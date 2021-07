Carlos Bianco acusó a Juntos por el Cambio de militar el exilio y el “odio al país”: “Ni el nazismo se animó a tanto”

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco (NA)

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, volvió a criticar a los dirigentes de Juntos por el Cambio al responsabilizarlos de militar el exilio y el “odio al país”, por la decisión de muchas personas de dejar Argentina en medio de la pandemia y la crisis económica. “ Dieron un salto que ni siquiera el fascismo, el nazismo y ninguna autocracia europea se animó a hacer ”, afirmó.

“ Están tratando de instalar que este es un país que no tiene ningún tipo de oportunidad, y eso es falso ”, consideró el funcionario bonaerense. “Es el mejor país de América Latina; hay muy pocos países tan ricos y diversos que ofrecen tantas oportunidades para la población como la Argentina”, agregó en declaraciones a radio Delta.

Estas declaraciones fueron en sintonía con lo que afirmó el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, ayer, cuando aseguró que “la Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar”. Fue al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud.

“El destino para nuestras juventudes no puede ser Ezeiza. Tiene que ser desarrollarse en un país que brinde todas las condiciones económicas, sociales y culturales para hacerlo”, señaló en un tramo de su alocución. Y completó con la que fue quizás la frase más resonante: “Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Tenemos un país maravilloso y tenemos que defenderlo entre todos, no lo defiende un gobierno. Cada cosa que dice un gobierno siempre va a estar del otro lado la oposición y va a decir que no, que es tendencioso. Entonces, lo más importante es que entre todos defendamos al país”.

“Esa idea es equivocada y destruye cualquier puente hacia el futuro. Argentina es uno de los 12 países en el mundo que hacen vacunas contra el COVID-19. Tan malos no somos. Somos uno de los 15 países que desarrollan satélites”, agregó con la idea de refutar las críticas opositoras. En tanto, pidió “una juventud activa que debata y no les tenga miedo a las opiniones que se reproducen en los medios dominantes”.

Por otro lado, Bianco ayer se refirió a la situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires. En conferencia de prensa, defendió las medidas de aislamiento obligatorio para las personas que vuelven al país, al remarcar que se busca así evitar el ingreso de la variante Delta del coronavirus, que hace “estragos en el mundo”

“En el mundo la cepa Delta hace estragos. Esta medida es para evitar su ingreso en la población”, explicó el funcionario. En ese marco, el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires recordó que rige un “aislamiento obligatorio que tienen que hacer los bonaerenses si salen al exterior desde el 1 de julio”.

“Establecimos un esquema por el cual el distanciamiento es de cuatro días en hoteles y tres en domicilios”, completó el funcionario tras precisar que a la fecha hay 69 hoteles habilitados para hacer el aislamiento en 27 municipios, y que la información de los mismos está publicada en la página web del Gobierno bonaerense.

Asimismo, subrayó: “La fiscalización que haremos en la provincia será mediante llamados diarios a los hoteles verificando si la persona está haciendo el aislamiento en ese lugar. Si no lo cumple, verificaremos presencialmente y labraremos un acta”.

“Se hará denuncia penal por atentado a la salud pública y se aplicará una multa por incumplimiento de norma Covid”, detalló al referirse a multas de hasta 4,3 millones de pesos.

Sobre la próxima temporada de invierno, el funcionario bonaerense señaló que “no estamos fomentando temporada vacacional de invierno porque el nivel de casos sigue siendo muy alto”.

