia de Buenos Aires, con la candidatura del neurocientífico Facundo Manes, quien competirá en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en caso de que finalmente se presente a las elecciones.

“Si gana Santilli, ganaría la lógica, porque el PRO tiene los municipios más importantes. Pero no da lo mismo que gane Santilli o Facundo (Manes). Si gana Facundo, que es muy posible que pase, la ilusión es acercarnos a ganarle al candidato del Frente de Todos”, dijo Gerardo Morales, expectante.

“Nosotros sí hemos decidido luchar contra viento y marea en la provincia de Buenos Aires. Queremos que haya un presidente radical en 2023″, sostuvo el gobernador. Y reconoció que “nos falta mucho también y que se tienen limitaciones” para un proyecto presidencial.

“Hay que trabajar fuerte para que haya una alternativa de cambio. Hay que aprender las experiencias. No quiero un gobierno de CEO’s en 2023 si nos tocara gobernar. Necesitamos que haya política, que se conozca al país y no solo la realidad de la Ciudad de Buenos Aires. Argentina va a resolver sus problemas en la economía de la periferia hacia el centro”, concluyó.

Uno de los actos oficiales de la UCR junto a Facundo Manes.

