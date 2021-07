Máximo Kirchner se vacunó en La Plata y el gobierno de Axel Kicillof festejó el avance “récord” de aplicación de dosis en la Provincia

(@nkreplak)

El jefe de La Cámpora y presidente del interbloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, recibió ayer la vacuna contra el coronavirus, según informó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak con un festejo a través de Twitter que incluyó fotos del dirigente del oficialismo y una alusión al avance “récord” del plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires.

“Ayer se vacunó Máximo en el Estadio Único de La Plata y fue parte de las 148.531 personas vacunadas en la jornada récord hasta el momento. Vacunarse es el acto de amor y solidaridad más importante de este tiempo”, expresó a través de Twitter el segundo del ministro de Salud, Daniel Gollán, uno de los pesos pesados del gabinete bonaerense de Axel Kicillof.

Además de destacar la cantidad de vacunaciones de la jornada, publicó que cerca de 6,5 millones de personas fueron inoculadas hasta ahora en el distrito más poblado, y adjuntó un link a la página de inscripción para obtener turnos. En la foto que sumó Kreplak, puede verse a Kirchner en un vacunatorio, haciendo el gesto de la “V de la Victoria”, junto a personal de salud, en una puesta en escena con estandartes de la gestión bonaerense detrás.

En la antesala del proceso electoral, la campaña de inoculación es una de las patas centrales de la estrategia proselitista del Frente de Todos. Sin embargo, en distintas ocasiones, discursos, y actos públicos, sus dirigentes negaron un uso político del plan estatal. Por el contrario, acusaron a la oposición de Juntos por el Cambio de utilizar la crisis sanitaria para atacar al Gobierno con fines electorales.

La última pelea en este sentido se produjo ayer, con fuertes cruces entre dirigentes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica y funcionarios del Gobierno por la decisión del presidente Alberto Fernández, después de un año de la primera reunión con Pfizer, de habilitar vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la compra de vacunas de laboratorios norteamericanos (también Moderna y Janssen). El tema es uno de los flancos débiles del Gobierno, que tiene problemas para explicar el motivo por el cual la Argentina no recibió dosis de ese origen, mientras otros países de la región y el resto del mundo lograron cerrar sus acuerdos.

“Uso político no”, dijo anoche la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, ante la consulta de una periodista de radio Mitre, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada para brindar detalles de la adecuación de la legislación argentina a los pedidos de las empresas de Estados Unidos. Y mostró su rechazo a la propuesta legislativa de Juntos por el Cambio, que no pudo avanzar en el Congreso, para aprobar las dosis fabricadas por los consorcios farmacéuticos estadounidenses. “Menos mal que no se aprobó esa ley, sino, no recibíamos las vacunas”, sostuvo.

La vacunación en la Provincia

Esta semana, Kicillof anunció que desde mañana en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a la vacunación libre todos los grupos de riesgo, es decir, los mayores de 50, los trabajadores de la salud, la educación, las fuerzas de seguridad, los mayores de 18 años con comorbilidades y las personas gestantes.

Además, agregó que todos aquellos que hayan perdido el turno de las primeras dosis pueden concurrir ahora a cualquier vacunatorio de la provincia de Buenos Aires. “Estamos ampliando la capacidad y el acceso a la vacunación”, destacó Kicillof.

